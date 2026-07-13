Miała podbić kina, a zaliczyła spektakularną klapę. Disney ma ogromny problem?

Przed laty wydawało się, że Disney znalazł przepis na pewny kinowy sukces. Kolejne aktorskie wersje animowanych hitów przyciągały miliony widzów, ale tym razem wszystko poszło nie po myśli studia. Aktorska „Vaiana” zaliczyła rozczarowujące otwarcie, zebrała słabe recenzje i już teraz budzi obawy o finansowy wynik.

Aktorska „Vaiana” rozczarowała w kinach

Disney wiązał z aktorską wersją „Vaiany” („Moana”) ogromne nadzieje, jednak pierwsze wyniki z amerykańskich kin okazały się znacznie gorsze od oczekiwań. Film z Dwaynem Johnsonem i Catherine Laga'aią zarobił podczas trzydniowego weekendu otwarcia 43 mln dolarów.

To rezultat wyraźnie niższy od prognoz, które mówiły o wpływach na poziomie 60-65 mln dolarów. Produkcja wypadła także słabiej od części wcześniejszych aktorskich remake'ów Disneya. „Dumbo” rozpoczął wyświetlanie z wynikiem 46 mln dolarów, a „Królewna Śnieżka” z 42,2 mln dolarów.

Jeszcze mniej korzystnie prezentuje się porównanie z animowaną „Vaianą” z 2016 roku. Oryginał zebrał 56,6 mln dolarów podczas klasycznego weekendu otwarcia i 82,1 mln dolarów w pięciodniowym debiucie.

Na rynkach zagranicznych nowa „Vaiana” dołożyła 52 mln dolarów z 51 krajów. Globalne otwarcie zamknęło się kwotą 95 mln dolarów, choć branża spodziewała się wyniku rzędu 130-140 mln dolarów. Biorąc pod uwagę budżet produkcji wynoszący około 250 mln dolarów, nie licząc kosztów promocji, początek trudno uznać za udany.

Krytycy nie zostawili na filmie suchej nitki

Słaby wynik frekwencyjny to nie jedyny problem Disneya. Po zniesieniu embarga na recenzje film spotkał się z bardzo chłodnym przyjęciem.

Obecnie aktorska „Vaiana” ma zaledwie 36 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Z kolei w serwisie Metacritic produkcja uzyskała średnią zaledwie 42 punktów na 100. Takie oceny mogą dodatkowo utrudnić filmowi walkę o widzów w kolejnych tygodniach i sprawić, że studio powtórzy niepowodzenie „Królewny Śnieżki”.

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