Szukacie czegoś w klimacie „Kasztanowego ludzika”? To 10 seriali podobnych do hitu Netfliksa

„Kasztanowy ludzik” to duński serial kryminalny, który oparty jest na powieści Sørena Sveistrupa. Akcja rozgrywa się w Kopenhadze. Poznajemy losy nowej pary detektywów Naii Thulin i Marka Hessa, którzy próbują połączyć siły w śledztwie w sprawie brutalnego morderstwa. Pierwszy sezon serialu zadebiutował na Netflix w 2021 roku i przyciągnął tłumy widzów. W tym roku, kilka lat po premierze pierwotnej odsłony, widzowie otrzymali jej kolejną część. „Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego”, który zadebiutował na platformie 7 maja, ma wysokie noty (ocena 7/10 od widzów na Filmwebie) i nie wypada od kilkunastu dni z listy TOP 10 seriali na Netflix.

Jeżeli jednak ten seans macie już za sobą i szukacie czegoś podobnego klimatem, mamy dla was 10 podpowiedzi.

10 seriali podobnych do „Kasztanowego ludzika” na Netflix

„Harry Hole”



W pierwszym sezonie Harry staje twarzą w twarz ze swoim długoletnim przeciwnikiem i skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Hole jest błyskotliwym, ale udręczonym detektywem ds. zabójstw, który zmaga się ze swoimi demonami. Podczas gdy obaj poruszają się po niewyraźnych granicach etycznych systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, Harry musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby złapać seryjnego mordercę i postawić Waalera przed wymiarem sprawiedliwości, zanim będzie za późno.



„Detektyw”



Serial HBO, którego głównymi bohaterami są Martin Hart (Woody Harrelson) i Rust Cohle (Matthew McConaughey), dwaj detektywi i byli partnerzy, którzy w połowie lat 90. pracowali w wydziale kryminalnym w Luizjanie. W 2012 roku policjanci wracają do najsłynniejszej z prowadzonych przez nich spraw – dziwacznego rytualnego morderstwo z 1995 roku. Opowieści detektywów o śledztwie, otwierają niewyleczone rany i zmuszają mężczyzn do powrotu do świata, który dawno zostawili za sobą.



„Dochodzenie”



Serial opowiada historię morderstwa młodej dziewczyny i późniejszego śledztwa. Łączy w sobie trzy wątki – detektywów pracujących nad sprawą, rodziny pogrążonej w żałobie oraz podejrzanych. Ukazuje również polityków zamieszanych w tę sprawę. Jak się okazuje, tu nie ma żadnych przypadków: każdy ma jakiś sekret, a kiedy bohater myśli, że udało mu się ruszyć do przodu, jego przeszłość daje o sobie znać.



„The Valhalla Murders”



Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.



„Miasteczko na granicy”



Gdy jego żona wygrywa walkę z nowotworem, inspektor Sorjonen postanawia przeprowadzić się do pozornie idyllicznego miasteczka na pograniczu fińsko-rosyjskim. Spokój, którego szukał, nie trwa jednak długo.



„Las”



Ewa jest nauczycielem w małym miasteczku. Kiedy była małą dziewczynką zgubiła się w lesie otaczającym osadę. Nie miała jednak żadnych wspomnień związanych z tym zdarzeniem. Dwadzieścia lat później, podczas wędrówki po lesie, znika jeden z jej uczniów. Wkrótce kolejny... Śledczy usiłują wyjaśnić tajemniczą zagadkę.



„Dept. Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się Morcka ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole – wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Broadchurch”



Morderstwo młodego chłopca wprowadza zamęt do małego miasteczka, co zagraża dobrze dotychczas funkcjonującej społeczności Broadchurch.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka St. Louis Chronicle Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille, Marian. Udręczonej przeszłością i szukającej ucieczki za pomocą alkoholu Camille udaje się dołączyć do detektywa Richarda Willisa i szefa policji Vickery'ego w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.



„Legendy”



We wczesnych latach 90. XX wieku brytyjski urząd celno-skarbowy przegrywał walkę z przemytem narkotyków przez granice kraju. Problem postanowiono rozwiązać w nieszablonowy sposób. Niewielki zespół pracowników celnych otrzymał misję zinfiltrowania najgroźniejszych gangów narkotykowych w Wielkiej Brytanii. Nie byli to jednak wyszkoleni agenci, lecz grupa całkiem zwyczajnych kobiet i mężczyzn. Wyrwani z szarej codzienności i poddani podstawowemu szkoleniu, wyruszyli z misją stworzenia nowych tożsamości w kryminalnym półświatku - tak zwanych legend.

