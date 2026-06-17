Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je! QUIZ
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Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je! QUIZ

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„Wilk i Zając”
„Wilk i Zając” Źródło: TV3
Wróć myślami do chwil z dzieciństwa. Zanurz się w kadrach z wieczorynek okresu PRL i odgadnij tytuły bajek, z których pochodzą.

Jeżeli lubisz wyzwania, podejmij kolejne! Twoim zadaniem jest dopasowanie tytułu wieczorynki do kadru, który ci pokazujemy. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz te chwile!

Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Pampalini łowca zwierząt
  • Przygód kilka wróbla Ćwirka

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Źródło: WPROST.pl