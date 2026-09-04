„Jakim cudem tak mało osób to oglądało?”. To najmocniejszy serial w historii Prime Video

Serial „Oni” to antologia, zgłębiająca zjawisko terroru w Ameryce. Pierwsza odsłona miała premierę w 2021-, a druga w 2024 roku. Obydwie z nich były szeroko komentowane w sieci i ich oceny są bardzo wysokie – najlepsze z odcinków 7,4/10.

„Jestem pod dużym wrażeniem tego serialu. Zestawienie dramatu psychologicznego z horrorem okazało się artystycznie trafne”; „Historia rodem z tego okresu Ameryki, który naprawdę lubię. Lata 50 w USA pełne były sprzeczności. Dodatkowo elementy horroru tylko dodały mu jakości”; „Momentami posuwa się za daleko w ukazywaniu przemocy, eksploatacji traumy. Stężenie niegodziwości, zła jest tu tak duże, że ciężko się to ogląda”; „Absolutna czołówka horrorowych seriali. Drugi sezon roz*** mi skalę odczuwalności niepokoju i psychicznego dyskomfortu”; „Jakim cudem tak mało osób to oglądało? Drugi sezon jeszcze lepszy”; „Horror, zbudowany na kanwie historii rasizmu w USA. Coś wspaniałego! Bardzo mocny i poruszający!” – piszą o nim widzowie.

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„Oni” przenoszą nas do początku lat 50. XX wieku, kiedy Livia i Henry opuszczają z ogromną ulgą zapętlone w rasistowskich uprzedzeniach amerykańskie Południe i obierają kierunek na północny zachód, do zdecydowanie bardziej otwartej i postępowej Kalifornii. Kupili piękny dom na przedmieściach i zamierzają się tam osiedlić z dwiema córeczkami, które zasługują na lepszą przyszłość. Od pierwszych chwil czują się jednak na osiedlu niechciani, okazuje się bowiem, że nie tylko jest ono całe białe, ale też mieszkańcy zaznaczyli w umowie sprzedaży, że nie życzą sobie, by ich sąsiadami zostały „osoby pochodzenia czarnego”. Agentka nieruchomości twierdzi, że to tylko słowa, a te można bez problemu wymazać. I ma rację, znacznie jednak trudniej wykorzenić z ludzi myśli i nawyki, które od pokoleń żyją w ich umysłach. Już pierwszej nocy w „nowym świecie” Livia przezornie ładuje broń. Sęk w tym, że coś jest nie tak również z ich domem. Jakby coś w nim żyło i nie życzyło sobie żadnych lokatorów.

Pierwszy sezon antologii „Oni” liczy 10 odcinków, a drugi ma ich osiem. Obydwa obejrzycie w całości na platformie Prime Video.

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