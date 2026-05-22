Najmocniejsze seriale kryminalne na Disney+ – idealne na weekendowy maraton

Zbrodnia w serialach już dawno przestała być jedynie zagadką do rozwiązania. Dziś to przede wszystkim opowieści o obsesjach, sekretach i ludziach, którzy często są bardziej nieprzewidywalni niż sami przestępcy. Choć platforma Disney+ kojarzy się głównie z familijnymi produkcjami, coraz częściej stawia na seriale kryminalne. To seriale, które potrafią wciągnąć na kilka godzin, a czasem zostają w głowie jeszcze długo po napisach końcowych. Oto 15 tytułów, które na Disney+ powinien obejrzeć każdy fan kryminalnych historii.

15 najlepszych seriali kryminalnych na Disney+

„The Good Mothers”



Oparta na faktach historia „The Good Mothers” opowiada o życiu trzech kobiet, które odważyły się przeciwstawić mafii 'Ndrangheta: Denise – córka Lei Garofalo, Maria Concetta Cacciola i Giuseppina Pesce. Pomaga im prokurator Anna Colace, która zaraz po przybyciu do Kalabrii pokierowała się intuicją: aby pokonać klany 'Ndrangheta, musi skupić się na kobietach. To ryzykowna strategia, ponieważ 'Ndrangheta ma złą sławę i budzi postrach ze względu na swoją żelazną pięść i niezliczone podstępy. W serialu „The Good Mothers” podążamy za Denise, Giuseppiną i Marią Concettą w ich próbach wyzwolenia się od oprawców i współpracy z władzami.



„Ugotować niedźwiedzia”



W 1852 roku, na północy Szwecji, do leżącej na uboczu wioski Kengis przybywa z rodziną nowy pastor. Jako orędownik sprawiedliwości i odnowy, rzuca wyzwanie lokalnej elicie, ale napotyka na opór, gdy jego ogniste kazania rozpalają nadzieję na lepsze życie wśród biednych wieśniaków. Równocześnie wioską wstrząsają zaginięcia i przerażające pogłoski o atakach niedźwiedzia. Gdy pastor i jego przybrany saamski syn, Jussi, prowadzą poszukiwania, dokonują makabrycznego odkrycia, które wprowadza głębokie podziały w nieufnej społeczności. Pastor zostaje wciągnięty w groźną rozgrywkę, w której zakazana miłość, walka o władzę i bestialskie czyny zagrażają wiosce i nikt nie może czuć się bezpieczny. Do czego posuną się broniący swoich interesów wieśniacy i gdzie leży granica między sprawiedliwością a zemstą?



„Murdaugh: Śmierć w rodzinie”



Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”.



„Mrok Tulsy”



Lee Raybon, samozwańczy „prawdomówca” z Tulsy, pakuje się w kłopoty. Ten dziennikarz obywatelski ma obsesję na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Jego najnowszy artykuł o rodzinie Washbergów kończy się podejrzanym samobójstwem Dale'a Washberga. Lee wie, że trafił na coś grubego. Idąc tropem wskazówek zostawionych przez Dale'a, odkrywa, że pogrążona w żałobie wdowa Betty Jo bardziej interesuje się szwagrem niż zmarłym mężem. A potężne siły chcą powstrzymać Lee przed poznaniem prawdy.



„Patolog”



Serial opowiada historię doktora Daniela Harrowa, patologa sądowego, który kompletnie lekceważy prawo i ma niewyczerpane pokłady empatii w stosunku do zmarłych, co pozwala mu rozwiązywać nawet najdziwniejsze sprawy. Nie waha się naginać zasad, by dać ofiarom głos i ujawnić prawdę kryjącą się za ich śmiercią. Jednocześnie jemu, jego rodzinie i karierze zagraża mroczny sekret z przeszłości.



„Ojciec chrzestny Harlemu”



Zainspirowany przez rzeczywiste osoby i wydarzenia, serial „Ojciec chrzestny Harlemu” na nowo przedstawia historię niesławnego bossa przestępczości Bumpy'ego Johnsona (zdobywca Oscara Forest Whitaker), który na początku lat 60-tych XX wieku wrócił z dziesięcioletniej odsiadki i zastał dzielnicę, którą niegdyś rządził, w ruinie. Gdy ulicą rządzi włoska mafia, Bumpy musi zmierzyć się z rodziną przestępczą Genovese, aby odzyskać kontrolę. Podczas brutalnej walki zawiera sojusz z radykalnym kaznodzieją Malcolmem X (Nigél Thatch) – biorąc polityczną karierę Malcolma na celownik społecznych wstrząsów i wojny gangów, która grozi rozdarciem miasta. „Ojciec chrzestny Harlemu” to zderzenie kryminalnego półświatka z ruchem na rzecz praw obywatelskich w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii Ameryki. Historia została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, lecz niektóre postacie, charakterystyki, zdarzenia, miejsca i dialogi zostały sfabularyzowane lub wymyślone dla udramatyzowania.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery to gospodyni domowa i matka o ułożonym życiu – ma dobrego męża, dwójkę dzieci i piękny dom. Wszystko jej wychodzi, nawet drobiazgowo planowane odstępstwa od reguł. Jednak choć wzbiera w niej presja bycia porządną, w jej czynach zaczyna objawiać się pragnienie wolności. Pragnienie, które wybucha, gdy pewien ktoś prosi ją o zachowanie ciszy. Ze śmiertelnym skutkiem.



