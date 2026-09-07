14 najlepszych ról Sidney Sweeney. Te filmy i seriale obejrzysz w sieci

Sydney Sweeney to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia. Zyskała popularność dzięki rolom w głośnych serialach, ale z czasem coraz częściej pojawia się również na dużym ekranie. Aktorka potrafi wcielić się zarówno w wyraziste, pełne energii bohaterki, jak i bardziej skomplikowane, niejednoznaczne postacie. Jej kariera nie zawsze przebiega jednak bez kontrowersji. Aktorka wielokrotnie znajdowała się w centrum medialnego zainteresowania, a część jej decyzji zawodowych i publicznych wypowiedzi wywoływała dyskusje wśród widzów i internautów. Nie zmienia to faktu, że jej kolejne role cieszą się dużym zainteresowaniem, a nazwisko Sweeney regularnie pojawia się wśród najgłośniejszych postaci współczesnego kina i telewizji.

Jeśli chcesz nadrobić jej najciekawsze role, w sieci można znaleźć sporo filmów i seriali z jej udziałem. Na naszej liście zebraliśmy 14 tytułów z Sydney Sweeney, które są teraz na platformach streamingowych i mają wysokie oceny. Jeżeli szukacie dobrego seansu i jesteście fanami aktorki – te produkcje warto obejrzeć.

Sydney Sweeney ma na koncie więcej hitów, niż myślisz. 14 tytułów, które teraz obejrzysz w sieci

„Ostre przedmioty”



"Ostre przedmioty" ("Sharp Objects") to ośmioodcinkowy miniserial HBO opowiadający historię dziennikarki Camille Preaker (Amy Adams), która wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o morderstwie dwóch dziewczynek. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami.

Dostępny do obejrzenia na: HBO Max



„Euforia”



Bohaterką serialu jest 17-letnia Rue Bennett. Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn, transpłciową dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i – podobnie jak Rue – szuka swojego miejsca na ziemi. Bliski krąg Rue to jej znajomi z klasy: wysportowany Nate Jacobs, którego wybuchy gniewu maskują niepewność i lęk, Maddy Perez, dziewczyna, z którą Nate schodzi się i rozchodzi, Chris McKay, gwiazda futbolu, która ma problemy z zaaklimatyzowaniem się w szkole, Cassie Howard, którą prześladuje jej erotyczna przeszłość, Lexi Howard, młodsza siostra Cassie i twardo stąpająca po ziemi wieloletnia przyjaciółka Rue, oraz Kat Hernandez, dbająca o figurę nastolatka, która odkrywa swoją seksualność.

Dostępny do obejrzenia na: Prime Video



„Biały Lotos”



Satyra społeczna z akcją osadzona w ekskluzywnych kurortach sieci „Biały Lotos” na całym świecie. Serial podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie, relaksując się i wypoczywając w luksusie wśród pięknych krajobrazów.

Dostępny do obejrzenia na: HBO Max



„Tylko nie ty”



Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista atrakcja staje się lodowato zimna - aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych - udają, że są parą.

Dostępny do obejrzenia na: Prime Video



„Reality”



Reality jest młodą tłumaczką, która ma swoją rutynę. Po pracy prowadzi zajęcia jogi, robi zakupy, sączy mrożoną kawę i publikuje selfie. Reality jest pełna sprzeczności. Zauważają to agenci FBI, którzy przeszukują jej dom...

Dostępny do obejrzenia na: Prime Video



„Opowieść podręcznej”



Teokratyczna Republika Gilead boryka się z problemem dzietności. Płodna Freda (Elisabeth Moss) jest podręczną, która mieszka u wysokiej rangi komandora i jego żony. Kobieta raz w miesiącu musi oddać swe ciało panu domu z nadzieją, że uda jej się zajść w ciążę. Offred musi być posłuszna i postępować zgodnie z obowiązującymi surowymi zasadami. Jeśli zacznie buntować się przeciwko swemu losowi, zostanie wysłana do kolonii karnej, gdzie czekać ją może tylko śmierć. Kobiecie ciężko jest pogodzić się ze swoim losem. Marzy o powrocie do starego życia, gdzie miała męża, córkę i prawo decydowania o własnym losie.

