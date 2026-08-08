Horrory, które mają coś do powiedzenia – najlepsze filmy ostatnich lat

Horrory od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, a współczesne produkcje udowadniają, że gatunek ten potrafi zaskakiwać nie tylko strachem, ale również świetnie napisanymi historiami, oryginalnymi pomysłami i znakomitą realizacją. W ostatnich latach powstało wiele filmów, które zdobyły uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, wyznaczając nowe kierunki rozwoju kina grozy. To najlepsze z nich.

Najlepsze horrory ostatnich lat. Tu strach idzie w parze z dobrą historią

„Listopad”



Film stanowi adaptację estońskiej powieści "Rehepapp ehk November" Andrusa Kivirähka. Film łączy w sobie elementy magii, czarnego humoru i romansu. Fabułę osadzono w pogańskiej estońskiej wsi, w której panoszą się wilkołaki, duchy i zaraza. Główną bohaterką filmu jest młoda chłopka, Liina, rozpaczliwie i beznadziejnie zakochana w Hansie, młodym chłopaku ze wsi. Bezbrzeżna tęsknota powoduje, że dziewczyna zamienia się w wilkołaka... Z kolei największym problemem, z jakim mierzą się wieśniacy, jest to, by przetrwa mroźną i mroczną zimę. Do osiągnięcia tego celu nie cofną się przed niczym. Okradają siebie wzajemnie, swoich niemieckich panów, duchy, Diabła i Jezusa. Kradzież staje się ich obsesją. Zaczynają coraz bardziej przypominać nie ludzi, ale skrzaty (po estońsku "kratt") ― bezduszne stworzenia, którym wydają rozkazy.



„Pearl”



Rok 1918. Uwięziona na odosobnionej farmie swojej rodziny Pearl opiekuje się chorym ojcem pod apodyktycznym okiem swojej pobożnej matki.



„Oddaj ją”



Po śmierci ojca siedemnastoletni Andy i jego niedowidząca przyrodnia siostra Piper trafiają pod opiekę Laury — ekscentrycznej byłej opiekunki, która wychowuje też niemego Olivera. Z czasem Andy zaczyna podejrzewać, że Laura ukrywa mroczne sekrety, zwłaszcza gdy obsesyjnie faworyzuje Piper i coraz bardziej podważa jego zdrowie psychiczne. Gdy chłopak odkrywa, że Oliver jest opętany przez demona i że Laura planuje mroczny rytuał, by wskrzesić swoją zmarłą córkę, rodzeństwo staje do walki o przetrwanie w domu, w którym granice między miłością, żałobą i obłędem zacierają się.



„Lament”



W sennej wiosce, gdzieś na koreańskiej prowincji, dochodzi do szeregu gwałtownych i szokujących zgonów – być może morderstw. Jakby tego było mało, część mieszkańców zaczyna zdradzać oznaki tajemniczej, prowadzącej do szaleństwa choroby. Na czele dochodzenia staje poczciwy, ospały Jong-goo, którego rutyna zawodowa do tej pory ograniczała się do wysiadywania na komisariacie i „patrolowania” okolicy. Jest on zupełnie nieprzygotowany do prowadzenia tak skomplikowanego śledztwa, a będzie ono dla niego bardzo ważne, gdy także jego ukochana córeczka zacznie wykazywać symptomy opętania... Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, zamieniając się w ciąg przerażających i niedających się logicznie wytłumaczyć zdarzeń. Konfrontacja z potężnymi mocami sprawi, że Jong-goo będzie musiał zawiesić wiarę w świat, który do tej pory znał. Co robić, komu zaufać?



„Obsesja”



Bear (Michael Johnston) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia „One Wish Willow”. Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.



