Najlepsze filmy Scorsese dostępne online. Nasz TOP 20

Martin Scorsese od dekad udowadnia, że kino może być jednocześnie brutalne, piękne i kompletnie hipnotyzujące. Jego filmy to nie tylko gangsterskie historie, ale też opowieści o obsesji, ambicji, samotności i moralnym chaosie. Jeśli chcesz nadrobić najważniejsze dzieła jednego z największych reżyserów w historii, przygotowaliśmy listę 20 totalnych sztosów Scorsese, które warto obejrzeć choć raz w życiu. Wszystkie tytuły z zestawienia znajdziesz w sieci i podpowiadamy ci, gdzie!

Martin Scorsese i jego najlepsze filmy. Lista dla każdego kinomaniaka

„Taksówkarz”



Jodie Foster, Cybill Shepherd, Harvey Keitel, Peter Boyle i Albert Brooks partnerują Robertowi De Niro w realistycznej do granic historii nowojorskiego taksówkarza-psychopaty, który posuwa się dość daleko, aby ocalić nastoletnią prostytutkę. "Motion Picture Guide Review" pisał o "Taksówkarzu": "Kamień milowy kina lat 70. Ten film objawił światu reżysera Martina Scorsese, scenarzystę Paula Schradera i wielkiego aktora Roberta De Niro".

(Dostępny na HBO Max)



„Ostatni walc”



Film dokumentalny Martina Scorsese, relacjonujący ostatni koncert kanadyjskiej grupy rockowej The Band, jaki miał miejsce w San Francisco w Dzień Dziękczynienia 1976 roku. Muzyków na scenie wspomógł wtedy gościnnie szereg gwiazd, takich jak Eric Clapton, Bob Dylan, Muddy Waters i Joni Mitchell. Oprócz materiału koncertowego film zawiera także sceny ze studia i wywiad reżysera z członkami zespołu, podsumowujący ich dotychczasową karierę.

(Dostępny na Prime VIdeo)



„Wściekły Byk”



Historia zawodowego mistrza wagi ciężkiej Jake'a La Motty (Oscarowa rola Roberta De Niro). Bokser dzięki niebywałej sile, odporności na ciosy i wrodzonej agresywności króluje na ringu przez długie lata. Jednak presja otoczenia wywierana na mistrza świata doprowadza do frustracji przeradzającej się w spiralę upadku i samodestrukcji. Zaczyna nadużywać mocnych trunków, coraz częściej bije żonę (Cathy Moriarty), a jego doskonałe dotąd stosunki z bratem Joeyem (Joe Pesci), ulegają z dnia na dzień pogorszeniu.

(Dostępny na Prime Video)



„Król komedii”



Pozbawiony talentu Rupert Pupkin (Robert De Niro) widzi siebie w roli komika estradowego. Próbuje przeniknąć w świat show-biznesu, na razie łowiąc autografy gwiazdorów. Jego bożyszczem jest znany telewizyjny komik, Jerry Langford (Jerry Lewis). Przy pomocy znajomej, Mashy, udaje mu się zbliżyć do komika, podstępem wślizgując się do jego auta i prosząc o autograf. Uratowawszy go rzekomo przed awansami pełnej temperamentu Mashy, oczekuje wdzięczności. Od tej pory Pupkin nęka gwiazdora, prosząc o pomoc w zrobieniu kariery.

(Dostępny na Prime Video, Apple TV)



„Po godzinach”



Programista komputerowy - Paul (Griffin Dunne), prowadzący dotąd spokojne życie, udaje się w wyniku przypadkowej znajomości na jedną noc do Soho, na Manhattanie. Tutaj ludzie z marginesu mieszkają w byłych fabrykach. W ciągu tej jednej nocy Hackett spotyka przeróżne typy ludzi, które całkowicie różnią się od jego otoczenia.

