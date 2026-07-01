50 najlepszych filmów wszech czasów według Rotten Tomatoes. Polskie produkcje w ścisłej czołówce!

Które filmy można uznać za najlepsze w historii kina? Jednym z najbardziej cenionych zestawień w tej kwestii jest ranking przygotowany przez Rotten Tomatoes – serwis agregujący recenzje krytyków i opinie publiczności z całego świata. Obejmuje on 300 najwyżej ocenianych filmów wszech czasów, a my prezentujemy 50 tytułów, które zajęły w nim najwyższe miejsca.

Ranking nie powstał wyłącznie na podstawie ocen krytyków. Aby znaleźć się w zestawieniu, film musi posiadać prestiżowy certyfikat Certified Fresh, przyznawany produkcjom cieszącym się wyjątkowo wysokim uznaniem recenzentów. Następnie pozycja każdego tytułu jest wyliczana na podstawie autorskiego algorytmu Rotten Tomatoes, który uwzględnia zarówno wynik w Tomatometer (oceny profesjonalnych krytyków), jak i Popcornmeter, odzwierciedlający opinie widzów.

Na końcową klasyfikację wpływają również inne czynniki, takie jak liczba recenzji krytyków, liczba ocen użytkowników oraz rok premiery filmu. Dzięki temu ranking premiuje nie tylko produkcje z najwyższymi ocenami, ale także te, które zdobyły szerokie uznanie i utrzymały swoją pozycję na przestrzeni lat. Oto 50 najlepszych filmów z prestiżowej listy Rotten Tomatoes.

To najlepsze filmy wszech czasów według Rotten Tomatoes. Prezentujemy TOP 50

„Ojciec”



Kobieta próbuje zaopiekować się ojcem wykazującym oznaki demencji, który mimo postępującej choroby pragnie pozostać samodzielny.



„Czarnoksiężnik z Oz”



Gdzieś za kolorową tęczą mieści się magiczna kraina Oz, w której Dorotka rozpoczyna swoją niezwykłą przygodę.



„Spider-Man Uniwersum”



Miles Morales po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka staje do walki z nikczemnym Kingpinem. Pomogą mu w tym Spider-Manowie z innych wymiarów.



„Złodzieje rowerów”



Podczas pierwszego dnia nowej pracy mężczyźnie zostaje skradziony rower. Wraz z synem wyrusza więc na poszukiwania pojazdu.



„Psychoza”



Dziewczyna uciekająca ze skradzionymi pieniędzmi zatrzymuje się w pensjonacie prowadzonym przez młodego Normana Batesa.



„Północ, północny zachód”



Pracownik agencji reklamowej, wzięty omyłkowo za agenta służb specjalnych USA, trafia w sam środek afery.



„Grobowiec świetlików”



Rozgrywająca się pod koniec II wojny światowej w Japonii historia 14-letniego chłopca i jego młodszej siostry, których rodzice zginęli podczas nalotu. Rodzeństwo jest zdane tylko na siebie, próbując przetrwać w świecie ogarniętym koszmarem wojny...



„Zapaśnik”



Zawał serca zmusza Randy'ego „The Rama” Robinsona do porzucenia zapasów. Szara rzeczywistość i przygnębiająca praca w delikatesach sprawiają, że chce jeszcze raz stanąć na ringu.



„Spotlight”



Dziennikarze bostońskiej gazety trafiają na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolickim.



„Sokół maltański”



Prywatny detektyw próbuje rozwikłać zagadkę zniknięcia bezcennej statuetki.



„Cena strachu”



Grupa śmiałków wyrusza w podróż po bezdrożach Ameryki Południowej ze śmiertelnie niebezpiecznym ładunkiem nitrogliceryny.



„Odlot”



70-letni Carl po śmierci żony zamienia swój dom w statek powietrzny i odlatuje do Ameryki Południowej, by spełnić swoje marzenie. Przez przypadek zabiera ze sobą ośmioletniego skauta.



„Grzesznicy”



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.



„Nieustannie: Historia Michaela J. Foxa”



Niewysoki chłopak z kanadyjskiej bazy wojskowej staje się międzynarodowym ulubieńcem w latach 80., po czym jego życie zmienia zaskakująca diagnoza. Co się stanie, gdy niepoprawny optymista będzie musiał się skonfrontować z nieuleczalną chorobą?



„Dr Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę”



Szalony generał samowolnie wydaje rozkaz ataku nuklearnego na ZSRR. Radziecki odwet zdaje się być nieunikniony.



„Gdzie jest Nemo”



Błazenek Marlin rusza na pomoc swojemu synkowi Nemo, który został wyłowiony z rafy koralowej. W poszukiwaniach towarzyszy mu zapominalska rybka Dory.



