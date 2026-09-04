Prosty QUIZ. Rozpoznaj wieczorynki z PRL-u!
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Prosty QUIZ. Rozpoznaj wieczorynki z PRL-u!

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„Wilk i zając”
„Wilk i zając” Źródło: Sojuzmultfilm
Zmierz się z naszym wyzwaniem! Przed tobą kadry z wieczorynek PRL-u – masz za zadanie je rozpoznać!

Ile pamiętasz z wieczorynek okresu PRL w Polsce? Jesteś w stanie poznać je po jednym kadrze? Dopasuj tytuł do obrazka!

Prosty QUIZ wieczorynkowy z PRL-u! Rozpoznaj kadry!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Reksio
  • Piesek Leszek

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Źródło: WPROST.pl