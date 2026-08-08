43 lata temu nagrali 11-minutowego kolosa. Ten hit do dziś uchodzi za arcydzieło metalu

W czasach, gdy radiową karierę robiły przede wszystkim krótkie, łatwo wpadające w ucho kompozycje, duński zespół Mercyful Fate postanowił zrobić coś zupełnie innego. „Satan's Fall” trwa 11 minut i 23 sekundy, nieustannie zmienia kierunek i praktycznie nie powtarza tych samych fragmentów. Ponad cztery dekady po premierze utwór wciąż uchodzi za jedną z najbardziej ambitnych kompozycji w historii heavy metalu.

„Satan's Fall” łamie zasady pisania rockowych piosenek

„Satan's Fall” znalazł się na debiutanckim albumie Mercyful Fate „Melissa”, który ukazał się w październiku 1983 roku nakładem Roadrunner Records. Już wtedy utwór wyróżniał się na tle innych rockowych i metalowych kompozycji przede wszystkim długością oraz nietypową konstrukcją.

Choć trwa ponad 11 minut, nie sprawia wrażenia rozwleczonego. Zamiast wielokrotnie wracać do tych samych motywów, kompozycja niemal bez przerwy wprowadza nowe rozwiązania muzyczne. Dzięki temu zachowuje dynamikę od początku do końca.

„Satan's Fall” znalazł się również w zestawieniu 20 najlepszych piosenek trwających ponad 10 minut przygotowanym przez magazyn Goldmine. Autorzy rankingu zwrócili uwagę na niezwykłą konstrukcję utworu, który powstał na samym początku kariery Mercyful Fate.

„Melissa jest nieugięta, a „Satan's Fall” podtrzymuje tę etykę pracy pomimo swojej długości. King Diamond i ekipa podjęli wyzwanie napisania utworu, w którym żadna część się nie powtarza, a Michael Denner i Hank Shermann wyczarowują zabójczy riff za zabójczym riffem, osiągając szczyt akcji”.

16 riffów i nieprzespane noce

Tak skomplikowana konstrukcja nie była dziełem przypadku. Michael Denner wspominał, że nauczenie się gotowego utworu „zajęło wieki”. Powód był prosty: kompozycja nieustannie ewoluuje, a kolejne jej części różnią się od siebie.

Za muzycznym kształtem utworu stał między innymi Hank Shermann. Gitarzysta pracował nad materiałem przez wiele nieprzespanych nocy, grając na odłączonej gitarze w swoim salonie. Podczas prób nadal dopisywał kolejne pomysły.

Według Dennera „Satan's Fall” zawiera około 16 różnych riffów. W momencie premiery był najdłuższym studyjnym nagraniem Mercyful Fate. Pozostał nim aż do wydania późniejszego albumu „Dead Again”, na którym znalazł się 13-minutowy utwór tytułowy.

„Melissa” zmieniła oblicze ekstremalnego metalu

„Satan's Fall” nie był jednak jedynym powodem, dla którego debiutancki album Mercyful Fate zapisał się w historii metalu. „Melissa” była pierwszym pełnometrażowym wydawnictwem zespołu, a zarazem pierwszym albumem wydanym przez Roadrunner Records.

Płytę nagrano w Easy Sounds Studios w Kopenhadze pod okiem producenta Henrika Lunda. Intensywne próby poprzedzające sesję pozwoliły zespołowi ukończyć nagrywanie i miksowanie materiału w zaledwie 12 dni.

Mercyful Fate jest często łączony z pierwszą falą black metalu, jednak „Melissa” łączyła wpływy nowej fali brytyjskiego heavy metalu z rozwiązaniami, które miały znaczenie dla późniejszego rozwoju ekstremalnych odmian tego gatunku.

Album z czasem zyskał status jednego z najwcześniejszych i najbardziej wpływowych wydawnictw ekstremalnego metalu. Jako inspirację wskazywali go między innymi artyści związani z thrash metalem, death metalem i black metalem. Wśród zespołów, których członkowie powoływali się na wpływ Mercyful Fate, znalazły się Metallica, Slayer i Exodus.

Mercyful Fate i Metallica. Zaczęło się w Kopenhadze

Historia „Satan's Fall” jest również częścią większego dziedzictwa Mercyful Fate. Zespół nawiązał długoletnią przyjaźń z Metalliką po spotkaniu obu grup w 1984 roku podczas nagrań w Kopenhadze.

Kilka lat później Metallica sięgnęła po twórczość duńskiej formacji. W 1998 roku na albumie „Garage Inc”. zamieściła medley utworów Mercyful Fate.

Znaczenie „Melissy” nie ograniczyło się jednak do wpływu na innych muzyków. Ponad cztery dekady po premierze album wciąż jest wysoko oceniany. Płyta zajęła 17. miejsce w zestawieniu „100 najlepszych albumów metalowych wszech czasów” magazynu „Rolling Stone”. Zremasterowana edycja z 2005 roku została później udostępniona cyfrowo z okazji 40. rocznicy wydania.

„Satan's Fall” pozostaje więc czymś więcej niż tylko bardzo długą metalową kompozycją. Utwór, który w 1983 roku trwał 11 minut i 23 sekundy, do dziś jest przykładem tego, jak daleko można odejść od klasycznej konstrukcji piosenki. Cztery dekady po premierze ambitny eksperyment Mercyful Fate nadal należy do najbardziej cenionych długich utworów w historii heavy metalu.

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