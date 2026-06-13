6 starszych seriali, które są lepsze niż nowości. Są na Netflix i HBO Max

W czasach, gdy platformy streamingowe co tydzień zasypują widzów nowymi premierami, warto wrócić do seriali, które na stałe zapisały się w historii telewizji. Podpowiadamy wam, jakie doskonałe seriale sprzed lat, warto obejrzeć teraz na platformach streamingowych Netflix i HBO Max. Wiele z nich obudzić może ogromną nostalgię, a inne sprawią, że nie będziecie mogli się od nich oderwać i zaczniecie się zastanawiać, dlaczego wcześniej ich nie oglądaliście. Na liście znalazły się zarówno kultowe dramaty obyczajowe i kryminalne, jak i seriale medyczne, które mimo upływu lat nadal zachwycają scenariuszem, aktorstwem i wyjątkowym klimatem. Sprawdźcie zestawienie i odpalcie sobie te perełki.

Kultowe seriale sprzed lat, które nadal zachwycają. Obejrzysz je na Netflix i HBO Max

„Rodzina Soprano”



New Jersey, USA. Tony Soprano (James Gandolfini) jest pozornie typowym Amerykaninem włoskiego pochodzenia. Ma żonę Carmelę (Edie Falco), syna Anthonego Jr. (Robert Iler) i córkę Meadow (Jamie-Lynn Sigler). Nie jest to jednak jego jedyna rodzina. Tony jest bowiem wysoko postawionym członkiem włoskiej mafii, do której należy także jego wujek Corrado (Dominic Chianese), bratanek Christopher Moltisanti (Michael Imperioli) oraz przyjaciele: Silvio Dante (Steve Van Zandt), Paulie Gaultieri (Tony Sirico) i Sal Bonpensiero (Vincent Pastore). Pojawiające się w oby aspektach życia problemy sprawiają, że Tony zaczyna tracić przytomność. Podejrzewając, że przypadłość ta podłoże psychiczne, zaczyna chodzić na sesje terapeutyczne do dr Jennifer Melfi (Lorraine Bracco).



„Ostry dyżur”



Historia lekarzy pracujących w County General, którzy starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym.



„Prawo ulicy”



Życie w Baltimore nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty (Dominic West) wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimi (Sonja Sohn) uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami.



„Zakazane imperium”



Martin Scorsese, zdobywca Oscara i Terence Winter, zdobywca Emmy („Rodzina Soprano”) prezentują serial HBO. Znajdziesz tu wszystko, co zakazane. Lata 20-te w Ameryce po wprowadzeniu prohibicji. I wojna światowa dobiegła końca. Wall Street przeżywa boom, a na rynku można kupić dosłownie wszystko. Położone nad oceanem Atlantic City, jest modnym kurortem. Nie obowiązują tu żadne reguły. Za kilka dolarów można posmakować szalonego życia. Nucky Thompson (Steve Buscemi) jest niekwestionowanym Bossem Atlantic City. Szuka możliwości wzbogacenia się – postanawia zmonopolizować nielegalny rynek alkoholu. Walczy z agentami federalnymi, ambitnymi podwładnymi i rywalami jak Al Capone, Lucky Luciano i Arnold Rothstein.



„Mad Men”



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.



„Dr House”



Zanurz się w świat medycznych sekretów doktora House'a, najbardziej fascynującego bohatera seriali o lekarzach. Hugh Laurie wciela się w postać doskonałego, ale zarazem sarkastycznego fachowca, doktora Gregory House'a, człowieka śmiałego ale i kompletnie pozbawionego manier typowych dla tego zawodu. Chociaż jego zachowania, kojarzone są raczej z postawami aspołecznymi, doktor House stawia czoła każdemu wyzwaniu i jest w stanie rozwiązać każdą zagadkę medyczną, przed którą skapitulowali jego koledzy po fachu. Wspólnie z rzutkim zespołem młodych współpracowników, uczyni wszystko, aby wygrać wyścig ze śmiercią i ocalić pacjenta. Czytaj też:

150+ najlepszych seriali kryminalnych na Netflix i HBO Max. Nasz rankingCzytaj też:

Najlepsze filmy z Bradem Pittem – ranking 40+ tytułów dostępnych online