33 najlepsze seriale kryminalne na faktach. Prawdziwe zbrodnie i śledztwa

Seriale kryminalne oparte na prawdziwych wydarzeniach potrafią wciągnąć bardziej niż fikcja. To historie inspirowane autentycznymi zbrodniami, śledztwami i postaciami, które na trwałe zapisały się w historii. Twórcy często łączą dokumentalną rzetelność z emocjonującą narracją, dzięki czemu widzowie mogą lepiej zrozumieć kulisy głośnych spraw i motywacje ich bohaterów. Jeśli szukasz produkcji, które trzymają w napięciu od pierwszego do ostatniego odcinka, przygotowaliśmy zestawienie 33 najlepszych seriali kryminalnych opartych na faktach – od historii seryjnych morderców, przez skomplikowane śledztwa, aż po największe afery kryminalne ostatnich dekad.

Najlepsze seriale kryminalne na faktach. Zbrodnie, tajemnice i prawdziwe historie

„Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”



Kronika sprawy braci, którzy w 1996 roku zostali skazani za zabójstwo swoich rodziców – José i Mary Louise „Kitty” Menendezów. Choć strona oskarżająca twierdziła, że kierowała nimi chęć odziedziczenia rodzinnej fortuny, rodzeństwo utrzymywało – jak zresztą twierdzi po dziś dzień, odsiadując karę dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia – że ten czyn był motywowany strachem oraz wynikał z wieloletnich fizycznych, emocjonalnych i seksualnych nadużyć ze strony rodziców. Serial „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów” opowiada o sprawie z przeszłości, która zelektryzowała świat, zapoczątkowała fascynację prawdziwą zbrodnią i nieustannie każe zadawać sobie pytanie „kto tak naprawdę jest potworem?”.



„Kim jest Anna?”



Serial „Kim jest Anna?” to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey – podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork – kim tak naprawdę jest Anna Delvey? Serial został zainspirowany opublikowanym w „New York Magazine” artykułem Jessiki Pressler „How Anna Delvey Tricked New York's Party People”.



„Sprawa Amandy Knox”



Amanda Knox, amerykańska studentka, przyjeżdża na studia do Włoch. Kilka tygodni później zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery to gospodyni domowa i matka o ułożonym życiu – ma dobrego męża, dwójkę dzieci i piękny dom. Wszystko jej wychodzi, nawet drobiazgowo planowane odstępstwa od reguł. Jednak choć wzbiera w niej presja bycia porządną, w jej czynach zaczyna objawiać się pragnienie wolności. Pragnienie, które wybucha, gdy pewien ktoś prosi ją o zachowanie ciszy. Ze śmiertelnym skutkiem.



„Murdaugh: Śmierć w rodzinie”



Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”.



„American Sports Story: Aaron Hernandez”



Serialowa antologia, która analizuje ważne wydarzenie z udziałem osobistości ze świata sportu.



„Zabójstwo Versace: American Crime Story”



Miami Beach, lipiec, rok 1997. Gianni Versace zostaje zastrzelony pod swoją posiadłością przez Andrew Cunanana, który poznał słynnego projektanta w latach 90.



„The Act”



Oparta na faktach historia kryminalna. Gypsy Rose Blanchard to młoda kobieta z Missouri, która pewnego dnia uświadamia sobie, że osoba, która twierdziła, że kocha ją najbardziej na świecie, naprawdę ją raniła. Gypsy dorastała, wierząc, że jest poważnie chora na raka, dystrofię mięśniową, epilepsję i wiele innych schorzeń, a jej matka Dee Dee poświęciła swoje życie, aby się nią opiekować. Dziewczyna w końcu odkryła szokującą prawdę. Okazało się, że z jej zdrowiem było wszystko w porządku.



„Jak nas widzą”



Oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, miniserial „Jak nas widzą” przedstawia szczegóły słynnej sprawy „Piątki z Central Parku”, czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili. Czteroczęściowa produkcja przybliży widzom historię pięciu chłopaków z Harlemu: Antrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Salaama, Raymonda Santany i Koreya Wise’a. Twórcy miniserialu prześledzą wydarzenia z 25 lat, od wiosny 1989 r., kiedy to nastolatkowie zostali po raz pierwszy przesłuchani przez policję, przez uniewinnienie niesłusznie skazanych w 2002 r., aż po ugodę, jaką zawarli z miastem Nowy Jork w 2014 r.



