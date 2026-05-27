„Na to czekałem”. Widzowie zachwyceni nowym serialem. Dali mu ocenę 8,2/10

Wszyscy, którzy pokochali „Yellowstone”, odpalili w maju serial „Ranczo Duttonów”. Fani są nim zachwyceni, a jego obecna ocena na portalu Filmweb to 8,2/10. Widzowie piszą, że serial ma głębie swojego pierwowzoru, której kompletnie zabrakło z kolei w również nowym „Marshals: historia z Yellowstone”.

„Jakie to jest dobre, utrzyma ten poziom to Yellowstone przy nim wymięknie. I ta nieziemska Kelly!”; „Na to czekałem”; „Uwielbiam tą cała sagę Yellowstone. Po prostu mają coś w sobie”; „Reżyser i tym razem nie zawiódł. Mistrzostwo, a to dopiero dwa odcinki. Kocham”; „I znowu ten piękny i mroczny klimat, uwielbiam” – czytamy w sekcji komentarzy po emisji dopiero (!) dwóch odcinków. Do końca daleko, a już wszystko wskazuje na to, że znalazł się godny następca legendarnego „Yellowstone”.

Serial z uniwersum „Yellowstone” zachwycił widzów. W końcu to ten sam klimat

Serial „Ranczo Duttonów” opowiada o tym, jak Beth Dutton (Kelly Reilly) i Rip Wheeler (Cole Hauser) pozostają niezłomni i rozpoczynają nowy rozdział życia w Teksasie.

Dziewięcioodcinkowa odsłona kolejnych losów Beth i Ripa opowiada o zmaganiach pary, które towarzyszą ich wysiłkom zbudowania nowego życia w Stanie Samotnej Gwiazdy. Z dala od rodzinnego Yellowstone oboje muszą stawić czoła brutalnej rzeczywistości i bezwzględnym właścicielom sąsiedniego rancza, którzy zrobią wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są jeszcze silniejsze, przebaczenie jest ulotne, a ceną przetrwania bywa własna dusza.

W „Dutton Ranch” oprócz Cole’a Hausera i Kelly Reilly występują także Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind oraz Ed Harris i Annette Bening.

Pierwsze dwa odcinki serialu „Ranczo Duttonów” zadebiutowały 22 maja w SkyShowtime, a kolejne będą pojawiały się co tydzień. Produkcja liczy dziewięć odcinków.

Na platformie SkyShowtime można obejrzeć najpopularniejsze seriale Taylora Sheridana, w tym pięć sezonów światowego fenomenu „Yellowstone”, które dostępne są wyłącznie w tym serwisie. W ofercie SkyShowtime znajdują się również takie tytuły jak „Landman: Negocjator”, „Lioness”, „Mayor of Kingstown” i „Tulsa King”. Obejrzeć można także historie opowiadające o początkach Yellowstone: „1883” i „1923”, a także wspomnianą produkcję „Marshals: historia z Yellowstone” oraz nowiutki serial „Madison”.

