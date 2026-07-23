Dziecinnie prosty QUIZ z wieczorynek z PRL-u! Rozpoznaj!
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Dziecinnie prosty QUIZ z wieczorynek z PRL-u! Rozpoznaj!

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„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Mamy dla was 10 kadrów, a waszym zadaniem jest rozpoznać, z jakiej wieczorynki z okresu PRL pochodzą!

Gotowi na nostalgiczną podróż w świetnie znane światy, które kochaliśmy jako dzieci? Waszym zadaniem jest rozpoznać 10 kadrów z wieczorynek i wybrać z dwóch opcji ich tytuł. Dzieci PRL-u powinni poradzić sobie z tym zadaniem śpiewająco!

Dziecinnie prosty QUIZ z wieczorynek! Rozpoznaj kadry z PRL-u!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Szpieg z Krainy Deszczowców
  • Porwanie Baltazara Gąbki

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Źródło: WPROST.pl