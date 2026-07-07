Ukochana aktorka zagra w 2. sezonie „Dojrzewania”. Cały świat ją zna

Czteroodcinkowy miniserial „Dojrzewanie” po premierze w marcu 2025 roku, porwał cały świat. Zdobył cztery Złote Globy i osiem nagród Emmy. Zachwycił krytyków i widzów, a od czasu premiery króluje w rankingach najpopularniejszych.

Przypomnijmy, na planie serialu „Dojrzewanie” ponownie spotykali się Stephen Graham i Philip Barantini, którzy wcześniej pracowali razem nad nominowanym do nagród BAFTA i BIFA filmie „Punkt wrzenia”, docenionym przez krytyków za jedno ciągłe ujęcie. Scenariusz do serialu napisali Graham i wielokrotnie nagradzany Jack Thorne („Pływaczki”, „Joy”), którzy są też jego twórcami.

Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.

Jakiś czas temu Stephen Graham potwierdził, że trwają już prace nad 2. sezonem serii. Chociaż jest to jeszcze odległa perspektywa – „trzy lub cztery lata”, jak twierdzi sam aktor, doniesiono, że kluczowa rola została już obsadzona.

To ona ma zagrać w 2. sezonie „Dojrzewania”. Spodziewaliście się?

Daily Mail, powołując się na źródło związane z produkcją, podaje, że na pokładzie jest Kate Winslet, znana z takich hitów jak „Titanic”, „Holiday” czy „Zakochany bez pamięci”. Aktorka ma wcielić się w jedną z głównych ról.

Winslet w 2022 roku zagrała w serialu „I Am”..., w odcinku „Ruth”, w którym wcieliła się w zaniepokojoną matkę, która stara się pomóc swojej nastoletniej córce Freyi (w tej roli prawdziwa córka aktorki Mia Threapleton), która staje się coraz bardziej pochłonięta mediami społecznościowymi.

A co wiemy o 2. sezonie „Dojrzewania”? Twórcy nie planują powrotu do rodziny Millerów. – Jakakolwiek próba powrotu do tej historii osłabiłaby tą, którą już opowiedzieliśmy – mówił Owen Cooper.

Ponadto wiadomo, że sezon nie będzie też zgłębiał „femosfery” – części internetu postrzeganej jako kobiecy odpowiednik i reakcja na manosferę.

Spekuluje się, że wyprodukowanie nowego sezonu „Dojrzewania” zajmie około 3-4 lata.

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