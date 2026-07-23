Dziecinnie prosty QUIZ z wieczorynek z PRL-u! Rozpoznaj!

Mamy dla was 10 kadrów, a waszym zadaniem jest rozpoznać, z jakiej wieczorynki z okresu PRL pochodzą!
Gotowi na nostalgiczną podróż w świetnie znane światy, które kochaliśmy jako dzieci? Waszym zadaniem jest rozpoznać 10 kadrów z wieczorynek i wybrać z dwóch opcji ich tytuł. Dzieci PRL-u powinni poradzić sobie z tym zadaniem śpiewająco!
Dziecinnie prosty QUIZ z wieczorynek! Rozpoznaj kadry z PRL-u!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Szpieg z Krainy Deszczowców
- Porwanie Baltazara Gąbki
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Źródło: WPROST.pl