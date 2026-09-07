Najlepsze „cozy” seriale na jesień z Netfliksa. Jest w czym wybierać

Kiedy za oknem robi się chłodniej i szybciej zapada zmrok, nic nie poprawia nastroju tak jak przytulna historia, sympatyczni bohaterowie i odcinki, które można oglądać jeden po drugim. Netflix ma w swojej bibliotece sporo produkcji idealnych na takie wieczory, a my podpowiadamy wam, które są najlepsze i zachęcamy do seansu!

To idealny czas na te seriale. „Cozy” hity z Netfliksa

„Kochane kłopoty”



Lorelai samotnie wychowuje szesnastoletnią córkę w małym miasteczku pełnym przyjaznych ludzi. Rory zostaje przyjęta do prestiżowej prywatnej szkoły, na którą nie stać jej matkę.



„Cztery pory roku”



Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.



„Parenthood”



Serial śledzi losy wielopokoleniowej rodziny Bravermanów. Czwórka rodzeństwa jest na różnych etapach życia i rodzicielstwa.



„Nikt tego nie chce”



Agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?



„Ania, nie Anna”



Niezamężne rodzeństwo Cuthbertów, Marilla (Geraldine James) i Matthew (R.H. Thomson), zamieszkujące Zielone Wzgórze, pragnie adoptować chłopca z sierocińca, aby pomagał im w prowadzeniu gospodarstwa. Kiedy omyłkowo zostaje przysłana do nich rudowłosa Anne Shirley (Amybeth McNulty), decydują się ją odesłać. Cuthbertowie przejęci historią dziewczynki, postanawiają jednak ją przygarnąć.



„Everwood”



Owdowiały Chirurg, mieszkający na Manhattanie postanawia wysłać dwoje swoich dzieci do małego miasteczka w Colorado. Serial opowiada o losach rodziny pozbawionej matki i żony.



„Słodkie Magnolie”



Serial „Słodkie Magnolie” to oparta na popularnej serii książek opowieść o losach trzech najlepszych przyjaciółek z dzieciństwa: Maddie (Joanna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley) i Danie Sue (Brooke Elliott), które usiłują pogodzić związki, życie rodzinne i karierę w Serenity - uroczym miasteczku w Karolinie Południowej.



„Ransom Canyon”



Witajcie w Ransom Canyon, gdzie miłość, dramaty i lojalność mieszają się ze sobą w cieniu szkarłatnych gór Texas Hill Country. Trzy ranczerskie rodziny splecione są tutaj w konflikcie o ziemię, a ich życiu i dziedzictwu zagrażają zewnętrzne siły gotowe zniszczyć ich zasady i przekonania. Głównym bohaterem historii jest stoicki Staten Kirkland (Josh Duhamel), który dochodzi do siebie po bolesnej stracie i żyje misją zemsty. Jedyną jasną rzeczą w jego życiu jest blask w oczach bliskiej mu Quinn O'Grady (Minka Kelly), wieloletniej przyjaciółki rodziny i właścicielki miejscowej sali tanecznej. W trakcie toczącej się walki o Ransom do miasteczka przybywa tajemniczy kowboj i zaczyna wygrzebywać dawno zakopane tajemnice. Choć Staten czuje, że pętla na jego szyi zaczyna się zacieśniać, podejmuje walkę o miejsce, które nazywa domem, oraz miłość, która jako jedyna może odpędzić nawiedzające go demony.



„Domek na prerii”



Pełen nadziei dramat rodzinny, epicka opowieść o przetrwaniu i geneza Dzikiego Zachodu w jednym. Ta nowa adaptacja kultowego, autobiograficznego cyklu książek "Domek na prerii" Laury Ingalls Wilder przedstawia zmagania i triumfy osób, które kształtowały amerykańskie pogranicze.



„Sullivan's Crossing”



Maggie, której pełna sukcesów kariera neurochirurga staje pod znakiem zapytania, wraca do domu w idyllicznej Nowej Szkocji, gdzie rozlicza się ze swoją przeszłością.



„Dobre miejsce”



Eleanor po śmierci trafia do Dobrego Miejsca, przeznaczonego dla szlachetnych osób. Orientuje się, że nastąpiła pomyłka.



„Grace i Frankie”



Życie dwóch odwiecznych rywalek wywraca się do góry nogami, gdy ich mężowie oznajmiają, że są w sobie zakochani i planują małżeństwo.



„Atypowy”



Sam to wchodzący w dorosłość 18-latek ze spektrum autystycznym. Pewnego dnia decyduje się na wyjście spod matczynej kontroli oraz znalezienie dziewczyny.



„Miłość w spektrum USA”



W tym romantycznym serialu dokumentalnym osoby w spektrum autyzmu poszukują miłości i próbują odnaleźć się w świecie współczesnych randek i związków.



„Moje życie z Walterami”



Kiedy tragedia na zawsze zmienia jej życie, nastolatka zamieszkuje w małym miasteczku z dużą rodziną swojej opiekunki, gdzie dostaje lekcje miłości, nadziei i przyjaźni.



„Virgin River”



Po przeprowadzce z wielkiego miasta do małego kalifornijskiego miasteczka pewna pielęgniarka odkrywa, że życie na prowincji wcale nie jest takie proste, jakim się wydaje.



„Firefly Lane”



Kate i Tully przyjaźniły się od dzieciństwa. Przez 30 lat razem przeżywały wzloty i upadki, sukcesy i porażki, wspólnie rozwiązywały problemy i przezwyciężały rozczarowania. A jednak rozdzieliła je zdrada. Czy uda im się uratować to, co zostało z ich przyjaźni? Czytaj też:

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