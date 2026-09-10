„Zdrada”: Każdy coś ukrywa. Śledztwo Patryka może wywrócić wszystko do góry nogami

Jedni próbują ukryć romans, inni zacierają ślady po podejrzanej śmierci. Prokurator Patryk Wysocki zaczyna przyglądać się sprawie, która może prowadzić do ludzi gotowych zrobić wiele, by prawda nie ujrzała światła dziennego.

Śmierć Ludwika Karolczaka pod lupą prokuratora

Patryk Wysocki (Dawid Ogrodnik) obejmuje nadzór nad śledztwem dotyczącym śmierci Ludwika Karolczaka (Wojciech Machnicki). Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie zmarł przypadkowo. Sprawa może mieć również związek z podejrzanymi interesami Huberta Czarcińskiego (Piotr Polk).

Dla Patryka śledztwo staje się szansą na przełom w jednym z najważniejszych postępowań w jego karierze. Prokurator będzie musiał ustalić, co naprawdę wydarzyło się przed śmiercią Karolczaka i kto może mieć powody, by ukrywać prawdę.

Sytuacja komplikuje się, gdy Hubert dowiaduje się, że jego syn Bartek (Dobromir Dymecki) był nad Wisłą w wieczór śmierci wuja. Co więcej, rozmawiał z nim tuż przed tragedią. Czarciński wpada w panikę. „Ten cholerny głupek wpakował nas w najgorsze g***o, jakie można sobie wyobrazić” – mówi Pawłowi (Paweł Małaszyński). Wspólnie z Joachimem (Przemysław Bluszcz) zaczyna przygotowywać plan, który ma uchronić Bartka przed podejrzeniami policji.

Równie napięta sytuacja panuje w relacji Julii (Anna Karczmarczyk) i Pawła. Mężczyzna nie potrafi zapomnieć o kobiecie i dzwoni do niej z wyznaniem: „Nie mogę przestać myśleć o tobie”. Chwilę później para umawia się na kolejne sekretne spotkanie. Julia zdaje sobie sprawę z ryzyka. Jej mąż prowadzi przecież śledztwo przeciwko człowiekowi, dla którego pracuje Paweł.

Kobieta musi zachować zimną krew, gdy Patryk pyta ją o plany. Julia okłamuje męża, mówiąc: „Mam pilne zlecenie”. Kiedy prokurator dopytuje: „Jakie zlecenie?”, sytuacja robi się jeszcze bardziej niebezpieczna.

Drugi odcinek „Zdrady” piętrzy intrygę

Problemy ma również Eliza (Marieta Żukowska). Jej restauracja znajduje się na skraju bankructwa, jednak kobieta nie chce przyjąć pieniędzy od ojca. Kiedy zaczyna podejrzewać, że za śmiercią wuja może stać Hubert, jedzie do niego i żąda wyjaśnień. „To jest twoja sprawka? Kazałeś mu to zrobić!?” – pyta wprost.

W natłoku problemów dorosłych niemal nikt nie zwraca uwagi na to, z czym mierzą się ich nastoletnie dzieci. Gosia (Karolina Matej) i Marek (Maciej Kucharski), dzieci Pawła i Elizy, również zostają uwikłani w dramatyczne wydarzenia.

Drugi odcinek „Zdrady” zostanie wyemitowany w czwartek 10 września o godz. 21:40 w Polsacie.

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