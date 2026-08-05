Kultowy serial policyjny wraca do telewizji. Mówią o nim „serial dekady”

Jeden z najgłośniejszych seriali policyjnych ostatniej dekady. Produkcja, która zdobyła dziesiątki nominacji i uznanie widzów oraz krytyków, od czwartku, 6 sierpnia, będzie ponownie emitowana w Polsce. Stacja pokaże dwa pierwsze sezony.

„Line of Duty – wydział wewnętrzny” wraca na antenę

Pierwszy odcinek serialu zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia, o godz. 21:00. na antenie BBC First. Stacja zaplanowała emisję po dwa odcinki. Powtórki będą dostępne w niedziele o godz. 22:00, a wszystkie odcinki trafią również do BBC Player.

W sierpniu widzowie zobaczą dwa pierwsze sezony produkcji. Dla tych, którzy preferują dłuższe seanse, przygotowano także nocny maraton. Cały pierwszy sezon będzie można obejrzeć w dniach 21 i 22 sierpnia.

„Line of Duty – wydział wewnętrzny” zadebiutował w brytyjskiej telewizji BBC w 2012 roku. Później serial był dostępny również w Polsce, jednak przez ostatnie kilka lat nie można było oglądać go ani w telewizji, ani w serwisach streamingowych.

Steve Arnott i jednostka AC-12 rozpoczynają śledztwo

Głównym bohaterem produkcji jest sierżant Steve Arnott, którego gra Martin Compston. Mężczyzna trafia do specjalnej jednostki AC-12 po tym, jak odmawia tuszowania szczegółów nieudanej operacji jednostki specjalnej.

W AC-12 Arnott pracuje pod kierownictwem nadinspektora Teda Hastingsa, granego przez Adriana Dunbara. Jednym z jego najważniejszych współpracowników jest natomiast detektyw Kate Fleming, w którą wciela się Vicky McClure.

Pierwsze śledztwo zespołu dotyczy nadkomisarza Tony’ego Gatesa, uznawanego za najlepszego detektywa w mieście. Gates i kierowany przez niego zespół od trzech lat osiągają znakomite wyniki w walce z przestępczością. AC-12 ma jednak sprawdzić, czy za imponującymi statystykami nie kryje się coś więcej.

W drugim sezonie jednostka kieruje uwagę na detektyw Lindsay Denton, graną przez Keeley Hawes. Bohaterka jako jedyna przeżyła zasadzkę na policyjny konwój.

Martin Compston, Vicky McClure i gwiazdy „Gry o tron”

Jednym z największych atutów „Line of Duty – wydział wewnętrzny” jest obsada. W pierwszych dwóch sezonach, obok Martina Compstona, Vicky McClure i Adriana Dunbara, pojawiają się między innymi Owen Teale, Keeley Hawes, Jessica Raine, Ian Beattie, Mark Bonnar, Gina McKee i Tony Pitts.

W serialu nie zabraknie więc aktorów znanych z popularnych brytyjskich i międzynarodowych produkcji. Owen Teale i Ian Beattie występowali w „Grze o tron”, Keeley Hawes pojawiła się w „Bodyguardzie”, Jessica Raine znana jest z „Z pamiętnika położnej”, Mark Bonnar z „Zbrodni na Szetlandach”, Gina McKee z „Notting Hill”, a Tony Pitts z „Peaky Blinders”.

Wśród aktorów pojawia się również polski akcent. Epizodyczną rolę otrzymała Julia Krynke. Jej postać można zobaczyć w kilku odcinkach drugiego sezonu.

Autorem serialu jest Jed Mercurio, brytyjski scenarzysta stojący również za produkcjami „Cardiac Arrest” oraz „Bodyguard”. „Line of Duty – wydział wewnętrzny” zyskał uznanie między innymi dzięki realistycznemu przedstawieniu policyjnej pracy, dynamicznej fabule, dobrym dialogom i licznym zwrotom akcji.

Produkcja zdobyła łącznie 85 nominacji do różnych nagród, w tym BAFTA, Satellite oraz TV Choice.

„Serial dekady”. „Line of Duty” zachwycił widzów

Skala popularności serialu znajduje odzwierciedlenie także w ocenach widzów. „Line of Duty – wydział wewnętrzny” ma 95 procent pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes. W IMDb produkcja może pochwalić się średnią 8,7 na 10.

Taki wynik dał serialowi 117. miejsce w rankingu 250 najlepszych produkcji telewizyjnych IMDb. „Line of Duty – wydział wewnętrzny” wyprzedza w nim między innymi „Dextera”, który zajmuje 134. miejsce, „House of Cards” znajdujący się na 147. pozycji, „Stranger Things” sklasyfikowane na 177. miejscu oraz brytyjskie „The Office”, które zajmuje 239. pozycję.

Dziennik „The Independent” określił produkcję mianem „serialu dekady”. „Brytyjczyków można podzielić na dwie grupy – tych, którzy kochają ‘Line of Duty’ i tych, którzy jeszcze nie zdążyli go pokochać” – przekonywała gazeta.

Produkcję docenili również dziennikarze „Forbesa”. „Serial przywiązuje ogromną wagę do szczegółów. A poza dobrym pokazaniem policyjnej roboty, dostarcza naprawdę angażujące i efektowne sceny, zwroty akcji i dużo napięcia” – napisali.

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