Polka jako Maryja, budżet 250 mln dolarów. Pierwsze zdjęcie z nowej „Pasji” Mela Gibsona

Mel Gibson w środowisku filmowym to postać legendarna. W latach 80. nazywano go najseksowniejszym mężczyzną na ziemi. Potem zbierał najważniejsze nagrody, wliczając w to Oscary za „Braveheart. Waleczne serce”. Po wyreżyserowaniu „Pasji” był w gronie najlepiej opłacanych aktorów na świecie. Jednocześnie nie stronił od skandali i kontrowersyjnych wypowiedzi.

Tyle „Pasja” Mela Gibsona zarobiła na świecie. Nadchodzi nowy monumentalny projekt legendy

„Pasja” Mela Gibsona z 2004 roku stałla się najbardziej dochodowym niezależnym filmem wszech czasów, z globalnym przychodem wynoszącym prawie 612 milionów dolarów. Także w Polsce produkcja osiągnęła wręcz rekordowy wynik. Według danych box office obejrzało ją niemal 3,5 miliona widzów, co uczyniło „Pasję” najpopularniejszym filmem kinowym 2004 roku nad Wisłą i jednym z największych hitów frekwencyjnych aż do dzisiaj.

Film wzbudzał kontrowersje jednak ogromne kontrowersje, jeszcze zanim powstał. Oburzały się głównie środowiska katolickie, obawiające się o to, że losy Chrystusa zostaną przedstawione w bluźnierczy sposób. Film przed premierą pokazano katolickim duchownym, którzy ostatecznie go aprobowali. „Pasję” oglądał też papież Jan Paweł II i Łucja dos Santos.

Po latach reżyser stworzył kolejny monumentalny projekt. Hucznie zapowiadany film „Pasja: Zmartwychwstanie” ma imponujący budżet 250 milionów dolarów i zostanie zrealizowany w dwóch częściach. Zdjęcia powstały w słynnym włoskim studiu Cinecittà oraz w plenerach Matery i południowych Włoch.

Nowym ekranowym Chrystusem został fiński aktor Jaakko Ohtonen, znany z serialu „Wikingowie: Walhalla”. W obsadzie znaleźli się również: Mariela Garriga jako Maria Magdalena, Polka, Kasia Smutniak jako Maryja, Pier Luigi Pasino jako Piotr, Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat.

Pierwsza część filmu „Pasja: Zmartwychwstnie” będzie miała premierę kinową w maju 2027 roku, a druga – rok później.