„Porządna amerykańska rodzina”



Ten wciągający dramat, opowiadany z wielu perspektyw w celu zbadania zagadnień takich jak kwestie uprzedzenia i traumy, inspirowany jest poruszającą historią pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości. Jednak gdy małżonkowie zaczynają ją wychowywać pośród trójki swoich biologicznych dzieci, wokół wieku i pochodzenia dziecka pojawiają się tajemnice, które rodzą podejrzenia, że dziewczynka może nie być tym, za kogo się podaje. Podczas gdy bohaterowie chronią swoją rodzinę przed córką, którą uważają za zagrożenie, ona toczy własną walkę, by stawić czoła swojej przeszłości i temu, co przyniesie jej przyszłość, w starciu, które ostatecznie rozgrywa się w tabloidach i na sali sądowej.



„Most zbrodni”



Czternastoletnia Reena Virk wyszła na imprezę ze znajomymi ze szkoły i nigdy nie wróciła do domu. O brutalne morderstwo oskarżono ośmioro nastolatków.



„Pod sztandarem nieba”



Oryginalny serial limitowany inspirowany bestsellerowym kryminałem autorstwa Jona Krakauera, opowiadającym o wydarzeniach, które doprowadziły do zamordowania w 1984 roku Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley w stanie Utah. Detektyw Jeb Pyre, badając wydarzenia, które miały miejsce w rodzinie Lafferty, odkrywa zakopane prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary. To, co odkrywa Pyre, gorliwy mormon, prowadzi go do zakwestionowania własnej wiary.



„Snowfall”



Los Angeles, rok 1983. Historia opowiedziana jest z perspektywy kilku zmagających się z rzeczywistością bohaterów. Franklin Saint (Damson Idris) jest młodym Afroamerykaninem, który marzy o władzy i coraz pewniej czuje się w narkotykowym biznesie. Gustavo „El Oso” Zapata (Sergio Peris-Mencheta) to meksykański zapaśnik uwikłany w walkę o władzę w swojej działającej na granicy prawa rodzinie. Pracownik CIA, Teddy McDonald (Carter Hudson), ucieka przed mroczną przeszłością, a opanowana Lucia Villanueva (Emily Rios) musi radzić sobie w życiu, będąc córką szefa meksykańskiej mafii. Kapitalnie zrealizowany serial pokazujący Miasto Aniołów lat osiemdziesiątych oraz siejącą spustoszenie moralne i kulturalne kokainową epidemię, która w szybkim czasie zamieniła afroamerykańskie przedmieścia w obszary pełne przemocy. Każdy z bohaterów przeżywa swój osobisty dramat.



„Trust”



Historia zaczyna się w 1973 roku, kiedy zostaje porwany nastoletni John Paul Getty III (Harris Dickinson) – wnuk miliardera i dziedzic fortuny. Porywacze żądają za jego uwolnienie wielomilionowego okupu. Dziadek Paula, J. Paul Getty Sr. (Donald Sutherland), potentat naftowy i miliarder, jest zajęty. Spędza czas w rezydencji Tudorów na angielskiej wsi otoczony haremem kochanek. Ojciec Paula, J. Paul Getty Jr. (Michael Esper) jest zagubiony, nie wie, jak odnaleźć się w sytuacji, nie chce nawet odbierać telefonów. Tylko matka Paula, Gail Getty (Hilary Swank) wydaje się być zaangażowana. Próbuje dotrzeć do porywaczy i negocjować z nimi. Niestety nie ma pieniędzy. Trust przedstawia dramatyczną historię wnuka miliardera będącego w rękach porywaczy, którzy nie potrafią zrozumieć, dlaczego nikt nie chce odzyskać uprowadzonego. Rodzina Gettych ma pieniądze, władzę, ale nie jest wolna od problemów.



„Zawód: Amerykanin”



Seria, opowiadająca historię dwójki szpiegów KGB. Udający szczęśliwe małżeństwo, żyjący na przedmieściach Waszyngtonu w czasach prezydentury Ronalda Reagana Philip (Matthew Rhys) i Elizabeth Jennings (Keri Russell) zajmują się przechwytywaniem informacji dla Związku Radzieckiego. W skład ich rodziny wchodzi również dwójka dzieci, które nie mają pojęcia czym trudnią się ich rodzice i jaka jest ich prawdziwa tożsamość.



„The Punisher”



Frank Castle, znany również jako „Punisher”, wierzy, że dokonał zemsty na przestępcach odpowiedzialnych za tragiczną śmierć swojej rodziny. Wkrótce jednak odkrywa, że za wydarzeniami, które miały miejsce, kryje się dużo większy spisek, sięgający jeszcze czasów jego służby w marynarce wojennej. Frank postanawia raz na zawsze dotrzeć do prawdy, nawet jeśli oznacza to starcia ze stróżami prawa: Billym Russo, byłym przyjacielem, oraz Micro, byłym analitykiem wewnętrznej agencji wywiadowczej - NSA.



„Dochodzenie”



Serial opowiada historię morderstwa młodej dziewczyny i późniejszego śledztwa. Łączy w sobie trzy wątki – detektywów pracujących nad sprawą, rodziny pogrążonej w żałobie oraz podejrzanych. Ukazuje również polityków zamieszanych w tę sprawę. Jak się okazuje, tu nie ma żadnych przypadków: każdy ma jakiś sekret, a kiedy bohater myśli, że udało mu się ruszyć do przodu, jego przeszłość daje o sobie znać.

