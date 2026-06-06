Ten miniserial to perełka 2025 roku. Zakończenie zaskoczyło wszystkich

„Mocne 8, 5. Jak dla mnie jeden z najlepszych seriali 2025. Jessica Biel i Elizabeth Banks zagrały świetnie”; „Dawno nic tak nie przykuło mojej uwagi”; „Dobry serial, trudna histiora w tle bardzo mi się podobała, dawala do myślenia. Nie jest to zwykły serial kryminalny, a połączenie dramatu z kryminałem”; „Wciągający, błyskotliwy, fajnie się ogląda”; „Dobry plot twist”; „Wciąga i zaskakuje, do ostatniej chwili nie spodziewałam się zakończenia. Świetna gra aktorska” – piszą widzowie.

Dobry miniserial na wieczór. To mocna propozycja z 2025 roku, którą trzeba nadrobić

Oparty na powieści bestsellerowej autorki Alafair Burke miniserial „Lepsza siostra” to ośmioodcinkowy, elektryzujący thriller o tragicznych wydarzeniach, które oddalają od siebie siostry, by ostatecznie zbliżyć je do siebie.

Chloe (Jessica Biel), odnosząca sukcesy menedżerka pracująca w mediach, wiedzie spokojne życie u boku przystojnego męża prawnika Adama (Corey Stoll) i nastoletniego syna Ethana (Maxwell Acee Donovan). Jej siostra Nicky (Elizabeth Banks) z którą od lat nie utrzymuje kontaktu, zmaga się z problemami finansowymi i walką z nałogiem. Kiedy Adam zostaje brutalnie zamordowany, główny podejrzany wywołuje szok w rodzinie, zmuszając siostry do ponownego spotkania. Wspólnie próbują rozwikłać skomplikowaną historię rodzinną, aby odkryć prawdę o jego śmierci.

W serialu występują Jessica Biel jako Chloe Taylor, Elizabeth Banks jako Nicky Macintosh, Corey Stoll jako Adam Macintosh, Kim Dickens jako detektyw Nancy Guidry, Maxwell Acee Donovan jako Ethan

Macintosh, Bobby Naderi jako detektyw Matt Bowen, Gabriel Sloyer jako Jake Rodriguez, Gloria Reuben jako Michelle Sanders, Matthew Modine jako Bill Braddock i Lorraine Toussaint jako Catherine Lancaster.

Wszystkie osiem odcinków tego miniserialu produkcji Amazon MGM Studios i Tomorrow Studios, znajdziecie na platformie Prime Video.

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