Prościutki QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!

Pamiętacie te wieczory, kiedy po całym dniu przychodziła pora na ulubioną dobranockę? Przed wami prościutki quiz z wieczorynek! Sprawdźcie, ile kadrów z kultowych animacji PRL-u rozpoznacie bez podpowiedzi.

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