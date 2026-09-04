Nowe seriale i powroty kultowych programów. TVP na jesień 2026

Telewizja Polska przygotowała jesienną ramówkę, w której nie zabraknie dobrze znanych widzom seriali, teleturniejów i programów rozrywkowych. Na antenę wracają między innymi „M jak miłość”, „Barwy szczęścia”, „Na dobre i na złe”, „Rolnik szuka żony” i „Ojciec Mateusz”. TVP stawia także na nowości. W Jedynce zadebiutuje polsko-włoski serial „Felicità”, a Dwójka pokaże nowe odsłony „Europy da się lubić” oraz „The Voice of Poland”.

„Felicità” nowością TVP1. W rolach głównych matka i córka

Jedną z najważniejszych premier jesiennej ramówki TVP1 będzie „Felicità”. 26-odcinkowy komediodramat realizowany jest w Polsce i we Włoszech. Historia koncentruje się na Zośce i jej 17-letniej córce Oliwii. Po śmierci męża i ojca kobiety wyjeżdżają do Apulii, gdzie próbują rozpocząć nowe życie. Na miejscu rodzinne tajemnice komplikują ich plany.

W obsadzie znaleźli się między innymi Laura Breszka, Klementyna Karnkowska, Dawid Ogrodnik, Anna Dereszowska i Piotr Polk. Premiera została zaplanowana na 7 września. Serial będzie emitowany od poniedziałku do środy o godz. 20.30 w TVP1 i TVP VOD.

Wyczekiwany powrót „Rancza”! „Gra z Cieniem” i „Komisarz Alex” też wracają

Jesienią widzowie Jedynki zobaczą także kolejne sezony popularnych produkcji. 6 września rozpocznie się drugi sezon „Gry z Cieniem”. Helena ucieknie z więzienia i wróci do Łodzi, gdzie będzie próbowała odzyskać syna. Do obsady dołączy między innymi Grzegorz Damięcki, który wcieli się w oficera GRU Wiktora Ledera. Kolejne odcinki będą emitowane w niedziele o godz. 20.25.

Dzień wcześniej, 5 września, powróci „Komisarz Alex”. W 26. sezonie w zespole pojawi się nowy patolog Kamil Wichrowski, którego zagra Krzysztof Szczepaniak. Bohater zastąpi Leona wyjeżdżającego do Anglii. Serial będzie można oglądać w soboty o godz. 20.25.

10 września na antenę wróci również „Ojciec Mateusz”. Nowe odcinki przyniosą kolejne kryminalne zagadki z Sandomierza. Wśród historii znajdą się między innymi sprawa zakonnicy z wątkiem egzorcyzmów i hipnoterapii oraz kradzież cennej ikony, o którą zostanie oskarżony ojciec księdza Jacka. Emisja będzie odbywać się w czwartki o godz. 20.30.

7 września rozpocznie się kolejny sezon „Klanu”. W nowych odcinkach pojawią się między innymi problemy Bożenki i Miłosza, rodzinne kłopoty Uli oraz zawodowe ambicje Agaty, które wystawią na próbę jej relację z Gustawem. Serial pozostanie w paśmie od poniedziałku do piątku o godz. 18.05.

6 września powróci „Zaraz wracam”. W czwartym sezonie mieszkańcy Polskiego Pola wybiorą nową burmistrz Renatę Sikorę, graną przez Katarzynę Zielińską. W fabule pojawią się między innymi plany rewitalizacji miasteczka, lokalne konflikty oraz skrywany związek nowej burmistrz. Serial będzie emitowany w soboty i niedziele o godz. 16.00.

TVP pracuje także nad nowymi odcinkami „Rancza”, które otrzymały tytuł „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Do Wilkowyj wrócą między innymi Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Bogdan Kalus i Piotr Pręgowski. Wszystkie odcinki reżyseruje Wojciech Adamczyk na podstawie scenariusza Andrzeja Grembowicza.

Nowa produkcja ma kontynuować wydarzenia z poprzednich dziesięciu sezonów. TVP nie podała jednak jeszcze oficjalnej daty premiery ani miejsca serialu w jesiennej ramówce. W lipcu dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut zapowiadał, że premiera ma odbyć się w grudniu, a produkcja ma być emitowana w niedziele o godz. 20.20.

TVP stawia na „The Voice of Poland”. „Rolnik szuka żony” znów na antenie

Jednym z najważniejszych jesiennych formatów TVP1 pozostaje „Rolnik szuka żony”. 6 września wystartuje 13. edycja programu. Premiera została zaplanowana na godz. 21.25.

W ramówce pozostanie także „Jaką to melodia?” z Robertem Janowskim. Premierowe odcinki ruszą 5 września. Od poniedziałku do piątku program będzie można oglądać o godz. 17.25, a w soboty i niedziele o godz. 18.40.

Jedną z głównych pozycji jesiennej ramówki TVP2 będzie 17. edycja „The Voice of Poland”. W gronie trenerów pozostaną Kuba Badach, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Dołączy do nich Edyta Bartosiewicz, dla której będzie to debiut w tej roli w talent show. Premierowy odcinek „The Voice of Poland” zostanie pokazany 12 września o godz. 20.30. Finał zaplanowano na 5 grudnia.

