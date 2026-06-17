Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je! QUIZ

Wróć myślami do chwil z dzieciństwa. Zanurz się w kadrach z wieczorynek okresu PRL i odgadnij tytuły bajek, z których pochodzą.
Jeżeli lubisz wyzwania, podejmij kolejne! Twoim zadaniem jest dopasowanie tytułu wieczorynki do kadru, który ci pokazujemy. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz te chwile!
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Pampalini łowca zwierząt
- Przygód kilka wróbla Ćwirka
Czytaj też:
50 kultowych kryminałów, które kiedyś oglądaliśmy w tv, a teraz są onlineCzytaj też:
Kultowy serial znika z Netfliksa po 12 latach. Fani nie kryją rozczarowania
Źródło: WPROST.pl