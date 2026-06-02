Mroczne sekrety kultowego „Ostrego dyżuru”. To miało się dziać za kulisami

Przez 15 sezonów „Ostry dyżur” przyciągał przed telewizory miliony widzów i wyznaczał standardy dla kolejnych seriali medycznych. Produkcja stworzona przez Michaela Crichtona nie tylko wykreowała gwiazdy światowego formatu, ale także na trwałe zapisała się w historii telewizji. Za kulisami kultowego hitu NBC nie brakowało jednak napięć, konfliktów i kontrowersji, które przez lata budziły ogromne emocje.

Serial, który zadebiutował w 1994 roku, doczekał się aż 331 odcinków i pomógł rozwinąć kariery takich aktorów jak George Clooney czy Noah Wyle. W trakcie emisji przez plan przewinęły się również dziesiątki przyszłych gwiazd, ale życie za kamerą nie zawsze przypominało sukces, który oglądali widzowie na ekranie.

Noah Wyle, gwiazdor „Ostrego dyżuru”, po latach wyznał: Noszę w sobie ogromne poczucie winy

Noah Wyle przez ponad dekadę wcielał się w doktora Johna Cartera i był jednym z filarów serialu. Z czasem sam przyznał jednak, że nie zawsze zachowywał się właściwie wobec nowych członków obsady.

W rozmowie z „Entertainment Weekly” aktor wyznał: „Właśnie dlatego noszę w sobie ogromne poczucie winy. Nie zawsze byłem miły dla Kellie. Kellie pojawiła się w tym programie i byliśmy jak gwiazdy rocka”.

Jak tłumaczył, sukces serialu sprawił, że część aktorów oczekiwała od nowych osób natychmiastowego udowodnienia swojej wartości. W późniejszych wywiadach przyznawał również, że z dystansem podchodził do kolejnych aktorów dołączających do produkcji, w tym Gorana Višnjicia czy Michaela Michele. Szczególnie mocno żałował swojego zachowania wobec Kellie Martin, której, jak sam stwierdził, należą się „wielkie przeprosiny”.

Praca na planie „Ostrego dyżuru” przypominała maraton bez końca

Jedną z największych niespodzianek pierwszych lat emisji było odejście Sherry Stringfield, odtwórczyni roli doktor Susan Lewis. Aktorka podpisała kontrakt na pięć lat, ale już po dwóch sezonach zdecydowała się rozstać z serialem.

Jej decyzja pokrzyżowała plany scenarzystów, którzy przygotowywali rozwinięcie relacji między Susan Lewis a doktorem Markiem Greenem.

Stringfield tłumaczyła później, że nie chodziło o kwestie finansowe. Coraz bardziej przeszkadzał jej styl życia związany z telewizyjną popularnością. „Jestem z teatru. Nigdy nie chciałam być gwiazdą” – wyjaśniała po latach.

Także kulisy produkcji nie zawsze wyglądały tak profesjonalnie, jak mogłoby się wydawać. Według relacji Sherry Stringfield harmonogram zdjęć bywał niezwykle wyczerpujący.

Aktorka wspominała, że zdarzało jej się pracować nawet po 18 godzin dziennie. Tak intensywne tempo miało doprowadzić u niej do poważnych problemów zdrowotnych, w tym wirusowego zapalenia opon mózgowych i zapalenia płuc. Jeszcze bardziej szokujące były opowieści o członkach obsady, którzy pojawiali się na planie mimo choroby. „Było kilka odcinków, w których ludzie kręcili sceny z kroplówkami w rękach” – wspominała aktorka. „Mieli torbę pod fartuchem”.

Według jej relacji niektórzy aktorzy odpoczywali między scenami na szpitalnych noszach, próbując odzyskać siły przed kolejnymi ujęciami.

Oskarżenia „o niewłaściwe zachowania na planie” i reakcja George’a Clooneya

W ostatnich latach życia Vanessa Marquez, która wcielała się w pielęgniarkę Wendy Goldman, publicznie oskarżyła część osób związanych z produkcją o niewłaściwe zachowania na planie.

Aktorka twierdziła, że doświadczała molestowania seksualnego oraz rasistowskich komentarzy. W mediach społecznościowych zarzuciła również George’owi Clooneyowi, że miał przyczynić się do jej późniejszych problemów zawodowych.

Gwiazda stanowczo odrzuciła te oskarżenia. „Nie miałem pojęcia, że Vanessa jest na czarnej liście” – mówił Clooney. „Jeśli powiedziano jej, że miałem wpływ na jakąkolwiek decyzję dotyczącą jej kariery, to znaczy, że ją okłamano”.

Sprawa wywołała szeroką dyskusję, jednak zarzuty dotyczące rzekomego wpływu aktora na karierę Marquez nigdy nie zostały potwierdzone.

Twórcy serialu „Ostry dyżur” walczyli z telewizyjną cenzurą. Osiągnęli galaktyczny sukces

Kontrowersje nie ograniczały się wyłącznie do relacji między aktorami. Producent i scenarzysta John Wells ujawnił po latach, że wielokrotnie ścierał się z cenzorami stacji NBC.

Jednym z tematów budzących sprzeciw były wątki dotyczące relacji między bohaterami różnych ras. Wells wspominał, że jeszcze pod koniec lat 90. musiał tłumaczyć przedstawicielom stacji, dlaczego takie sceny powinny znaleźć się w serialu.

Równie gorące dyskusje dotyczyły przedstawienia osób żyjących z HIV. Twórcy nie chcieli utrwalać stereotypu, że zakażenie automatycznie oznacza wyrok śmierci. „Sugerowanie, że każdy, kto się zaraża, umiera, nie jest przesłaniem, które chcieliśmy przekazać światu” – podkreślał Wells.

Choć za kulisami nie brakowało konfliktów, napięć i trudnych sytuacji, „Ostry dyżur” pozostaje jednym z najważniejszych seriali medycznych w historii telewizji. Produkcja zdobyła dziesiątki prestiżowych nagród, a jej wpływ na gatunek widać do dziś w kolejnych hitach, takich jak „Chirurdzy”.

Dla widzów był to przede wszystkim serial o ratowaniu życia. Dla wielu osób pracujących przy jego realizacji okazał się jednak znacznie bardziej skomplikowanym doświadczeniem.

