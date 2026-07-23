Dziecinnie prosty QUIZ z wieczorynek z PRL-u! Rozpoznaj!

Gotowi na nostalgiczną podróż w świetnie znane światy, które kochaliśmy jako dzieci? Waszym zadaniem jest rozpoznać 10 kadrów z wieczorynek i wybrać z dwóch opcji ich tytuł. Dzieci PRL-u powinni poradzić sobie z tym zadaniem śpiewająco!

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