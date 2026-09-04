Prime Video i TVP ogłaszają obsadę swojego serialu. Polska aktorska śmietanka

Na początku września informowaliśmy, że Telewizja Polska i Prime Video połączyły siły, aby stworzyć wspólnie serial medyczny – gatunek, który w ostatnich latach jest bardzo popularny wśród widzów. Czy będzie to hit na miarę "The Pitt", "Chirurgów" czy "Ostrego dyżuru"? O tym przekonamy się już w październiku, tymczasem producenci ogłosili obsadę "SOR".

"SOR" – wspólny serial Prime Video i TVP z wielkimi nazwiskami. Kto zagra? Co wiemy?

Do Sebastiana Deli i Sonii Mietielicy dołączają Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop, Dominika Kluźniak i Maurycy Popiel. W nowej produkcji Prime Video i TVP zobaczymy także Patrycję Franczak, Mary Pawłowską, Macieja Bisiorka, Bartosza Wagę, Szymona Mysłakowskiego i Bartłomieja Deklewę.

W serialu „SOR” każdy pacjent to inna historia, a kolejne dyżury pokażą, że na SOR-ze nie istnieją dwa takie same przypadki. Do szpitala trafi np. ciężko ranny motocyklista, którego stan nie poprawia się mimo zastosowania standardowych procedur, lekarze i ratownicy będą walczyli również o życie znanego prezentera telewizyjnego, na oddziale pojawią się też nastolatkowie-uczestnicy poważnego wypadku z udziałem hulajnóg elektrycznych. Dużym sprawdzianem dla całego zespołu stanie się wypadek autobusu, po którym SOR zostanie postawiony w stan najwyższej gotowości. W jednej chwili na oddział trafi wielu ciężko rannych pacjentów, a lekarze będą musieli podejmować błyskawiczne decyzje, od których zależy ich życie.

W samym centrum dramatycznych wydarzeń znajdować się będą Piotr Hajduk (Sebastian Dela) oraz jego przełożona i dawna miłość Katarzyna „Kaśka” Zawadzka (Sonia Mietielica). Wraz z kolejnymi odcinkami widzowie będą poznawać fragmenty ich przeszłości. Oprócz nich SOR tworzą ludzie o różnych temperamentach i doświadczeniu. Oddziałem kieruje doświadczony chirurg Andrzej Drawski (Ireneusz Czop), a jednym z jego filarów jest przełożona pielęgniarek Basia Zabłocka (Dominika Kluźniak). W zespole pracują również rezydentki Aleksandra Jóźwiak (Patrycja Franczak) i Zuzanna Zielińska (Mary Pawłowska), stażysta Wojtek Baryłko (Maciej Bisiorek), pielęgniarz Bartek Konewa (Bartosz Waga) oraz anestezjolog Rafał Zabiejski (Szymon Mysłakowski). Ważną rolę w historii Piotra i Kaśki odegrają również ich najbliżsi: Jacek Hajduk (Bartłomiej Deklewa), brat Piotra związany ze środowiskiem kibicowskim, Krystian Pawłowski (Maurycy Popiel), prokurator i obecny partner Kaśki, oraz profesor Krzysztof Zawadzki (Andrzej Grabowski) – ojciec kobiety, wybitny kardiolog, który nie ukrywa swojej niechęci wobec dawnego partnera córki.

Nowy serial medyczny zadebiutuje w serwisie Prime Video oraz w TVP2 i TVP VOD 20 października.

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