„American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”



Oparty na książce „The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson” autorstwa Jeffreya Toobina, serial odkrywa chaotyczne, zakulisowe działania oraz manewry zarówno prokuratury, jak i obrony oraz to, w jaki sposób kombinacja nadmiernej pewności siebie oskarżycieli, przebiegłość obrońców oraz historia policji Los Angeles w kwestii traktowania społeczności Afroamerykanów dała ławie przysięgłych to, czego potrzebowała: uzasadnioną wątpliwość.



„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę – jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Kobiety w błękicie”



Rok 1971, Meksyk. Cztery kobiety przeciwstawiają się ultrakonserwatywnym normom, dołączając do pierwszego kobiecego oddziału policyjnego. Odkrywają jednak, że to tylko chwyt, który ma odwrócić uwagę mediów od seryjnego mordercy. Tymczasem liczba ofiar rośnie, więc bohaterki zawierają pakt, żeby go schwytać.



„Troppo”



Amanda Pharrell, ekscentryczna prywatna detektyw z niepokojącą kryminalną przeszłością, rekrutuje zhańbionego byłego policjanta Teda Conkaffey, by pomógł jej rozwiązać sprawę zaginięcia koreańskiego pioniera technologii.



„Policjant”



Noc w noc policjant Chris stawia czoła przestępczości, przemocy i uzależnieniom na ulicach Liverpoolu, jednocześnie walcząc z osobistymi demonami, które grożą jego karierze, małżeństwu i zdrowiu psychicznemu.



„Deadloch”



Tasmańskie miasteczko Deadloch jest w szoku, kiedy znaleziono ciało jednego z mieszkańców w przeddzień lokalnej atrakcji, jaką jest Festiwal Zimy. Dwie śledcze o zupełnie innym podejściu oraz ambitna posterunkowa muszą połączyć siły, aby znaleźć mordercę.



„Fauda”



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Black Snow”



Społecznością małego australijskiego miasteczka wstrząsa morderstwo nastolatki. Po 25 latach pojawiają się nowe dowody dzięki który można wznowić śledztwo,



„Portland Tower”



Detektyw Sarah Collins i jej partner detektyw Steve Bradshaw prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa posterunkowego Hadleya Matthewsa i 15-letniej uchodźczyni z Libii, Fary Mehenni. Wszystko wskazuje na to, że oboje skoczyli z dachu Portland Tower.



„Przysięga”



Serial dokumentalny pokazuje szereg osób, które dołączyły do popularnej grupy samodoskonalenia NXIVM. Z czasem organizacja znalazła się w ogniu krytyki, a jej najwyżsi rangą członkowie, w tym jej założyciel Keith Raniere, zostali oskarżeni o handel ludźmi i wymuszenia haraczy. Obraz wnikliwie przygląda się doświadczeniom członków organizacji, podkreślając ich powszechne pragnienie osobistego rozwoju. Zainteresowanie Jehane Noujaim tematem rozpoczęło się w 2010 roku, kiedy wzięła ona udział w warsztatach NXIVM „Executive Success Program”. Reżyserka wnosi bardzo ciekawą perspektywę dotyczącą medialnego spektaklu związanego ze spolaryzowaną społecznością, która musi zmierzyć się z federalnym dochodzeniem.