„Frankenstein”



Dr Victor Frankenstein (Oscar Isaac), młody naukowiec owładnięty obsesją przezwyciężenia śmierci, tworzy z fragmentów ciał istotę, która ma stać się jego naukowym triumfem. Gdy dzieło ożywa, szybko okazuje się, że nie jest jedynie bezwolnym eksperymentem - posiada świadomość, emocje i pragnienie zrozumienia swojego miejsca w świecie. Stworzenie, odrzucone i przerażone własnym istnieniem, zaczyna szukać odpowiedzi u swojego twórcy. Między nim a Victorem rodzi się niszcząca relacja pełna żalu, gniewu i wzajemnego oskarżenia. W atmosferze gotyckiego mroku opowieść staje się dramatem o samotności, moralnej odpowiedzialności i granicach ludzkiej ambicji.



„Obecność 2”



Kontynuacja hitu kinowego Jamesa Wana. Nominowana do Oscara Vera Farmiga oraz Patrick Wilson ponownie wcielają się w role Lorraine i Eda Warrenów. Tym razem badacze będą chcieli pomóc samotnej matce wychowującej czwórkę dzieci w domu nawiedzanym przez duchy. Nawiedzenie z Enfield to jeden z najlepiej udokumentowanych przypadków paranormalnych. Poznaj prawdę kryjącą się za tymi wydarzeniami.



„To my”



Akcja dzieje się we współczesnych czasach w południowej Kalifornii. W filmie zobaczymy m.in. Lupitę Nyong’o w roli Adelaide Wilson, kobiety, która wraca w swe rodzinne strony do domku na plaży, w którym spędziła dzieciństwo. Przyjeżdża tu z mężem (Winston Duke) oraz dziećmi (Shahadi Wright Joseph, Evan Alex), aby odnaleźć letnie wytchnienie. Ścigana przez niewyjaśnione i nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, Adelaide czuje, że paranoja, w której się znalazła, narasta z niepohamowaną siłą. Kobieta czuje, że coś złego spotka jej rodzinę. Po relaksującym dniu na plaży, który spędza z rodziną i przyjaciółmi (Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon, Noelle Sheldon), Adelaide wraca do letniego domu. Kiedy nastaje zmrok, Wilsonowie odkrywają cztery sylwetki stojące na podjeździe: sobowtóry ich rodziny.



„The Lighthouse”



Stara latarnia morska położona gdzieś na krańcu końca rozpoznawalnego świata, a w środku kamień, pustka i duchy przeszłości, które widziały i słyszały już wszystko co ludzkie. Dwóch mężczyzn, którzy mają spędzić w tym miejscu kolejne cztery żmudne tygodnie, doglądając własnej poczytalności i światła wskazującego drogę tym, którzy poszukują go na wzburzonych wodach. Pierwszy z nich ma na imię Tom i jest mężczyzną hardym i nieustępliwym, byłym człowiekiem morza, który dorobił się bolesnej kontuzji nogi. Drugi, Ephraim, jest znacznie młodszy i - przynajmniej z początku - bardziej otwarty, jednak dręczy go jakaś tajemnica, która sprawiła, że wybrał odosobnienie w latarni morskiej zamiast pracy przy wycince drzew. Gdy izolacja od świata zewnętrznego daje o sobie znać, obaj mężczyźni, każdy z nich skrzywiony przez życie na dziesiątki różnych sposobów, zostają zmuszeni, by stawić czoła swym demonom, podczas gdy otaczający ich świat rzeczywisty zaczyna tonąć w morzu surrealistycznej frustracji. Tylko pomocnego światła nigdzie nie widać.



„Uciekaj!”



Historia młodego czarnoskórego chłopaka, Chrisa Washingtona (Daniel Kaluuya), który wybiera się z zapoznawczą wizytą do posiadłości rodziców jego białej dziewczyny – Rose Armitage (znana z serialu „Dziewczyny” Allison Williams). Szybko orientuje się, że atmosfera domu jest, mówiąc delikatnie, dziwna. Nie spodziewa się jednak, że powodem zaproszenia nie jest wyłącznie chęć poznania go przez rodziców Rose. Chris wierzy, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitage’ów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę. Prawdę, jakiej nie mógł się spodziewać...



„Grzesznicy”



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło. Czytaj też:

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