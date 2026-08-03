HBO Max szykuje wielkie premiery. Wraca „Klara”, a to dopiero początek!

Pierwsza połowa sierpnia w HBO Max zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Biblioteka serwisu powiększy się o dziesiątki premier, wśród których znalazły się długo wyczekiwane serialowe powroty, głośne horrory, widowiskowe produkcje akcji, ambitne kino oraz dokumenty odsłaniające kulisy prawdziwych wydarzeń.

„Klara” wraca z nowymi problemami i starymi znajomymi

Największą serialową premierą pierwszej połowy miesiąca będzie drugi sezon „Klary”, który zadebiutuje 7 sierpnia. Tytułowa bohaterka ponownie będzie musiała zmierzyć się z życiowymi komplikacjami, choć nie zabraknie także chwil pełnych humoru.

Tym razem niespodziewanie do jej życia powraca ojciec, Władysław. Na tym jednak nie koniec niespodzianek. W mieszkaniu Klary pojawia się również Aleks, który postanawia zawalczyć o ukochaną i stawia wszystko na jedną kartę.

Wśród serialowych nowości znalazł się także „W potrzebie”, w którym Ben Sinclair wciela się w sympatycznego dilera marihuany pomagającego swoim klientom, dramat „Sprzedana”, opowiadający prawdziwą historię kobiety sprzedanej przez partnera jako niewolnica seksualna, oraz nowy program komediowy „Whitmer Thomas: Świry bez hamulców”.

Powrót „Więźnia labiryntu” i mocne kino akcji

Miłośnicy widowiskowego kina będą mogli obejrzeć całą filmową trylogię „Więzień labiryntu”. Do katalogu trafią „Więzień labiryntu”, „Więzień labiryntu: Próby ognia” oraz „Więzień labiryntu: Lek na śmierć”.

Na fanów kina akcji czeka także słynna trylogia z Antonio Banderasem. W HBO Max pojawią się „El Mariachi”, „Desperado” oraz „Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2”.

Nie zabraknie również propozycji familijnych. Do oferty dołączy animacja „Warzywne opowieści: Piraci, którzy nic nie robią”, opowiadająca o niezwykłej podróży trójki przyjaciół, którzy przenoszą się w czasie i stawiają czoła piratom.

Sierpień w HBO. Horrory, thrillery i kino festiwalowe

Sierpniowa oferta przypadnie do gustu także widzom szukającym mocniejszych emocji. Wśród premier znalazły się „Martwe zło: Przebudzenie”, „Nie oddychaj”, „Nie oddychaj II”, thriller „Kiedy nikt nie patrzy” oraz horror „MaXXXine”, którego akcja rozgrywa się w Hollywood lat 80.

Do katalogu trafi również „Królowe dragu i zombie”, łączące klimat apokalipsy z niekonwencjonalnym humorem.

Obok kina gatunkowego HBO Max proponuje także wiele produkcji docenianych na festiwalach filmowych. Wśród nich znalazły się między innymi „Kontinental '25”, „Gang Amazonek”, „Botanik”, „Kronika południowa”, „Policzalne”, „Bidad”, „Ścieżki życia”, „Julian”, „Dawno temu w Gazie”, „Milcząca przyjaciółka”, „Dźwiękowiec” oraz „Niecierpliwość serca”.

Klasyka literatury i wzruszające historie na HBO Max

W pierwszej połowie sierpnia do biblioteki HBO Max dołączą również ekranizacje klasycznych powieści. Widzowie będą mogli obejrzeć „Annę Kareninę” w reżyserii Joe Wrighta z Aaronem Taylorem-Johnsonem, Keirą Knightley i Jude'em Lawem oraz film „Jane Eyre”, opowiadający historię młodej guwernantki i tajemniczego Edwarda Rochestera.

Wśród premier nie zabraknie także komedii „Najlepiej, jak potrafisz”, familijnego filmu „Moon: Panda i ja” oraz romantycznej historii „Julian”.

Miłośnicy kina dokumentalnego również znajdą coś dla siebie. HBO Max pokaże nowy sezon „Obozu przygotowawczego Seattle Seahawks”, prezentującego kulisy przygotowań aktualnych mistrzów Super Bowl.

Do serwisu trafi także serial dokumentalny „Bestie Boga”, poświęcony nielegalnemu przemytowi gadów, dokument HBO „Buzz”, przedstawiający sylwetkę laureata Nagrody Pulitzera Buzza Bissingera, oraz „Czterdziesty pierwszy”, ukazujący mniej znane fakty z życia George'a H.W. Busha, prezydenta Stanów Zjednoczonych w latach 1989-1993.

Sierpniowe nowości w HBO Max dzień po dniu (1 – 15 sierpnia)

1 sierpnia

Więzień labiryntu: Próby ognia

Więzień labiryntu: Lek na śmierć

Więzień labiryntu

El Mariachi

Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2

Desperado

Warzywne opowieści: Piraci, którzy nic nie robią

Kontinental '25

Gang Amazonek

2 sierpnia

Martwe zło: Przebudzenie

3 sierpnia

The Powerpuff Girls, odc. 1-13

5 sierpnia

Obóz przygotowawczy Seattle Seahawks, odc. 1

Botanik

Kronika południowa

K-Pop Shark Heroes

6 sierpnia

Kiedy nikt nie patrzy

Policzalne

Jurassic Sharks

All American: Pożegnanie

7 sierpnia

Anatomia potwora, odc. 1-4

Klara II, odc. 1

Bestie Boga, odc. 1

MaXXXine

Królowe dragu i zombie

The Invisible Guest

8 sierpnia

Najlepiej, jak potrafisz

Moon: Panda i ja

Bidad

9 sierpnia

Ścieżki życia

11 sierpnia

W potrzebie, odc. 1-6

W potrzebie II, odc. 1-10

W potrzebie III, odc. 1-9

W potrzebie IV, odc. 1-9

Buzz

Czterdziesty pierwszy

12 sierpnia

Bodies in the Water, odc. 1-6

Julian

Dawno temu w Gazie

13 sierpnia

Anna Karenina

Jane Eyre

Milcząca przyjaciółka

Dźwiękowiec

14 sierpnia

Sprzedana, odc. 1-2

Nie oddychaj

Nie oddychaj II

15 sierpnia

Bear Claw Camp

Niecierpliwość serca

Whitmer Thomas: Świry bez hamulców

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