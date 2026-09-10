Czy wystarczy jedno spojrzenie, żeby wiedzieć, co to za bajka? Rozwiąż nasz quiz – dobierz tytuł wieczorynki do kadru!
Pamiętacie te wieczory, kiedy po całym dniu przychodziła pora na ulubioną dobranockę? Przed wami prościutki quiz z wieczorynek! Sprawdźcie, ile kadrów z kultowych animacji PRL-u rozpoznacie bez podpowiedzi.
Prościutki QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Bolek i Lolek
- Sąsiedzi
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Źródło: WPROST.pl