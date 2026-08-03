SkyShowtime zaskoczyło widzów. Ponad 60 nowości i wielki powrót kultowej trylogii

Pierwsze dni sierpnia przyniosły użytkownikom SkyShowtime prawdziwy wysyp nowości. Serwis poszerzył swoją bibliotekę o ponad 60 filmów, seriali i kolejnych odcinków popularnych produkcji.

Ponad 60 nowości w SkyShowtime. Wracają kultowe filmy

Wśród premier znalazły się zarówno głośne tytuły, jak i długo wyczekiwane powroty, a widzowie ponownie mogą obejrzeć kultową trylogię „Powrót do przyszłości” oraz nagrodzoną Oscarem „Zimną wojnę”.

Oferta platformy wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych pozycji. Do biblioteki trafiły filmy „Song Sung Blue”, „Obłuda”, „Profil”, „Wilk” oraz oscarowa „Zimna wojna”.

Miłośnicy animacji również znajdą coś dla siebie. Wśród nowych propozycji pojawiły się „Józef – władca snów” oraz „Turbo”.

Na platformę wróciły także dobrze znane serie filmowe. Ponownie można obejrzeć wszystkie trzy części „Powrotu do przyszłości”, a także wybrane odsłony cykli „Krzyk” i „Paranormal Activity”. Bibliotekę uzupełniły również kolejne odcinki emitowanych seriali oraz powracające produkcje.

Premiery i powroty na SkyShowtime w sierpniu 2026

„Lioness” wraca z trzecim sezonem



Jedną z najważniejszych sierpniowych premier jest trzeci sezon serialowego hitu Taylora Sheridana „Lioness”. Pierwszy odcinek nowej serii trafi do SkyShowtime już 3 sierpnia.

Nowe odcinki ponownie skupią się na Joe, granej przez Zoe Saldañę, która próbuje pogodzić wymagającą pracę z życiem prywatnym. Coraz trudniejsze misje, działalność zagranicznych wywiadów i osobiste zdrady sprawiają jednak, że granica między obowiązkiem a bezpieczeństwem zaczyna się zacierać. Bohaterka, wspierana przez Kaitlyn, graną przez Nicole Kidman, oraz Westfielda, będzie musiała stawić czoła przeciwnikom działającym w ukryciu.



„Szympans” – szalony horror



11 sierpnia w serwisie pojawi się horror „Szympans”. Historia skupia się na Lucy, której powrót na tropikalną wyspę zamienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie, gdy oswojony dotąd szympans wpada w niekontrolowany szał.



„Anemon” – wielki powrót Daniela Day-Lewisa



19 sierpnia premierę będzie miał „Anemon”, oznaczający powrót Daniela Day-Lewisa na wielki ekran po niemal dziesięciu latach przerwy. Laureat Oscara współtworzył scenariusz filmu razem ze swoim synem Romanem Day-Lewisem. Produkcja opowiada o skomplikowanych relacjach między braćmi, ojcami i synami oraz emocjach, które kształtują rodzinne więzi.



Nagradzany „Hamnet”



Z kolei 24 sierpnia do biblioteki trafi „Hamnet”. Wielokrotnie nagradzana produkcja studia Focus Features przedstawia osobistą historię stojącą za powstaniem najsłynniejszego dzieła Williama Szekspira. W filmie występują Jessie Buckley oraz Paul Mescal.



„The Tribute” – serial pełny sekretów



27 sierpnia SkyShowtime udostępni wszystkie odcinki serialu „The Tribute”. Produkcja opowiada o Adolfie Novaku, seniorze jednej z najpotężniejszych rodzin w kraju, który zaprasza bliskich na obchody swoich 80. urodzin.

Rodzinne święto szybko przeradza się w pełen napięcia wieczór, podczas którego na jaw wychodzą skrywane od lat sekrety, zdrady i pragnienie zemsty. W obsadzie znaleźli się między innymi Manu Ríos, Ángela Molina, Georgina Amorós i Elsa Pataky. Czytaj też:

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