„Toy Story 3”



Andy idzie na studia, a jego zabawki trafiają do przedszkola. Chudy wraz z przyjaciółmi robi wszystko, by się stamtąd wydostać i wrócić do domu.



„Summer of soul”



Dokument ukazujący wydarzenie, które stało się świętem czarnej historii, kultury i mody.



„Brzdąc”



Pewnego dnia kobieta zostawia dziecko w limuzynie milionera z dołączonym liścikiem o treści: „ktokolwiek znajdzie tę sierotę, niech kocha ją i obdarzy opieką”. Limuzyna zostaje skradziona przez złodziei, którzy wyrzucają malca do kosza na śmieci. Charlie Włóczęga znajduje dziecko i próbuje stworzyć mu dom. Robi dziecięcą butelkę ze starego dzbanka do kawy i konstruuje nocnik, wycinając siedzenie z krzesła. Pięć lat później Charlie i jego mały przyjaciel zakładają wspólny interes, w którym Włóczęga jest szklarzem, a chłopiec zapewnia mu stałych klientów, wybijając szyby w domach z sąsiedztwa. W międzyczasie matka chłopca staje się gwiazdą operową. Kobieta zaczyna pomagać dzieciom ze slumsów w nadziei, że uda jej się odszukać synka. Kiedy Brzdąc nagle choruje, Edna wzywa do niego lekarza. Doktor przypadkiem dowiaduje się, że mały jest nielegalnie adoptowany i informuje o tym władze. Pracownicy sierocińca przychodzą do Charliego, aby zabrać chłopca...



„Rozstanie”



Teheran. Nader (Peyman Moaadi) i Simin (Leila Hatami) są małżeństwem z czternastoletnim stażem, które przeżywa ogromny kryzys. Simin chiałaby opuścić Iran. Wierzy, że jest to ogromna szansa dla ich jedenastoletniej córki Termeh (Sarina Farhadi). Nader nie jest w stanie jednak się na to zgodzić. Tym bardziej, że nie che zostawić samego schorowanego ojca. Kobieta w końcu wnosi pozew o rozwód. Kiedy odkrywa, że córka chce zostać z swoim tatą, postanawia zostawić ich oboje.



„Dekalog I”



Historia o miłośniku komputera i wiedzy; racjonaliście, który wierzy przede wszystkim w fizyczność i tym samym obliczalność świata. Boleśnie przekonuje się, że o losie człowieka nie mogą decydować układy scalone komputera.



„Trzy kolory. Czerwony”



„Czerwony” to film zamykający trylogię „Trzech kolorów”. Braterstwo. O tym właśnie trzecim haśle Wielkiej Rewolucji Francuskiej traktuje film – i braterstwo jest w „Czerwonym” siłą najważniejszą. To też swoisty artystyczny testament reżysera, jest to bowiem ostatni film, jaki zrealizował… Młoda modelka Valentine (Irene Jacob) to wrażliwa i ciepła dziewczyna. Gdy potrąca na ulicy psa – najpierw zawozi go do weterynarza, by potem spróbować oddać prawdziwemu właścicielowi. Jest nim emerytowany sędzia Joseph (Jean-Louis Trintignant). To zmęczony, sfrustrowany człowiek, znajdujący przyjemność w podsłuchiwaniu sąsiadów i poznawaniu ich najskrytszych, często wstydliwych sekretów. Valentine jest początkowo oburzona postępowaniem sędziego. Ale z czasem ten zgorzkniały i zamknięty w sobie mężczyzna zaczyna ją coraz bardziej intrygować. Przekona się też, że tajemnica sędziego nie będzie jedyną jego tajemnicą, którą pozna...



„Ojciec chrzestny II”



Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.



„Obywatel Kane”



Po śmierci magnata prasowego i milionera, Charlesa Fostera Kane'a, reporterzy próbują odkryć znaczenie jego ostatnich słów.



„M – Morderca”



Dwudziestolecie międzywojenne. W Berlinie działa i zabija psychopatyczny morderca dzieci. Jego tożsamość nie jest znana, więc ogarnięci paniką mieszkańcy widzą wroga w każdej napotkanej osobie. Policja, mimo szczerych chęci ujęcia zabójcy, pozostaje bezsilna. Z powodu bezradności stróżów prawa i obawy o życie najmłodszych mieszkańców zawiązuje się przestępcza organizacja, która sama chce wymierzyć sprawiedliwość.



„Jak wytresować smoka”



Chuderlawy Wiking przewróci porządek w wiosce, kiedy zamiast zabić w ramach inicjacji jakiegoś smoka, zaprzyjaźni się z najgroźniejszym z nich.



