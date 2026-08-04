Ciała kobiet w łazienkach i tajemnica sprzed lat. Nowy thriller wywołuje ciarki

Katarzyna Bonda wraca z kolejną historią o Lenie Silewicz, a tym razem stawka jest wyjątkowo wysoka.

Katarzyna Bonda z nowym tytułem. To najmroczniejsze śledztwo Leny Silewicz

Warszawą wstrząsa seria brutalnych morderstw młodych kobiet. Sprawca działa z niezwykłą precyzją, obserwuje swoje ofiary i cierpliwie czeka na odpowiedni moment. Sierżant Lena Silewicz szybko odkrywa, że za współczesnymi zbrodniami może kryć się tajemnica sprzed ośmiu lat. „Łowca saren”, czwarty tom serii Katarzyny Bondy, od 29 lipca jest dostępny w wersji audio wyłącznie w aplikacji Storytel.

Sierżant Lena Silewicz ponownie staje przed wyjątkowo trudnym śledztwem. W stolicy dochodzi do kolejnych zabójstw młodych kobiet, a sposób działania sprawcy wskazuje na to, że nie są to przypadkowe zbrodnie.

Morderca zachowuje się jak wprawiony łowca. Najpierw cierpliwie obserwuje swoje ofiary, a następnie wybiera odpowiedni moment do ataku. Jednym z najbardziej niepokojących elementów sprawy jest miejsce, w którym odnajdywane są ciała kobiet. Wszystkie zostają znalezione w łazienkach.

Za rozwiązanie zagadki odpowiada Lena Silewicz, bohaterka znana czytelnikom z trzech wcześniejszych tomów serii. Policjantka jest zaangażowana w prowadzone sprawy, a jej istotnym atutem pozostaje niezawodna intuicja.

Morderstwa prowadzą do tajemnicy sprzed ośmiu lat

W toku śledztwa Lena odkrywa związek między współczesnymi zbrodniami a wydarzeniami sprzed ośmiu lat. Chodzi o sprawę Anny Nałkowskiej, matki popularnego podkastera Noego.

Kobietę znaleziono martwą w wannie. Oficjalnie uznano, że popełniła samobójstwo. Jej syn od początku nie wierzy jednak w tę wersję wydarzeń. Jest przekonany, że jego matka została zamordowana, a prawda została ukryta przez kogoś wpływowego.

Sprawa ma dla Noego szczególne znaczenie. Osobista tragedia sprawia, że popularny podkaster mocno angażuje się w prowadzone przez Lenę Silewicz śledztwo.

Filip Kosior ponownie interpretuje audiobook Katarzyny Bondy „Łowca saren”

„Łowca saren. Lena. Tom 4” jest dostępny w wersji audio wyłącznie w Storytel. Za interpretację audiobooka odpowiada Filip Kosior, który czytał również wcześniejsze części serii.

Połączenie mrocznej historii Katarzyny Bondy z charakterystycznym głosem lektora ma dodatkowo wzmacniać napięcie opowieści. Tym razem Lena Silewicz musi zmierzyć się z bezwzględnym i niemal nieuchwytnym zabójcą.

„Łowca saren” jest czwartą częścią serii poświęconej sierżant Lenie Silewicz. Wcześniejsze tomy również są dostępne w aplikacji Storytel.



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