(Dostępny na Prime Video, Player, Apple TV)



„Kolor pieniędzy”



Eddie "Fast" Felson (Paul Newman), stary i doświadczony bilardzista, który już dawno wycofał się z branży, pewnego dnia spotyka godnego siebie ucznia, młodego i zdolnego Vincenta (Tom Cruise). Mężczyźni wyjeżdżają na tournee po knajpach, gdzie Eddie uczy Vincenta wszystkich znanych sobie sztuczek. Jednak po pewnym czasie między mistrzem i uczniem dochodzi do konfliktu, który doprowadza do tego, że na turnieju w Atlantic City stają przeciwko sobie.

(Dostępny na Prime Video, Megogo)



„Ostatnie kuszenie Chrystusa”



Tuż przed śmiercią Jezus staje przed wyborem: umrzeć na krzyżu i wypełnić swoje przeznaczenie lub bez żadnych poświęceń pozostać zwykłym człowiekiem.

(Dostępny na Apple TV, Prime Video)



„Chłopcy z ferajny”



Kilkunastoletni Henry, zafascynowany lokalną mafią i jej potęgą, dostaje się pod opiekę szanowanego w kręgach mafijnych gangstera Jimmy'ego Conwaya (Robert De Niro). Henry chce być taki jak Jimmy, pragnie mieć pieniądze, szacunek i przyjaciół. Do organizacji zostaje również przyjęty inny młody chłopak, Tommy DeVito. Obaj z łatwością uczą się nowych obowiązków i panujących w mafii reguł. Coraz bardziej też przyzwyczajają się do przemocy, okrucieństwa i ogromnych pieniędzy zdobywanych na drodze przestępstwa.

(Dostępny na Prime Video, Megogo, Player)



„Przylądek strachu”



Niebezpieczny psychopata Max Cady (Robert De Niro) wychodzi na wolność po czternastu latach spędzonych w więzieniu. Ma jeden cel: chce zemścić się na swym adwokacie, Samie Bowdenie (Nick Nolte) i zaczyna terroryzować jego rodzinę. Gdy Sam uświadamia sobie, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swojej pięknej żonie Leigh (Jessica Lange) i kilkunastoletniej córce Danielle (Juliette Lewis), wyzywa Maxa na pojedynek na śmierć i życie, którego tłem będzie budzący grozę Przylądek Strachu.

(Dostępny na Prime Video, Apple TV)



„Wiek niewinności”



Nowy Jork, lata 70-te XIX wieku. Życie towarzyskie toczy się tu głównie na salonach i w operze, do której ludzie przychodzą raczej po to, aby się pokazać, niż aby zobaczyć samo przedstawienie. Kultura wykorzystywana więc jest jako pretekst do spotkań "elity". Dokładniej charakterystyki postaci przybliża nam narratorka. Głównym bohaterem jest Newland Archer (Daniel Day-Lewis), zaręczony z piękną i dobrze urodzoną May Welland (Winona Ryder) - w ten sposób mają się połączyć dwie z najbardziej wpływowych rodzin w Nowym Jorku. Gdy do największego miasta Ameryki przyjeżdża hrabina Ellen Oleńska (Michelle Pfeiffer), wyższe sfery plotkują na jej temat. Hrabina przyjechała z Polski, uciekając od męża i pragnie wziąć z nim rozwód, co jest źle przyjmowane przez tutejsze konserwatywne środowisko. Ellen to kuzynka May, dziewczyny uroczej, choć naiwnej i nie do końca orientującej się w układach i intrygach śmietanki towarzyskiej. May jest szczerze zakochana w Newlandzie, ale ten, przebywając z jej kuzynką, zakochuję się w niej i to z wzajemnością. Oboje zdają sobie sprawę z tego, że taki związek spowodowałby ogromny skandal.

(Dostępny na Netflix, Prime Video, Apple TV)



„Kasyno”



Chicagowski Żyd, Sam Rothstein (Robert De Niro), nazywany przez wszystkich Asem, jest zawodowym graczem i genialnym hazardzistą. Mafia ściąga go do Las Vegas, powierzając mu ważną misję. Dzięki wpływowym protektorom Sam obejmuje kontrolę nad kilkoma dochodowymi kasynami. W prowadzeniu interesów pomaga mu najlepszy przyjaciel, Nicky Santoro (Joe Pesci), psychopatyczny zabójca, który trudni się likwidowaniem niewygodnych klientów.

