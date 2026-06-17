Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je! QUIZ

Jeżeli lubisz wyzwania, podejmij kolejne! Twoim zadaniem jest dopasowanie tytułu wieczorynki do kadru, który ci pokazujemy. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz te chwile!

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