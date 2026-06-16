Fani nie mogą tego przegapić. Wielki pokaz nowego sezonu. W kinie i za darmo!

Dobra wiadomość dla miłośników świata stworzonego przez George’a R.R. Martina. Jeszcze przed domowym seansem nowy odcinek „Rodu smoka” będzie można obejrzeć w kinie. Co więcej, udział w wyjątkowym wydarzeniu nie będzie kosztował ani grosza.

„Ród smoka” wraca. Wyjątkowy pokaz w kinach w całej Polsce

HBO Max oraz sieć kin Helios przygotowały niespodziankę dla fanów serialu HBO Original „Ród smoka”. W poniedziałek 22 czerwca o godzinie 20:00 we wszystkich kinach Helios odbędzie się specjalny pokaz premierowego odcinka trzeciego sezonu produkcji.

Seans rozpocznie się od projekcji finałowego odcinka drugiej serii, a następnie widzowie zobaczą pierwszy epizod nowego sezonu. To jedyna okazja, by obejrzeć premierę serialu na wielkim ekranie dokładnie w dniu jego polskiego debiutu online.

Historia Targaryenów ponownie rozpali emocje

„Ród smoka” powstał na podstawie książki „Ogień i krew” autorstwa George R. R. Martin. Akcja serialu rozgrywa się około 200 lat przed wydarzeniami znanymi z kultowej Gra o tron i koncentruje się na losach rodu Targaryenów.

W obsadzie znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans oraz Fabien Frankel. Funkcję współtwórcy, showrunnera i producenta wykonawczego pełnił Ryan Condal, natomiast Martin również zaangażował się w projekt jako współtwórca i producent wykonawczy.

Jak zdobyć darmowe wejściówki na „Ród smoka”?

Udział w pokazach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc została ograniczona. Zaproszenia można odbierać za pośrednictwem strony Helios, w aplikacji sieci kin oraz bezpośrednio w kasach i kioskach biletowych.

Osoby rezerwujące wejściówki online muszą pamiętać o opłacie serwisowej w wysokości 1,50 zł za każdy bilet dodany do rezerwacji. O przyznaniu miejsc decyduje kolejność odbioru zaproszeń. Szczegóły wydarzenia oraz regulamin akcji dostępne są na stronie: Informacje o pokazach „Rodu smoka”.

Kino będzie jedynie początkiem smoczych emocji. Po premierowym pokazie kolejne odcinki trzeciego sezonu „Rodu smoka” będą trafiały co tydzień na platformę HBO Max.

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