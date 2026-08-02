7 pewniaków od HBO Max. Seriale w topce – wśród nich 2 polskie perełki

Oto lista, zawierająca siedem seriali, które z pewnością można polecić każdemu. Są tutaj klasyki, które często goszczą na światowych listach najlepszych produkcji ze streamingów, nowości na podstawie słynnych zagranicznych powieści, historie oparte na faktach i ekranizacje książek popularnych polskich pisarzy. Ze względu na wysokie oceny, na naszej liście uwzględniliśmy aż dwie rodzime produkcje. Sprawdźcie te hity HBO Max, jeżeli nie macie pomysłu na seans.

7 dobrych seriali na HBO Max. Idealne na wolny dzień

„Zamęt”



USA, rok 1972. Żołnierz Mac „Quarry” Conway (Logan Marshall-Green) wraca z Wietnamu do rodzinnego Memphis. Mężczyzna jest zniszczony psychicznie i fizycznie przez wojnę. Nie może do końca odnaleźć się w rzeczywistości. Pogrąża się w samodestrukcji. Nie stroni od używek. Splot zdarzeń sprawia, że zaczyna współpracować z gangsterami, którzy odpowiedzialni są za szereg szemranych interesów nad brzegiem rzeki Missisipi. Luźno oparta na powieściowej serii Maksa Allana Collinsa historia weterana, który po powrocie z Wietnamu nie umie odnaleźć się w normalnej rzeczywistości.



„Wataha”



Serial rozpoczyna się od zamachu bombowego, w którym giną oficerowie jednej z jednostek straży granicznej w Bieszczadach. Tylko jednemu z nich uda się przeżyć. Kapitan SG Wiktor Rebrow (Leszek Lichota) w wyniku zamachu traci nie tylko swoich przyjaciół, ale przede wszystkim ukochaną Ewę. Zagubiony, próbuje dociec, co się wydarzyło i kto za tym wszystkim stoi. Oficjalne śledztwo prowadzi prokuratura. Poznaniem prawdy są zainteresowani również jego przełożeni.



„Ślepnąc od świateł”



Kuba to znany warszawski diler. Jest perfekcjonistą i outsiderem. Lubi mieć wszystko pod kontrolą – włącznie ze swoim dokładnie przemyślanym i zaplanowanym wizerunkiem. Jest zagadką dla otoczenia – to, co widzą inni to jedynie przystojna twarz, drogie ubrania, dobry samochód. Nikt nie wie o nim zbyt wiele, za to on zna bardzo wielu. Jego klientami są politycy, celebryci, zamożne panie domu, gwiazdy hip-hopu, hipsterzy.



„Władca much”



Adaptacja powieści Goldinga z 1954 r. Grupa brytyjskich chłopców na bezludnej wyspie próbuje rządzić, co kończy się katastrofą.



„Szabla”



Jest rok 2003. Po zamachu na premiera Serbii Đinđića kraj pogrąża się w chaosie. Zostaje ogłoszony stan wyjątkowy. Młoda reporterka Danica próbuje odkryć prawdę i szybko odkrywa mroczny świat skorumpowanego aparatu państwowego.



„Długa noc”



Współczesny Nowy Jork. Naz Khan (Riz Ahmed), pochodzący z Pakistanu student, zostaje zaproszony na imprezę. Bez pozwolenia ojca zabiera jego samochód – żółtą taksówkę – i wyrusza z Queens na Manhattan. Gdy piękna młoda kobieta wsiada do auta, Naz nie wie, że to początek gehenny. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo i musi stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Po jego stronie staje adwokat Jack Stone (John Turturro).



„Pustkowie”



Główną bohaterką serialu jest Hana Sikorova (Zuzana Stivínová), będąca starostą małego miasteczka w północnych Czechach. Kiedy duży koncern wydobywczy zaczyna proponować mieszkańcom wysokie rekompensaty za opuszczenie swoich domów, które leżą na ziemi bogatej w węgiel brunatny, kobieta robi wszystko, aby uchronić miejscowość i jej społeczność przed popadnięciem w ruinę. Niestety pewnego dnia niespodziewanie i w niewyjaśnionych okolicznościach znika jej czternastoletnia córka. Hana nie spocznie, póki nie odnajdzie dziewczyny oraz osób odpowiedzialnych za jej zniknięcie. Czytaj też:

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