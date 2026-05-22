Od dziś na Netflix ta nowiutka perełka. To jak amerykańska wersja „Seksmisji”

W filmie „Panie przodem” nominowany do Oscara Sacha Baron Cohen („Borat”, „The Spy”, „Sprostowanie”), zmierzy się z inną nominowaną do Oscara Rosamund Pike („Zaginiona dziewczyna”, „Saltburn”) w roli kobieciarza, który znajdzie się w zupełnie nieznanym miejscu – alternatywnej rzeczywistości, w której to kobiety dzierżą całą władzę.

Reżyserką nowego filmu jest Thea Sharrock („Zanim się pojawiłeś”, „Z pamiętnika położnej”, „Piękna gra”). Scenariusz napisali Natalie Krinsky oraz Cinco Paul i Katie Silberman, a producentami są Liza Chasin, Eleonore Dailly i Edouard De Lachomette. W obsadzie znaleźli się także Charles Dance, Emily Mortimer, Tom Davis, Fiona Shaw i Richard E. Grant.

Nowość na Netflix z gwiazdorską obsadą. Ten film w tym tygodniu przyciągnie widzów

W tej przewrotnej satyrze o odwróceniu ról, życie kobieciarza staje na głowie, gdy budzi się w świecie rządzonym przez kobiety. Zasady gry się zmieniają, a on staje do rywalizacji z temperamentną koleżanką z pracy.

Damien Sachs (Sacha Baron Cohen) zdaje się mieć wszystko: pieniądze, władzę i niekończący się ciąg przelotnych romansów. Gdy szykuje się do objęcia stanowiska CEO w czołowej agencji reklamowej, jego życie nagle wywraca się do góry nogami — budzi się bowiem w świecie ze swojego najgorszego koszmaru: równoległej rzeczywistości rządzonej przez kobiety. Niegdyś dominował w sali zarządu, a teraz musi przełknąć dumę i stanąć do rywalizacji z bezkompromisową i pewną siebie Alex Fox (Rosamund Pike). Gdy zasady gry się zmieniają, a Alex jest u szczytu formy, między tą dwójką rozpoczyna się błyskotliwa potyczka w przewrotnej, satyrycznej komedii opowiadającej o skutkach odwrócenia założonych ról.

Film „Panie przodem” od 22 maja dostępny jest wyłącznie na platformie Netflix.