Dostępny do obejrzenia na: HBO Max



„Eden”



Niemiecki lekarz i myśliciel Friedrich Ritter osiedla się wraz z kochanką na bezludnej wyspie w archipelagu Galapagos. Wierzy, że tylko z dala od zachodniej cywilizacji może być panem własnego losu. Szybko zrozumie jednak, że rzeczywistość na wyspie daleka jest od rajskich wyobrażeń. Surowa przyroda, trudności z dostępem do wody i zabójcze drapieżniki wkrótce okażą się najmniejszymi z jego problemów. Niedoszły raj stanie się piekłem za sprawą kolejnych sześciorga osadników, którzy podobnie jak Ritter marzą o nowym początku. Próby pokojowego współistnienia zmienią się w niebezpieczną grę szalonych ambicji i nieokiełznanych namiętności. Między mieszkańcami wyspy wywiąże się walka o władzę, która prowadzi do zdrady, przemocy i rozlewu krwi.

Dostępny do obejrzenia na: Prime Video, CanalVOD, Player



„Everything Sucks!”



Everything Sucks! to zabawna i nieco ekscentryczna opowieść o dorastaniu, w której śledzimy historię dwóch grup outsiderów, miłośników filmu i wielbicieli teatru, uczęszczających w 1996 roku do liceum w stanie Oregon. W serialu występują Peyton Kennedy (American Fable, Pojmani) i Jahi Winston (The New Edition Story) w rolach uczniów, a także Patch Darragh (Sully, Zakazane imperium) i Claudine Nako (Grimm) w rolach rodziców. Na ekranie pojawiają się również: Sydney Sweeney (jako Emaline), Elijah Stevenson (jako Oliver), Quinn Liebling (jako Tyler) oraz Rio Mangini (jako McQuaid).

Dostępny do obejrzenia na: Netflix



„Pomoc domowa”



Milli ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.

Do obejrzenia na: Prime Video, CanalVOD



„Christy”



Z prowincjonalnego Południa, trafia na sportowe salony lat 90., gdzie ciosy zadaje nie tylko na ringu. Gdy sława rośnie, jej prywatne życie zamienia się w koszmar, a każda kolejna walka jest próbą wyrwania się z przemocy i odzyskania kontroli nad własnym losem.

Do obejrzenia na: Prime Video, Player, TVP VOD



„Kiedy nikt nie patrzy”



Młoda para (Sydney Sweeney i Justice Smith) zaczyna interesować się życiem intymnym sąsiadów z naprzeciwka (Ben Hardy i Natasha Liu Bordizzo). Zaczyna się niewinnie, wkrótce jednak ciekawość przeradza się w niezdrową obsesję - po tym, jak bohaterowie są świadkami zdrady. Pokusa i pożądanie sprawiają, że losy całej czwórki splatają się, co prowadzi do straszliwych konsekwencji.

Do obejrzenia na: HBO Max, Prime Video



„Americana”



Życie miejscowych outsiderów i wyrzutków gwałtownie splata się, gdy w małym miasteczku w Dakocie Południowej na czarnym rynku pojawia się rzadki artefakt – Koszula Ducha plemienia Lakota.

Do obejrzenia na: SkyShowtime



„Kresy szczerości”



Julianne Moore jako Kate, której samotne życie przerywa wizyta sprawiającej problemy córki (Sydney Sweeney). Dziewczyna zjawia się przerażona i ubrudzona cudzą krwią. W miarę jak Kate odkrywa szokującą prawdę, uświadamia sobie, jak daleko posunie się matka, aby uratować swoje dziecko.

Do obejrzenia na: Apple TV+



„Niepokalana”



Gdy młoda zakonnica odkrywa, że jest w ciąży, w jej klasztorze zaczyna się mówić o cudzie. Wkrótce zaczyna ona jednak podejrzewać, że została wybrana do wypełnienia misji, która może doprowadzić ją do zguby.

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