„Zepsuta krew”



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Obserwator”



Dean (Bobby Cannavale) i Nora (Naomi Watts) Brannockowie właśnie kupili wymarzony dom na urokliwych przedmieściach Westfield w stanie New Jersey. Gdy już sfinalizowali transakcję, która pochłonęła całe ich oszczędności, okazało się, że okolica jest dużo mniej przyjazna, niż im się wydawało. Wśród sąsiadów są zdziwaczała staruszka imieniem Pearl (Mia Farrow) i jej syn Jasper (Terry Kinney), który zakrada się do domu Brannocków i chowa w windzie gastronomicznej. Mamy też Karen (Jennifer Coolidge), agentkę nieruchomości i dawną znajomą Nory, która sprawia, że nie czują się mile widziani. Do tego wścibscy Mitch (Richard Kind) i Mo (Margo Martindale), którzy zdają się nie rozumieć pojęcia „teren prywatny”. Chłodne powitanie szybko przeradza się w piekło na ziemi, gdy tajemniczy „Obserwator” swoimi listami doprowadza Brannocków do granic wytrzymałości psychicznej, a jednocześnie na jaw wychodzą ponure sekrety okolicznych mieszkańców. Serial oparty na prawdziwej historii sławetnego „Watcher House” w New Jersey.



„A Friend of the Family”



Córka Brobergów – Jan zostaje uprowadzona przez „przyjaciela rodziny”. Sytuacja powtarza się kilkukrotnie na przestrzeni lat.



„Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”



W ciągu kilkunastu lat Jeffrey Dahmer zamordował 17 nastoletnich chłopców i młodych mężczyzn. Jak udało mu się tak długo uniknąć aresztowania?



„Mindhunter”



Agenci FBI Holden Ford i Bill Tench niestrudzenie próbują przeniknąć mroczne zakamarki umysłów przestępców, którzy dopuścili się przerażających zbrodni. Wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych zabójców.



„Pod sztandarem nieba”



Oryginalny serial limitowany inspirowany bestsellerowym kryminałem autorstwa Jona Krakauera, opowiadającym o wydarzeniach, które doprowadziły do zamordowania w 1984 roku Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley w stanie Utah. Detektyw Jeb Pyre, badając wydarzenia, które miały miejsce w rodzinie Lafferty, odkrywa zakopane prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary. To, co odkrywa Pyre, gorliwy mormon, prowadzi go do zakwestionowania własnej wiary.



„Schody”



Michael Peterson, pisarz kryminałów, zostaje oskarżony o zabójstwo swojej żony Kathleen, po tym gdy zostaje ona znaleziona martwa u podnóża schodów w ich willi. W miarę rozwoju śledztwa rodzina zostaje wciągnięta w burzliwą batalię prawną i medialną. Tymczasem francuska ekipa dokumentalna zaczyna interesować się tą sprawą.



„Dziewczyna z Plainville”



Conrad Roy i Michelle Carter – współcześni Romeo i Julia? Ta historia jest dużo bardziej skomplikowana. I dużo bardziej przerażająca. Oto miniserial oparty na głośnej sprawie nastolatki oskarżonej o to, że nakłoniła swojego chłopaka do samobójstwa. W głównej roli oglądamy Elle Fanning, jedną z najwybitniejszych aktorek młodego pokolenia.



„Lekomania”



Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów. Bohaterowie wbrew wszelkim przeciwnościom stoczą zaciekłą, pasjonującą i zwycięską walkę z korporacją, której chciwość doprowadziła kraj do kryzysu, oraz z jej stronnikami.



„Witamy w Chippendales”



Rozbudowana, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, saga opowiada skandaliczną historię Somena "Steve'a" Banerjee, hinduskiego imigranta, który założył największe na świecie imperium męskiego striptizu – i nie pozwolił, by cokolwiek stanęło mu na drodze.



„Narcos”



Ten naturalistyczny, mocny serial przedstawia prawdziwą historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych: prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi, które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata - kokainy.



„Most zbrodni”



Czternastoletnia Reena Virk wyszła na imprezę ze znajomymi ze szkoły i nigdy nie wróciła do domu. O brutalne morderstwo oskarżono ośmioro nastolatków.



„Konflikt: Capote kontra socjeta”



Serial opowiada o burzliwej relacji pisarza Trumana Capote’a z elitarną grupą nowojorskich kobiet z wyższych sfer, które nazywał swoimi „łabędziami”. Pisarz zdobył ich zaufanie i poznał najgłębsze sekrety, które następnie bezwzględnie ujawnił w publikacji będącej częścią jego niedokończonej książki. Czytaj też:

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