Prosto z kin na HBO Max. Głośny film właśnie trafił do sieci!

Klasyczna historia Frankensteina powraca w zupełnie nowej odsłonie. „Panna młoda!” w reżyserii Maggie Gyllenhaal to mroczna, niepokojąca i pełna emocji interpretacja jednej z najbardziej znanych opowieści w historii kina i literatury. Twórczyni postawiła na odważne spojrzenie na motyw wyobcowania, potrzeby bliskości oraz przekraczania granic nauki i moralności.

Nowość na HBO Max. Film jeszcze niedawno był w kinach

Akcja filmu przenosi widzów do Chicago lat 30. XX wieku. Samotny potwór Frankensteina, grany przez Christiana Bale’a, poszukuje kogoś, kto zakończy jego izolację. Trafia do doktor Euphronious – naukowczyni prowadzącej przełomowe badania, w którą wciela się Annette Bening. Na prośbę bohatera kobieta decyduje się przeprowadzić ryzykowny eksperyment. W jego wyniku do życia zostaje przywrócona zamordowana młoda kobieta, znana później jako Panna młoda. W tej roli występuje Jessie Buckley.

To jednak dopiero początek wydarzeń, które szybko wymykają się spod kontroli. Film łączy elementy gotyckiego horroru, dramatu i romansu, pokazując historię dwójki outsiderów próbujących odnaleźć swoje miejsce w świecie. W tle pojawiają się społeczne napięcia, przemoc i rodzący się radykalny ruch kulturowy, który zmienia życie bohaterów.

Produkcja przyciąga uwagę również gwiazdorską obsadą. Obok Bale’a, Buckley i Bening na ekranie pojawiają się także Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz oraz Peter Sarsgaard. Za scenariusz odpowiada sama Maggie Gyllenhaal, która pełni również funkcję producentki filmu.

„Panna młoda!” od dziś)piątku 22 maja) dostępna jest wyłącznie w serwisie HBO Max. Premiera w telewizji HBO odbędzie się w niedzielę 31 maja o godzinie 20:00.