„Filadelfijska opowieść”



Tracy szykuje się do ślubu z zamożnym przemysłowcem. Przygotowania zakłóca jednak przyjazd jej byłego męża oraz żądnych sensacji dziennikarzy.



„Nieugięty Luke”



Luke trafia do więzienia i szybko zyskuje sobie reputację twardziela. Przywódca więziennego gangu nienawidzi go i usiłuje złamać silną wolę Luke'a, prowokując co chwila brutalne bijatyki. Nic jednak nie skutkuje, a wytrwałość Luke'a zdobywa mu szacunek innych więźniów.



„Godzilla Minus One”



Pilot kamikaze staje w obliczu nowego zagrożenia na wyspie Ōdo. Ogromny potwór atakuje, zabijając inżynierów samolotów wojennych. Mężczyzna przytłoczony poczuciem winy z powodu tego, że nie udało mu się odciągnąć stworzenia i napędzany pragnieniem osobistego odkupienia, łączy siły z weteranami, aby stawić czoła potężnemu potworowi, znanemu jako Godzilla.



„Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja”



Blisko dwie dekady od powstania Imperium, młody farmer Luke Skywalker (Mark Hamill) spotyka Obi-Wan Kenobiego (Alec Guinness), który od lat żył w odosobnieniu na pustynnej planecie Tatooine. Obi-Wan rozpoczyna szkolenie Luke'a na rycerza Jedi, opowiada mu o walce Rebeliantów przeciw Imperium i o sile znanej jako Moc. Wkrótce Luke, Obi-Wan i charyzmatyczny najemnik Han Solo (Harrison Ford) ze swoim towarzyszem, włochatym Chewbaccą, i z nierozłącznymi robotami R2-D2 i C-3PO łączą siły i ruszają na ratunek księżniczce Lei (Carrie Fisher), przywódczyni Rebeliantów, więzionej na kontrolowanym przez Dartha Vadera ogromnym statku Imperium, zwanym Gwiazdą Śmierci.



„Top Gun: Maverick”



Po ponad 20 latach służby w lotnictwie marynarki wojennej, Pete „Maverick” Mitchell zostaje wezwany do legendarnej szkoły Top Gun. Ma wyszkolić nowe pokolenie pilotów do niezwykle trudnej misji.



„Toy Story 2”



Znów jesteśmy w świecie, gdzie kowboj Chudy, kosmonauta Buzz Astral i inne zabawki pod nieobecność właściciela, Andy'ego, żyją własnym życiem. Nadchodzi lato i Chudy nie może się doczekać, kiedy Andy zabierze go na obóz kowbojski. Pech chce, Chudy "łamie rękę" i zostaje w domu. Ku swemu przerażeniu słyszy, jak matka Andy'ego mówi, że zabawki nie są wieczne... Chudy boi się, że zostanie wyrzucony na śmietnik i jego przewidywania sprawdzają się - ląduje w koszu z używanymi rzeczami podczas garażowej wyprzedaży. Porywa go chciwy kolekcjoner, który wie, że kowboj był gwiazdą serialu telewizyjnego w latach pięćdziesiątych... Na ratunek porwanemu przyjacielowi spieszą jego wierni towarzysze, Buzz Astral, świnka Ham, pan Bulwa i jamniczek Cienki. Zabawki wyruszają w świat, gdzie czekają je przygody, które uwieńczy efektowny finał...



„Trzeci człowiek”



Pisarz podrzędnych kryminałów przyjeżdża do powojennego Wiednia, gdzie ma rozwiązać zagadkę śmierci przyjaciela.



„Toy Story”



W świecie zabawek Andy'ego, których niekwestionowanym liderem był dotychczas kowboj Chudy, pojawia się nowa zabawka - astronauta Buzz.



„Bulwar Zachodzącego Słońca”



Bankrut chowa się przed swoim wierzycielem w rezydencji dawnej gwiazdy kina niemego. Na prośbę chcącej odzyskać sławę kobiety pomaga jej ukończyć scenariusz filmowy.



„Stop Making Sense”



Kultowy film koncertowy Talking Heads w reżyserii Jonathana Demme’a. Film został zrealizowany w grudniu 1983 roku, w szczytowym momencie kariery zespołu, podczas trasy promującej ich album "Speaking in Tongues".



