Prosty QUIZ. Rozpoznaj wieczorynki z PRL-u!

Zmierz się z naszym wyzwaniem! Przed tobą kadry z wieczorynek PRL-u – masz za zadanie je rozpoznać!
Ile pamiętasz z wieczorynek okresu PRL w Polsce? Jesteś w stanie poznać je po jednym kadrze? Dopasuj tytuł do obrazka!
Prosty QUIZ wieczorynkowy z PRL-u! Rozpoznaj kadry!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Reksio
- Piesek Leszek
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Źródło: WPROST.pl