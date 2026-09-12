Ta piosenka miała zniknąć. Dziś ma ponad 505 mln odtworzeń

Miała być kolejną piosenką Fleetwood Mac, ale na pewnym etapie niemal zniknęła z historii zespołu. „Silver Springs” Stevie Nicks została napisana w samochodzie podczas przejazdu przez Maryland, a później usunięto ją z albumu „Rumours”. Dziś utwór, który opowiada o burzliwym rozstaniu, ma już ponad 505 milionów odtworzeń na Spotify.

„Silver Springs” Fleetwood Mac. Piosenka o rozstaniu napisana w samochodzie

„Silver Springs” ukazało się 20 grudnia 1976 roku jako strona B singla „Go Your Own Way”. Choć dziś utwór należy do najbardziej rozpoznawalnych kompozycji Fleetwood Mac, pierwotnie nie znalazł się na multiplatynowym albumie „Rumours”.

Powodem były ograniczenia długości płyty. Piosenka została ostatecznie zastąpiona utworem „I Don't Want to Know” i przez lata funkcjonowała jako samodzielne wydawnictwo. Do „Silver Springs” powrócono dopiero przy okazji koncertowego albumu „The Dance” z 1997 roku.

Autorką utworu jest Stevie Nicks. W momencie jego powstawania wokalistka była w związku z Lindseyem Buckinghamem, również członkiem Fleetwood Mac. Para przechodziła wówczas trudny okres, który ostatecznie doprowadził do rozstania. Nicks napisała piosenkę podczas podróży samochodem przez Maryland. W pewnym momencie zobaczyła znak z nazwą Silver Spring. Nazwa spodobała jej się na tyle, że stała się punktem wyjścia dla kompozycji, którą poświęciła swojemu ówczesnemu partnerowi.

„Napisałem »Silver Springs« o Lindseyu” – wspominała Nicks. „Byliśmy gdzieś w Maryland i jechaliśmy pod znakiem autostrady z napisem Silver Spring, Maryland. I ta nazwa mi się podobała… Silver Springs brzmiało dla mnie jak bajeczne miejsce. A »Mogłeś być moimi srebrnymi źródłami…« to po prostu symbol tego, kim mogłeś być dla mnie”.

Wielki powrót piosenki Fleetwood Mac

Choć Stevie Nicks bardzo ceniła „Silver Springs”, przez wiele lat utwór pozostawał na uboczu. Wszystko zmieniło się po wykonaniu piosenki podczas koncertu w 1997 roku. Występ został później obejrzany na YouTube ponad 84 mln razy.

Dla Nicks powrót kompozycji miał szczególne znaczenie. Artystka wspominała, że była zdruzgotana usunięciem „Silver Springs” z „Rumours”, ponieważ uważała ją za jedną z ważniejszych piosenek albumu.

„Nigdy nie sądziłam, że „Silver Springs” kiedykolwiek zostanie zaprezentowane na scenie, że kiedykolwiek o niej usłyszymy, więc moja piękna piosenka po prostu zniknęła. To, że powróciła w takiej formie, było dla mnie naprawdę wyjątkowe” – wspominała Nicki w portalu Parade.

„Silver Springs” wróciło dzięki TikTokowi. Ponad pół miliarda na Spotify

Historia utworu nie zakończyła się jednak na jego powrocie do repertuaru Fleetwood Mac. W grudniu 2025 roku „Silver Springs” ponownie pojawiło się na liście Billboard Rock Digital Song Sales. Tym razem impulsem był viralowy trend na TikToku.

Piosenka, która powstała niemal pięć dekad temu i przez lata pozostawała w cieniu większych przebojów zespołu, otrzymała tym samym kolejne życie. Streaming również pokazuje skalę jej popularności. „Silver Springs” przekroczyło już 505 milionów odtworzeń na Spotify, plasując się wśród najczęściej słuchanych utworów Fleetwood Mac.

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