(Dostępny na CDA)



„Ciemna strona miasta”



Ekranizacja powiećci Joe Connelly'ego, który 10 lat pracował jako kierowca i ratownik w nowojorskim pogotowiu. Bohater cierpi na bezsenność i ma halucynacje. Wszędzie widzi twarz młodej dziewczyny, której nie udało mu się uratować. Zatraca rozeznanie, co jest jawą, a co chorobliwym majakiem. A wszystko przez pracę, która stresuje także jego kolegów z zespołu ratowniczego.

(Dostępny na Prime Video)



„Gangi Nowego Jorku”



XIX wiek, nowojorska dzielnica Five Points, jedno z najbiedniejszych miejsc w całej Ameryce, gdzie gangi walczyły o kontrolę na ulicach. W tych czasach bezprawia i niepohamowanej politycznej korupcji rozgrywa się filmowa historia Amsterdama Vallona (Leonardo DiCaprio), młodego irlandzkiego imigranta. Po 15-letnim pobycie w więzieniu, bohater wraca do Five Points, by zemścić się na Williamie Cuttingu (Daniel Day Lewis), zwanym też Billem Rzeźnikiem, przywódcy anty-imigranckiego gangu, który odpowiada za śmierć ojca Amsterdama.

(Dostępny na Prime Video, Canal+, Netflix, HBO Max)



„Aviator”



Akcja rozpoczyna się w latach 20., a kończy w latach 40. i skupia się na najbardziej twórczym etapie życia Howarda Hughesa (Leonardo DiCaprio) - genialnego wynalazcy i milionera z żyłką do interesów. Był to czas realizacji jego najśmielszych i najbardziej nieprawdopodobnych pomysłów w dziedzinie latania i produkcji filmowej, jak również czas wielu burzliwych romansów i brutalnych przepychanek z korporacjami. Wtedy też Howard Hughes, człowiek o wielkich ambicjach, po raz pierwszy zetknął się z ceną sławy, bogactwa i własnej obsesji, perfekcjonizmu.

(Dostępny na Netflix, HBO Max)



„Infiltracja”



Zrealizowany z hollywoodzkim rozmachem i gwiazdorską obsadą, remake światowego hitu "Infernal Affairs" z 2002 roku. Akcja filmu rozgrywa się w południowym Bostonie, gdzie policja stanowa toczy zażartą walkę z przestępczością zorganizowaną. Młody tajny agent policji, Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), otrzymuje od przełożonego Olivera Queenana (Martin Sheen) rozkaz przeniknięcia do struktur mafijnych, którymi rządzi Frank Costello (Jack Nicholson). Podczas gdy Billy szybko zdobywa zaufanie bossa, Colin Sullivan (Matt Damon) - zatwardziały młody przestępca, który już jako kadet Akademii Policyjnej pełnił rolę mafijnego informatora - zostaje awansowany na stanowisko dowódcze w Wydziale Spraw Wewnętrznych. Każdego z nich pochłania podwójne życie. Kiedy zarówno przestępcy, jak i stróże prawa, wpadają na trop wrogiej wtyczki we własnych szeregach, obaj bohaterowie rozpoczynają wyścig o to, kto pierwszy odkryje tożsamość drugiego, by tym samym uratować własną skórę...

(Dostępny na Prime Video, Megogo)



„Wyspa tajemnic”



Akcja filmu rozgrywa się w 1954 roku na pięknej wyspie Zatoki Bostońskiej. W tak bajecznym miejscu znajduje się szpital dla obłąkanych przestępców. Na wyspie będzie prowadzone śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia jednej z pacjentek. Sprawa jest prowadzona przez federalnych szeryfów Tedda i Chucka. Kobieta zniknęła z pokoju, który był zamknięty, a w oknach były kraty. Pozostała po niej tylko zaszyfrowana wiadomość. Nad wyspę nadciąga huragan i łączność z resztą świata zostaje zerwana.