Tuż przed „The Voice of Poland” TVP2 pokaże nowy sezon „Rodzinki.pl”. W 19. serii Tomek i Magda po raz drugi zostaną rodzicami. Natalia i Ludwik będą natomiast musieli odnaleźć się w nowej sytuacji, gdy ich dorosłe dzieci coraz mocniej układają swoje życie. Premiera odbędzie się 12 września. Serial będzie emitowany w soboty o godz. 20.00.

„Europa da się lubić” wraca w nowej odsłonie

6 września na antenę trafi również „Europa da się lubić – nowe pokolenie”. Gospodynią programu została Katarzyna Zielińska.

W każdym odcinku sześcioro mieszkających w Polsce uczestników pochodzących z różnych państw Europy będzie rywalizować w kolejnych rundach. Program uzupełnią materiały reporterskie z krajów Unii Europejskiej oraz muzyka na żywo. Premiera została zaplanowana na godz. 16.10.

11 września powróci natomiast „Kocham Cię, Polsko!”. Marzena Rogalska pozostaje prowadzącą, a kapitanami drużyn będą Michał Koterski i debiutujący w tej roli Łukasz Kadziewicz. Program zachowa konkurencje sprawdzające wiedzę o Polsce, refleks oraz znajomość kultury. Emisja będzie odbywać się w piątki o godz. 20.40.

„M jak miłość”, „Barwy szczęścia” i „Na dobre i na złe”

Jesienią TVP2 nie rezygnuje również z najpopularniejszych seriali. „M jak miłość” wróci 7 września. W nowych odcinkach widzowie zobaczą między innymi ślub Natalii i Adama, kryzys małżeństwa Marii i Artura oraz kryminalną historię związaną ze zniknięciem Sowińskiego. Do obsady dołączą także nowe postacie. Serial będzie emitowany w poniedziałki i wtorki o godz. 20.50.

Tego samego dnia rozpocznie się 20. sezon „Barw szczęścia”. Bohaterów czekają kolejne romanse, konflikty rodzinne i zawodowe. W obsadzie pojawi się między innymi Gamou Fall jako Michał Kwiatkowski. Premierowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godz. 20.05.

9 września wróci „Na dobre i na złe”. 28. sezon rozpocznie się od dramatu związanego z porwaniem córki Blanki i Maria. W jubileuszowym, 1000. odcinku do Leśnej Góry wróci Wiktoria Consalida. Pojawią się także nowe postacie, w tym stażysta Samir Al Sabbagh. Emisja w środy o godz. 20.50.

Od 7 września widzowie zobaczą nowe odcinki „Na sygnale”. Jesienią ratownicy odnajdą Nowego, Róża będzie zmagać się ze skutkami traumy, a między Romkiem i Karoliną rozwinie się romans. Serial będzie emitowany w poniedziałki o godz. 21.50, we wtorki o godz. 21.50 i 22.20 oraz w środy o godz. 21.50.

Teleturnieje nadal ważną częścią TVP2

Jesienna ramówka Dwójki to także powrót dobrze znanych teleturniejów. 5 września wróci „Familiada” z Karolem Strasburgerem. Program pozostanie w weekendowym paśmie o godz. 14.00. 6 września rozpocznie się kolejny sezon „Szansy na sukces. Opole” z Arturem Orzechem. Emisję zaplanowano na niedziele o godz. 15.10. Wśród jurorów pojawią się między innymi Reni Jusis, Kuba Badach, Maryla Rodowicz i Mela Koteluk.

Tego samego dnia wróci „Tak to leciało!” z Kacprem Kuszewskim. Uczestnicy ponownie będą musieli wykazać się znajomością tekstów polskich piosenek i uzupełniać ich brakujące fragmenty. Program będzie emitowany w niedziele o godz. 17.15. 7 września ruszą nowe sezony „Va Banque” i „Jednego z dziesięciu”. Program Radosława Kotarskiego będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 18.15, natomiast teleturniej prowadzony przez Tadeusza Sznuka o godz. 18.50.

W ramówce pozostanie również „Koło Fortuny” z Błażejem Stencelem i Agnieszką Dziekan. Program będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 16.00, a w soboty, niedziele i święta o godz. 14.35. 17 września powróci „Postaw na milion” z Łukaszem Nowickim. Program będzie można oglądać w czwartki o godz. 20.40.

Teatr Telewizji wraca jesienią

Jesienią TVP nie zapomina o Teatrze Telewizji. Sezon otworzy „Król Maciuś Pierwszy” w reżyserii Tadeusza Kabicza. W przedstawieniu wystąpią między innymi Marek Kondrat, Danuta Stenka, Jan Frycz, Karolina Gruszka i Tomasz Kot.

Premiera odbędzie się 7 września o godz. 20.55 w TVP1. W prezentacji jesiennej ramówki TVP zapowiedziano 12 premier Teatru Telewizji. W późniejszym komunikacie nadawca informował jednak o 14 premierach przygotowywanych na drugą połowę 2026 roku.

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