Ester Expósito w nowym hicie Prime Video. Zapowiada się romantyczny thriller

Prime Video pokazało oficjalny zwiastun hiszpańskiego filmu „Uwikłani: Marfil”, pierwszej części ekranowej dylogii na podstawie bestsellerowych powieści Mercedes Ron. W rolach głównych występują Ester Expósito i Hugo Diego García. Premiera została zaplanowana na 9 września 2026 roku.

„Uwikłani: Marfil”. Historia porwanej córki milionera

Film opowiada historię Marfil Cortés, córki hiszpańskiego potentata biznesowego. Młoda kobieta prowadzi w Nowym Jorku pozornie idealne życie. Wszystko zmienia się, gdy zostaje niespodziewanie porwana. Niedługo później w tajemniczych okolicznościach odzyskuje wolność.

Po tym wydarzeniu jej ojciec postanawia zapewnić córce dodatkową ochronę. Do Marfil zostaje przydzielony enigmatyczny Sebastián Moore, w którego wciela się Hugo Diego García.

Początkowo między bohaterami trudno mówić o jakiejkolwiek bliskości. Marfil jest niezależna i nie zamierza łatwo podporządkować się nowej sytuacji, natomiast Sebastián pozostaje zdystansowany i konsekwentnie trzyma się zawodowej roli. Z czasem ich relacja zaczyna się jednak zmieniać.

Ester Expósito i Hugo Diego García w rolach głównych

Marfil gra Ester Expósito, znana między innymi z filmu „Venus”. Partneruje jej Hugo Diego García, którego widzowie mogli oglądać w produkcji „Substancja”.

W obsadzie znaleźli się również Eric Masip jako Iván, Pablo Molinero jako Alejandro, Zoe Bonafonte jako Gabriela, Lluís Homar jako Logan oraz Joaquín Ferreira jako Ray.

Relacja Marfil i Sebastiána komplikuje się, gdy na pierwszy plan zaczynają wychodzić kolejne zagrożenia. Po powrocie bohaterki do Hiszpanii oboje trafiają do świata, w którym pozory mogą być szczególnie mylące. Tajemnicza natura Sebastiána zderza się z temperamentem Marfil, a dystans, który oboje próbują zachować, stopniowo zaczyna znikać.

Film na podstawie bestsellerowej dylogii

„Uwikłani: Marfil” jest ekranizacją pierwszej części dylogii „Enfrentados” autorstwa Mercedes Ron. Książki, znane również pod angielskimi tytułami „Drawn Together” i „Drawn Apart”, trafiły na listy bestsellerów „New York Timesa” oraz międzynarodowe listy sprzedaży.

Za produkcję odpowiada Pokeepsie Films (Banijay Iberia), studio stojące między innymi za „Veneciafrenią”, „30 srebrnikami” i „Bare m”. Producentami filmu są Álex de la Iglesia i Carolina Bang.

Reżyserię powierzono Óscarowi Pedrazie, twórcy związanemu z produkcjami „Patria” i „Życie bez pozwolenia”. Scenariusz napisała Sofía Cuenca, która pracowała wcześniej przy filmach „Twoja wina” oraz „Nasza wina”.

Pierwsza część nowej dylogii zadebiutuje 9 września 2026 roku. „Uwikłani: Marfil” będzie dostępny wyłącznie na Prime Video w ramach subskrypcji Prime w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

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