(Dostępny na Prime Video, Player, CANALVOD)



„Hugo i jego wynalazek”



Witaj w magicznym świecie pełnym niezwykłych przygód. Sprytny i pomysłowy Hugo odkrywa sekret pozostawiony przez ojca i rusza na spotkanie tajemniczej przygody, która zmieni wszystko wokół niego wiodąc do pięknego i bezpiecznego miejsca, które będzie mógł nazwać domem. Zdobywca Nagrody Akademii reżyser Martin Scorsese zaprasza do wzięcia udziału w niezwykłej podróży, którą krytycy zgodnie okrzyknęli "cudem, z którego powstają marzenia".

(Dostępny na Prime Video, Apple TV, Player)



„Wilk z Wall Street”



Jeden z największych reżyserów naszych czasów, laureat Oscara Martin Scorsese przedstawia prawdziwą historię jednego z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów Wall Street. Jordan Belfort był złotym dzieckiem świata amerykańskich finansów. Szybki i oszałamiający sukces przyniósł mu fortunę, władzę i poczucie bezkarności. Pokusy czaiły się wszędzie, a Belfort lubił im ulegać i robił to w wielkim stylu. Najpiękniejsze kobiety. Najdroższe jachty. Najbardziej wyszukane narkotyki. Szalona impreza bez cienia poczucia odpowiedzialności. A w ślad za tym nieuniknione błędy i pragnienie jeszcze większego bogactwa. Korupcja, naginanie prawa i malwersacje podatkowe – w tym także Belfort okazał się mistrzem. Zrealizowana z rozmachem i poczuciem humoru, urzekająca blichtrem, a jednak gorzka opowieść o człowieku, który zawsze chciał więcej, a dostał to na co zasłużył.

(Dostępny na Prime Video, TVP VOD)



„Milczenie”



XVII wiek. Dwóch młodych jezuitów pokonuje tysiące kilometrów, aby potajemnie przedostać się do Japonii, gdzie toczy się bezwzględna walka z chrześcijaństwem. Misjonarze poszukują swojego nauczyciela – słynącego z odwagi kapłana, o którym krążą plotki, że wyrzekł się wiary katolickiej i został buddyjskim mnichem. To, czego doświadczą, wystawi ich umiejętności przetrwania, a także wszystko, w co wierzą, na najcięższą próbę.

(Dostępny na TVP VOD, Polsat Box Go)



„Irlandczyk”



"Irlandczyk" to osadzona w powojennej Ameryce epicka opowieść widziana oczami weterana II wojny światowej Franka Sheerana, oszusta i płatnego mordercy pracującego dla najbardziej osławionych przestępców XX wieku. Rozgrywająca się na przestrzeni kilkudziesięciu lat saga poświęcona jest jednej z największych zagadek kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych – tajemniczemu zaginięciu legendarnego przywódcy związków zawodowych Jimmy’ego Hoffa. Widzowie wezmą udział w brutalnej podróży, podczas której zostaną przed nimi odsłonięte kulisy funkcjonowania przestępczego półświatka, wewnętrznych walk o wpływy oraz kryminalnych powiązań ze światem polityki.

(Dostępny na Netflix)



„Czas krwawego księżyca”



Na początku XX wieku plemię północnoamerykańskich Indian Osagów niemalże z dnia na dzień doszło do ogromnej fortuny, dzięki odkryciu na zamieszkiwanych przez siebie terenach złóż ropy naftowej. Pochodzące z wydobycia płynnego "złota" astronomiczne sumy i wizja oszałamiającego bogactwa jak magnes przyciągały różnych ludzi. Biali ludzie bez skrupułów nie tylko wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, ale w skrajnych, nierzadkich przypadkach uciekali się do mordowania członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek. Przedstawione w filmie "Czas krwawego księżyca” wydarzenia, oparte na prawdziwej historii związku Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio) i Mollie Kyle (Lily Gladstone), pokazują jak miłość i zdrada przeplatają się w fascynującej wielkoekranowej narracji.

(Dostępny na Apple TV, Megogo, CANALVOD, Prime Video)

