Prościutki QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!
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Prościutki QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!

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„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
Czy wystarczy jedno spojrzenie, żeby wiedzieć, co to za bajka? Rozwiąż nasz quiz – dobierz tytuł wieczorynki do kadru!

Pamiętacie te wieczory, kiedy po całym dniu przychodziła pora na ulubioną dobranockę? Przed wami prościutki quiz z wieczorynek! Sprawdźcie, ile kadrów z kultowych animacji PRL-u rozpoznacie bez podpowiedzi.

Prościutki QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Bolek i Lolek
  • Sąsiedzi

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Źródło: WPROST.pl