„Deszczowa piosenka”



Stany Zjednoczone, koniec ery filmu niemego. Producenci jednej z większych wytwórni filmowych mają duże problemy z udźwiękowieniem swoich nowych filmów, gdyż ich wielka gwiazda, Lina Lemont (Jean Hagen), ma głos, który... przypomina skrzypiące drzwi. Mimo lekcji wymowy Lina nie brzmi dobrze – ani na ekranie, ani w życiu prywatnym. Jej filmowy partner, słynny amant Don Lockwood (Gene Kelly), poznaje bardzo interesującą młodziutką aktorkę, Kathy Selden (Debbie Reynolds), która zarabia, śpiewając na przyjęciach. Pomimo początkowej niechęci zaprzyjaźniają się i zakochują w sobie. Pozostaje już tylko jeden problem: głos Liny, który trzeba zastąpić cudzym.



„Parasite”



Kiedy Ki-woo dostaje pracę jako korepetytor córki zamożnego małżeństwa, wymyśla sposób na zapewnienie zatrudnienia również reszcie swojej rodziny.



„Wszystko o Ewie”



Życie aktorki Margo Channing to pasmo sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym do czasu, kiedy poznaje swoją fankę, ambitną Ewę Harrington.



„Dwunastu gniewnych ludzi”



Dwunastu przysięgłych ma wydać wyrok w procesie o morderstwo. Jeden z nich ma wątpliwości dotyczące winy oskarżonego.



„Lista Schindlera”



Historia przedsiębiorcy Oskara Schindlera, który podczas II wojny światowej uratował przed pobytem w obozach koncentracyjnych 1100 Żydów.



„Bitwa o Algier”



Algieria, połowa lat 50. dwudziestego wieku. Członkowie Frontu Wyzwolenia Narodowego dokonują serii zamachów na francuskich policjantów i przedstawicieli rządu.



„Dzisiejsze czasy”



Wycieńczony nerwowo robotnik trafia do szpitala psychiatrycznego. Po wyjściu z niego prowokuje uliczną demonstrację.



„Chinatown”



Pechowy prywatny detektyw, tajemnicza piękność, bezwzględny mafioso oraz skomplikowana intryga utkana ze zdrady, morderstw, korupcji, skandali i śmiertelnie niebezpiecznych układów. Wszystko to w mrocznej i stylowej opowieści o latach 30., uznawanej za pozycję wyjątkową i ponadczasową, a także za hołd Romana Polańskiego dla niezwykłego gatunku, jakim jest klasyczny czarny kryminał. Intrygujący scenariusz (Oscar dla Roberta Towne), mistrzowska reżyseria i niezapomniane kreacje.



„Na nabrzeżach”



Niegdyś Terry Malloy był nadzieją amerykańskiego boksu, a dziś pracuje jako doker u szefa miejscowego gangu, który rządzi całą okolicą. Terry żyje w poczuciu winy, przyczynił się bowiem do śmierci robotnika, który postanowił zdemaskować szefa gangu. Bohater zakochuje się w siostrze zmarłego, a gdy członkowie gangu mordują jego brata postanawia wypowiedzieć im wojnę.



„Tajemnice Los Angeles”



Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.



„Okno na podwórze”



Kiedy fotograf L.B. 'Jeff' Jeffries (James Stewart) łamie nogę i zostaje przykuty do wózka inwalidzkiego, jego obsesją staje się obserwowanie życia prywatnego sąsiadów. Podejrzewając pewnego sprzedawcę o zamordowanie żony, Jeffries prosi swoją przyjaciółkę - bywającą w towarzystwie, elegancką kobietę (Grace Kelly) - aby pomogła mu ustalić rzeczywisty bieg wydarzeń. Wydarzeń, które doprowadzą do jednego z najbardziej emocjonujących zakończeń w historii filmu.



„Casablanca”



II wojna światowa, Casablanca. Właściciel nocnego klubu, Rick Blaine, spotyka swoją dawną miłość, Ilsę, która okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, Victora Laszlo. Dawne uczucia odżywają.



„Siedmiu samurajów”



Nękani przez bandę zbirów mieszkańcy japońskiej wioski wynajmują siedmiu roninów, by bronili ich przed atakami.



„Ojciec chrzestny”



W epickim arcydziele Francisa Forda Coppoli możemy podziwiać Marlona Brando w nagrodzonej Oskarem roli patriarchy rodu Corleone. Coppola z rozmachem kreśli portret sycylijskiego klanu w Ameryce, w chwilach wzlotów i upadków, po mistrzowsku ukazując zarówno prywatne życie rodziny, jak i ciemne interesy, w jakie się zaangażowała. Oparty na bestsellerowej powieści Mario Puzo, wspaniały film z wielkimi kreacjami Ala Pacino, Jamesa Caana i Roberta Duvalla otrzymał dziesięć nominacji do Oskara i zdobył trzy statuetki, w tym za film roku 1972. Czytaj też:

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