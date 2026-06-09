Widzowie pokochali ten serial. Teraz hit Netfliksa trafił do telewizji

Doceniany za świetnie napisanych bohaterów, inteligentne dialogi i niebanalne zagadki kryminalne serial można już oglądać w telewizji. Tym razem widzów czeka historia, w której kluczowym świadkiem okaże się niewidoma dziennikarka.

„Prokurator” – wciągający serial z gwiazdorską obsadą

W centrum wydarzeń znajduje się Kazimierz Proch, w którego wciela się Jacek Koman. To doświadczony, opanowany i konsekwentny śledczy kierujący się zasadą, że „prawo jest jedno”. Jego codzienność wypełniają kryminalne zagadki, układanie puzzli, muzyka słuchana na starym walkmanie oraz wspomnienia z przeszłości, które nieustannie dają o sobie znać.

U jego boku działa komisarz Witold Kielak, grany przez Wojciech Zieliński. To jego całkowite przeciwieństwo. Porywczy, energiczny i impulsywny policjant często działa pod wpływem emocji. Choć różni ich niemal wszystko, wspólnie tworzą skuteczny duet, przed którym przestępcy nie mają łatwego życia.

Scenariusz „Prokuratora” stworzyli bracia Miłoszewscy. Jednym z autorów jest Zygmunt Miłoszewski, znany z bestsellerowych powieści kryminalnych, który pracował nad projektem razem z bratem, Wojciechem Miłoszewskim.

W dzisiejszym odcinku: Tajemnicza śmierć dziennikarki

W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany dzisiaj, we wtorek 9 czerwca na antenie TVP1, śledczy staną przed wyjątkowo zagadkową sprawą. Niewidoma dziennikarka Krystyna znajduje w studiu ciało swojej zastrzelonej koleżanki. Szybko okazuje się jednak, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać.

Wyniki sekcji zwłok wskazują, że kobieta zmarła wskutek uduszenia, a strzał w głowę oddano już po jej śmierci. Głównym podejrzanym staje się były partner ofiary, uczestnik misji wojskowej w Afganistanie.

Przełom w śledztwie przynosi jednak sama Krystyna. Dzięki niezwykle wyczulonemu słuchowi wychwytuje istotny szczegół na nagraniu pochodzącym ze studia, w którym doszło do zbrodni. Trop okazuje się na tyle ważny, że Proch i Kielak ruszają nowym śladem i stopniowo zbliżają się do ustalenia tożsamości zabójcy.

Emisja odcinka serialu „Prokurator” odbędzie się we wtorek 9 czerwca o godz. 20:30 na antenie TVP1.

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