Przed „Wichrowymi wzgórzami” były te dwa kontrowersyjne filmy. Tu je obejrzycie! Zapewniamy – warto

Nowe „Wichrowe wzgórza” Emerald Fennell staną się z pewnością jednym z najbardziej polaryzujących filmów 2026 roku. Część widzów jest zakochanych w jej wizji i pisze, że film rozwalił ich na łopatki, inni nie przebierając w słowach, wyrażają o nim same niepochlebne komentarze.

„Zabolało mnie w każdym zakamarku serca i duszy”; „11/10 i nic mnie nie obchodzi”; „Wspaniały film, niesamowita obsada, efekty dźwiękowe, scenografia. Wszystko zapiera dech w piersi”; „Wiedziałam, że to będzie wyciskacz łez, ale nie spodziewałam się, że będę miała potrzebę nie tylko płakać, ale wręcz ryczeć”; „Ekstremalnie dobrze dowieziony film. Bardzo samoświadomy. Ociera się o pastisz ale to co można wartościowego wyciągnąć z opowieści- wyciąga i potrafi przy tym powiedzieć nowe rzeczy”; „Niskie oceny krytyków zupełnie dla mnie niezrozumiałe. Wizualnie najpiękniejszy film od lat. Muzycznie również. Jeśli ktoś mówi, że między Robbie a Elordim nie było chemii, to chyba oglądaliśmy inne filmy” – piszą ci, którym się film podobał.

A oto komentarze „drugiej strony”: „Emily Bronte na szczęście drugi raz umrzeć ze zgryzoty nie może”; „Jedno słowo – nieporozumienie”; „Od pierwszych minut miałam nadzieję, że pomyliłam salę kinową. Nie mogę uwierzyć, że z tak pięknej powieści i poprzednich ekranizacji udało się zrobić taką haniebną wersję tej historii. To demolka klasyki”.

Film jednak mimo wszystko przyciąga do kin miliony widzów – podobnie, jak dwie wcześniejsze produkcje w jej reżyserii.

Nie tylko „Wichrowe wzgórza”. O tych filmach Emerald Fennell było głośno

W 2023 roku Emerald Fennell nakręciła thriller „Saltburn”, w którego obsadzie także pojawili się Jacob Elordi i Alison Oliver. Główną rolę zagrał jednak Barry'ego Keoghan. To pięknie mroczna opowieść o przywilejach i pożądaniu.

Oliver Quick (Barry Keoghan), niepotrafiący znaleźć sobie miejsca na uniwersytecie Oxfordzkim, zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona (Jacob Elordi). Ten zaprasza go do Saltburn, imponującej siedziby jego ekscentrycznej rodziny. Spędzą tam niezapomniane lato. Choć opis filmu można nazwać niepozornym, o „Saltburnie” głośno było za sprawą kilku odważnych scen, które szeroko komentowane były przez widzów i krytyków. Jedną z nich jest taniec Oliviera nago. Inna pokazuje tę samą postać, gdy zakrada się do łazienki po swoim przyjacielu i pije wodę z wanny, w której tamten dopiero co się kąpał. Film zawiera też scenę, w której jeden z bohaterów symuluje akt seksualny z grobem. Te odważne i niekonwencjonalne sceny sprawiły, że „Saltburn” stał się przedmiotem licznych dyskusji.

Największym dotychczasowym sukcesem Fennell była jednak „Obiecująca. Młoda. Kobieta” – film z 2020 roku, za scenariusz do którego reżyserka otrzymała Oscara.

Po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w przeszłości, młoda, obiecująca studentka medycyny – Cassandra Thomas (Carey Mulligan) porzuca wymarzoną uczelnię i zaczyna prowadzić spokojne życie z dala od dawnych znajomych. Ale to tylko pozory. Pamiętając każdego dnia, co stało się jej przyjaciółce, Cassie znajduje idealny sposób na radzenie sobie z bolesną przeszłością. Ubrana w specjalny strój, nocami odwiedza lokalne bary i kluby noce. Tam udając pijaną i całkowicie bezbronną kobietę, poluje na wszelkiego rodzaju męskie drapieżniki, które nie są świadome, że płeć piękna nie jest ich prywatną zabawką. Wszystko zmienia się, gdy w jej na pozór poukładanym życiu pojawia się uprzejmy i troskliwy kolega z dawnych lat.

Mimo kontrowersyjnych tematów, jakie porusza film, zdaje się on być jednym z najmniej polaryzujących obrazów w dotychczasowym dorobku Fennell. Wysoko ocenili go zarówno widzowie, jak i krytycy. „Doskonałe połączenie kina zemsty, horroru home invasion, dramatu zaangażowanego społecznie i satyry”; „Niezwykle kreatywnie zrealizowana nietypowa mieszanka kilku gatunków”; „Oglądałam z zapartym tchem. Fascynujący, przejmujący i niesamowicie inteligentny” – piszą o nim widzowie.

Gdzie obejrzeć filmy Emerald Fennell?

Jeżeli po lub przez seansem „Wichrowych wzgórz” chcielibyście nieco zapoznać się z klimatem, jaki w swoich filmach serwuje Emerald Fennell, podpowiadamy, gdzie obejrzycie jej dotychczasowe produkcje. Film „Saltburn” dostępny jest w Polsce w ramach subskrypcji dwóch platform: HBO Max oraz Prime Video, a także do wypożyczenia na: Apple TV, Playerze czy CanalVOD. „Obiecującą. Młodą. Kobietę”. obejrzycie na Prime Video i wypożyczycie na Apple TV.

