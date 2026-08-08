25 lat „Harry’ego Pottera”. Jak dziś wyglądają i co robią gwiazdy kultowej sagi?

Z okazji 25. rocznicy premiery „Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego” wszystkie osiem filmów serii wróci do polskich kin. To dobra okazja, by sprawdzić, jak przez lata zmienili się aktorzy, których poznaliśmy jako dzieci i nastolatków.

„Harry Potter” wraca do kin po 25 latach

Powrót całej filmowej sagi do kin będzie dla fanów okazją do ponownego spotkania z bohaterami, którzy przez lata stali się częścią popkultury. Wszystkie osiem filmów ma być wyświetlanych przez tydzień, od 27 sierpnia do 3 września 2026 roku, z okazji 25. rocznicy premiery „Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego”.

Dla części obsady będzie to także symboliczny powrót do początków kariery. Choć od finału „Harry’ego Pottera” minęło już 15 lat, aktorzy, których widzowie poznali jako młodych czarodziejów i uczniów Hogwartu, wciąż pojawiają się na ekranie. Tyle że dziś ich role, kariery i zawodowe wybory są już zdecydowanie bardziej różnorodne. Część z nich zrobiła imponujące kariery, inni wybrali teatr, reżyserię albo zupełnie inne ścieżki.

Harry Potter i gwiazdy sagi po 25 latach od premiery

Daniel Radcliffe



Daniel Radcliffe po zakończeniu sagi nie ograniczył się do ról, które przypominałyby mu o Hogwarcie. Aktor pojawił się m.in. w filmach „Kobieta w czerni”, „Kill Your Darlings”, „What If”, „Horns”, „Victor Frankenstein”, „Iluzja 2”, „Imperium”, „Dżungla”, „Zaginione miasto” oraz „Weird: The Al Yankovic Story”. Użyczył również głosu Rexowi Dasherowi w „Playmobil: The Movie”.

Radcliffe rozwijał także karierę telewizyjną. Widzowie mogli oglądać go w „A Young Doctor's Notebook”, „The Gamechangers” oraz „Cudotwórcach”.

W 2023 roku wystąpił w dokumencie „David Holmes: The Boy Who Lived”, który sam reżyserował. Film opowiada historię Davida Holmesa, nastoletniego gimnastyka z Essex, który był dublerem kaskaderskim Radcliffe’a od czasów „Kamienia Filozoficznego”. Holmes został sparaliżowany po tragicznym wypadku na planie podczas prób do „Insygniów Śmierci: Część 1”. Dokument pokazuje również bliską przyjaźń obu mężczyzn.

Obecnie Radcliffe występuje w sitcomie mockumentary „The Fall and Rise of Reggie Dinkins”. Gra Arthura Tobina, filmowca, który chce nakręcić dokument o zhańbionym byłym gwiazdorze futbolu, Reggiem Dinkinsie, granym przez Tracy’ego Morgana. Drugi sezon produkcji zaplanowano na listopad.



Rupert Grint. Ron Weasley poszedł w stronę horroru



Rupert Grint pożegnał się z rolą Rona Weasleya, ale nie zniknął z ekranu. Aktor występował m.in. w „Into the White”, „Charlie Countryman”, „CBGB”, „Moonwalkers”, „Tracey Ullman's Show”, „Snatch”, „Sick Note”, „Urban Myths”, „Servant” oraz „Gabinecie osobliwości” Guillermo del Toro. Ma również na koncie role dubbingowe.

Jednym z jego najnowszych projektów jest horror psychologiczny „Dziecko nocy”, który miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie w 2026 roku. Produkcja zdobyła następnie nagrodę Cheval Noir Trophy dla najlepszego filmu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Fantasia.

To pierwszy duży projekt Grinta od czasu jego udziału w horrorze „Pukając do drzwi”. Aktor ma również przed sobą kolejne wyzwanie. W produkowanym obecnie filmie „Ebenezer” zagra Boba Cratchita, a na ekranie partnerować mu będą Johnny Depp i Ian McKellen. Premiera została zaplanowana na listopad.



Emma Watson. Hermiona wybrała bardziej kameralne projekty



Emma Watson po zakończeniu przygody z Harrym Potterem kontynuowała karierę filmową. Jedną z jej najbardziej rozpoznawalnych ról była Bella w aktorskiej wersji „Pięknej i Bestii” z 2017 roku. Aktorka pojawiła się również w filmie Grety Gerwig „Małe kobietki” z Saoirse Ronan i Florence Pugh.

Na jej filmografię składają się także „My Week with Marilyn”, „The Perks of Being a Wallflower”, „The Bling Ring”, „This Is the End”, „Noah”, „Regression”, „Colonia” oraz „The Circle”. „Małe kobietki” spotkały się z szerokim uznaniem i otrzymały oznaczenia Certified Fresh oraz Verified Hot.



Harry Melling. Dudley przeszedł największą metamorfozę



Harry Melling wcielał się w Dudleya Dursleya, rozpieszczonego kuzyna Harry’ego. Po zakończeniu serii aktor rozpoczął jednak zupełnie nowy etap kariery i pojawił się w wielu uznanych produkcjach.

Melling zagrał m.in. w produkcji „Bielmo”, gdzie wcielił się w młodego Edgara Allana Poego u boku Christiana Bale’a. Wystąpił także w nominowanej do Oscara „Tragedii Makbeta” Joela Coena z Denzelem Washingtonem, a także w „Diable wcielonym”, „The old guard” i nagrodzonym Emmy „Gambicie królowej”.



