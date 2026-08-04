Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźniczak razem w telewizji. Uwierzycie?

Po dwóch latach przerwy „Nasi w mundurach” ponownie pojawią się na antenie TTV. Czwarta edycja reality show przyniesie kolejną grupę znanych osób, które będą musiały zmierzyć się z wymagającym szkoleniem wojskowym. Wśród pierwszych potwierdzonych uczestników znaleźli się syn króla disco polo Daniel Martyniuk i były reprezentant Polski w piłce nożnej Jakub Rzeźniczak.

„Nasi w mundurach” wracają z nową edycją

„Nasi w mundurach” to reality show bazujące na norweskim formacie „Celebrity Task Force”. Uczestnicy programu trafiają na poligon, gdzie pod okiem byłych żołnierzy jednostki GROM przechodzą wymagające szkolenie inspirowane wojskowymi procedurami.

Dla uczestników jest to przede wszystkim sprawdzian charakteru i odporności psychicznej. Kolejne zadania mają pokazać, jak radzą sobie w sytuacjach wymagających presji, dyscypliny i współpracy. Poligon staje się tym samym miejscem, w którym weryfikowane są ich możliwości, przyzwyczajenia oraz indywidualne granice.

Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźniczak wśród uczestników

W czwartej edycji programu weźmie udział dziesięciu uczestników reprezentujących różne środowiska i mających odmienne doświadczenia życiowe. TTV rozpoczęło już ujawnianie pierwszych nazwisk.

W nowym sezonie zobaczymy Daniela Martyniuka. Do programu dołączy również Jakub Rzeźniczak, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Na tym jednak lista uczestników się nie kończy. Kolejne nazwiska mają być przedstawiane w nadchodzących tygodniach.





Wojskowe szkolenie pod okiem byłych żołnierzy GROM

Czwarta edycja „Naszych w mundurach” ma koncentrować się między innymi na pytaniach dotyczących współczesnej męskości, odpowiedzialności i gotowości do działania. Uczestnicy będą wykonywać zadania inspirowane szkoleniem wojskowym oraz sytuacjami wymagającymi opanowania i współdziałania.

Próbie zostanie poddana nie tylko ich sprawność fizyczna. Równie istotna będzie odporność psychiczna oraz umiejętność zachowania zimnej krwi w wymagających warunkach.

Za przygotowanie uczestników odpowiadać będzie pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz Wojsk Specjalnych i dowódca oddziału bojowego Jednostki Wojskowej GROM. W kadrze szkoleniowej znajdą się również major Tomasz Krajewski, Radosław „Otwór” Otworowski oraz major Adam Rycman. Wszyscy są związani z wojskami specjalnymi i szkoleniem bojowym.





Kiedy premiera „Naszych w mundurach” z udziałem Martyniuka?

Czwarta edycja programu została zaplanowana w jesiennej ramówce TTV. Za produkcję odpowiada firma Well Well Productions. Stacja będzie sukcesywnie ujawniać kolejne informacje dotyczące uczestników nowego sezonu.



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