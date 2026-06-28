9 najlepszych thrillerów w streamingu. Mają max 8 odcinków!

Widzowie od lat darzą miniseriale szczególną sympatią. To format, który pozwala twórcom opowiedzieć historię w sposób zwarty, bez niepotrzebnego przeciągania fabuły i wypełniaczy. W przypadku thrillerów ma to szczególne znaczenie – napięcie musi być stale podtrzymywane, a każdy odcinek powinien przybliżać widza do rozwiązania zagadki lub kolejnego szokującego zwrotu akcji. Gdy serial trwa zbyt długo, łatwo utracić dynamikę. Najlepsze miniserie wiedzą jednak, kiedy powiedzieć „stop”.

Na naszej liście znalazło się dziewięć znakomitych thrillerów liczących osiem odcinków lub mniej. Sprawdźcie je, jeżeli kochacie taki klimat.

9 krótkich thrillerów, które trzymają w napięciu do samego końca

„Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Para idealna”



Amelia Sacks ma wkrótce dołączyć do jednej z najbogatszych rodzin w Nantucket. Jej nieprzychylna przyszła teściowa, słynna powieściopisarka Greer Garrison Winbury, nie szczędzi wydatków na planowaniu ślubu, który zapowiada się na najbardziej spektakularny w całym sezonie - gdy na plaży pojawiają się zwłoki. Na światło dzienne wychodzą kolejne tajemnice oraz rozpoczyna się dochodzenie, które sprawia wrażenie wyrwanego ze stron jednej z książek Greer. Nagle wszyscy są podejrzani.



„Bestia we mnie”



Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy — ścigając jego demony i uciekając przed swoimi — w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.



„Mare z Easttown”



Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.



„Pełne koło”



Thriller Stevena Soderbergha śledzi skutki nieudanego porwania, które ujawnia długo skrywane sekrety we współczesnym Nowym Jorku.



„Bodyguard”



„Bodyguard” to fikcyjny serial osadzony w korytarzach władzy. Jego bohaterem jest David Budd (Richard Madden), odważny i nieprzewidywalny weteran wojenny pracujący jako funkcjonariusz Ochrony Osób Publicznych londyńskiej policji. Kiedy Budd dostaje zadanie ochraniania ambitnej i wpływowej minister Julii Montague (Keeley Hawes), która była gorącą orędowniczką wojny, musi wybierać między służbą a własnymi przekonaniami. Czy osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo polityk może stać się jej największym zagrożeniem?



„Ciała”



Nietypowy proceduralny kryminał nakręcony na podstawie zagmatwanej powieści graficznej, której autorem jest Si Spencer. Czwórka detektywów w czterech różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie tego samego ciała znalezionego na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku. Detektywi szybko odkrywają, że ich dochodzenia na przestrzeni dekad są ze sobą powiązane, a wszystkie tropy prowadzą do enigmatycznego lidera politycznego Eliasa Mannixa (Stephen Graham). Czy odegrał jakąś rolę w morderstwie? A może w grę wchodzi coś o wiele bardziej złowrogiego? Aby rozwiązać zagadkę, czwórka detektywów musi znaleźć sposób, aby ze sobą współpracować i odkryć spisek trwający 150 lat.



„Co kryją jej oczy”



Simona Brown wciela się w rolę Louise, samotnej matki, która ma romans ze swoim szefem psychiatrą (Tom Bateman). Gdy później zaprzyjaźnia się z jego żoną, Adele (Eve Hewson), życie Louise przybiera dziwny obrót. Zostaje wciągnięta w sieć sekretów i kłamstw, w której wszystko jest pozorem.



„22.11.63”



Główny bohater Jake Epping (James Franco) czuje się wypalony i zagubiony. Jego była żona ułożyła sobie życie, jego uczniowie są zawsze rozkojarzeni, a powieść, którą planował napisać okazuje się fiaskiem. Wtedy właśnie jeden z jego najlepszy przyjaciół, Al Templeton (Chris Cooper), pokazuje mu króliczą norę, sekretny portal czasowy, który prowadzi do 1960 roku. Al prosi Jake'a o udanie się w przeszłość i stworzenie lepszego świata poprzez zapobieżenie zamachowi na życie prezydenta Kennedy'ego. Jake wchodzi do króliczej nory, by rozpocząć swoją misję, ale odkrywa, że zmiana przeszłości jest o wiele bardziej niebezpieczna niż mógłby to sobie wyobrazić. Czytaj też:

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