Tom Felton. Draco Malfoy wrócił do swojej kultowej roli



Tom Felton pożegnał się z Draco Malfoyem, ale jego kariera obejmowała później wiele różnych gatunków. Aktor występował w komediach, thrillerach, dramatach historycznych oraz produkcjach science fiction.

W ostatnim czasie pojawił się m.in. w horrorze i filmie akcji „Oni cię zabiją” z 2026 roku oraz komedii „Wujowy dwór” z 2025 roku.

Szczególnie ważny okazał się dla niego powrót do roli Draco. W ubiegłym roku Felton ponownie wcielił się w bohatera w broadwayowskim musicalu „Harry Potter i Przeklęte Dziecko”. Jak mówił w wywiadzie dla Broadway in Boston, był to dla niego „moment zatoczenia koła”, ponieważ znajdował się w tym samym wieku, co Draco w „Przeklętym Dziecku”.



Matthew Lewis. Neville Longbottom już dawno nie jest niezdarnym chłopcem



Matthew Lewis przez lata kojarzony był przede wszystkim z rolą nieśmiałego i niezdarnego, ale odważnego Neville’a Longbottoma. Po zakończeniu serii zbudował własną karierę filmową i telewizyjną.

Wystąpił m.in. w komedii romantycznej „Zanim się pojawiłeś” z Emilią Clarke i Samem Claflinem oraz w „Baby Done”, gdzie zagrał u boku Rose Matafeo. Krytycy doceniali ich występ za wiarygodność i umiejętność utrzymania zainteresowania widzów.

Lewisa czeka również kolejny projekt. Aktor pojawi się w nadchodzącym miniserialu „The Family Secret”.



Alfred Enoch. Dean Thomas zrobił karierę w telewizji i teatrze



Alfred Enoch, który w serii o Harrym Potterze wcielał się w Deana Thomasa, należy do najbardziej aktywnych aktorów drugoplanowych związanych z filmową sagą.

Widzowie mogą pamiętać go przede wszystkim jako Wesa Gibbinsa z serialu „Jak uniknąć kary za morderstwo” oraz Raycha Sledona z „Fundacji”. Enoch rozwija także karierę teatralną. Występował w takich sztukach jak „Król Lear”, „Romeo i Julia”, „Koriolanus” oraz „Tymon Ateński”.



Freddie Stroma. Od Cormaca McLaggena do „Peacemakera”



Freddie Stroma wcielił się w aroganckiego Cormaca McLaggena w „Harrym Potterze i Księciu Półkrwi”. Po zakończeniu serii jego filmografia szybko się rozrosła.

Aktor zagrał m.in. w „A Cinderella Story: Once Upon a Song”, „Pitch Perfect”, „Extraterrestrial”, „The Inbetweeners 2”, „13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi” oraz „Second Act”.

Równie intensywnie rozwijał karierę telewizyjną. Pojawił się w „Grze o tron”, „Time After Time”, „Grand Hotel”, „Bridgerton”, „The Crew”, „Peacemaker” oraz „The Rookie”.



Josh Herdman. Goyle również nie zniknął



Josh Herdman przez lata był dla widzów przede wszystkim Gregorym Goyle’em, lojalnym przyjacielem Draco Malfoya. Po zakończeniu sagi aktor występował w kolejnych produkcjach filmowych i telewizyjnych.

W jego dorobku znalazły się m.in. „Piggy”, „Zwyczajni ludzie”, „Sink”, „Robin Hood”, „Dwa groby” oraz „Bez drogi do domu”. Pojawiał się także w serialach „Czarodzieje kontra Obcy”, „Marcella”, „Farmie Białego Domu”, „Człowieku, który spadł na Ziemię” oraz „Andor”.



Katie Leung. Cho Chang zbudowała karierę w telewizji



Katie Leung po roli Cho Chang rozwijała karierę zarówno w filmie, jak i telewizji oraz aktorstwie głosowym. Występowała m.in. w serialach „Run”, „Father Brown”, „One Child”, „The Nest”, „Roadkill”, „The Peripheral”, „The Chemistry of Death” i „Nightsleeper”.

Pojawiła się również w popularnych produkcjach streamingowych „Bridgerton” oraz „Arcane”. W czwartym sezonie „Bridgertona” wcieliła się w Aramintę Gun, macochę Sophie.



Evanna Lynch. Luna Lovegood spróbowała swoich sił w telewizji



Evanna Lynch zdobyła sympatię widzów jako ekscentryczna i bezkompromisowa Luna Lovegood. Po zakończeniu sagi pojawiała się w kolejnych filmach i serialach, m.in. „GBF”, „Addiction: A 60's Love Story”, „Madness in the Method” oraz „Sinbad”.

Aktorka ma również doświadczenie w pracy głosowej. Użyczała głosu w „Middle School Moguls”, „Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles” oraz „My Freaky Family”.

Jednym z jej ważniejszych projektów był film „My Name is Emily”, w którym zagrała główną rolę. W 2018 roku Lynch wzięła udział w 27. edycji „Dancing with the Stars”. Zajęła wówczas trzecie miejsce.



Bonnie Wright. Ginny Weasley wybrała inną drogę



Bonnie Wright dorastała na oczach widzów jako Ginny Weasley. Po zakończeniu serii wystąpiła w kilku niezależnych produkcjach, m.in. „Filozofowie”, „Morze” oraz „Opowieść wigilijna”.

Z czasem aktorka zaczęła koncentrować się także na reżyserii, pisaniu scenariuszy oraz działalności na rzecz ochrony środowiska. Jej droga zawodowa po „Harrym Potterze” okazała się więc znacznie szersza niż sama kariera aktorska. Czytaj też:

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