Kultowa postać powraca. Premiera w Polsce równocześnie z USA

Fani mrocznych historii Anne Rice nie będą musieli czekać ani dnia dłużej niż widzowie za oceanem. Już 8 czerwca na antenie AMC zadebiutuje serial „Anne Rice’s The Vampire Lestat”, będący kontynuacją cenionego „Wywiadu z wampirem”. Tym razem w centrum wydarzeń znajdzie się Lestat de Lioncourt, który zamienia nieśmiertelność na rockową sławę.

„The Vampire Lestat” z jednoczesną premierą w Polsce i USA

Nowy sezon, oparty na drugim tomie bestsellerowego cyklu Anne Rice, zadebiutuje w Polsce dokładnie w tym samym czasie co w Stanach Zjednoczonych. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany na kanale AMC w poniedziałek 8 czerwca o godz. 3:00 nad ranem w oryginalnej wersji językowej. Tego samego dnia o godz. 22:00 widzowie będą mogli obejrzeć jego powtórkę z polską wersją językową.

Kolejne odcinki będą trafiać na antenę co tydzień, również w poniedziałki o godz. 3:00 i 22:00.

Trzeci sezon przenosi widzów do świata wielkich koncertów, sławy i niebezpiecznych pokus. Lestat, znany z poprzednich odsłon jako stwórca Louisa i Claudii, staje się pierwszą na świecie nieśmiertelną gwiazdą rocka.

Bohater rusza w widowiskową trasę koncertową, podczas której musi zmierzyć się nie tylko z rosnącą popularnością, ale również z demonami własnej przeszłości. Jego sceniczna charyzma i wpływ na otoczenie stają się coraz większe, a skutki tego odczuwają zarówno ludzie, jak i społeczność wampirów.

W tle rozgrywa się Wielka Konwersja, czyli gwałtowny i nienaturalny wzrost populacji wampirów. Historia opowiadana jest także za pomocą oryginalnych utworów muzycznych, pokazujących drogę Lestata od spektakularnego sukcesu po bolesne konsekwencje pogoni za sławą.

Powracają gwiazdy „Wywiadu z wampirem”

W nowych odcinkach ponownie zobaczymy Sama Reida i Jacoba Andersona, którzy w poprzednich sezonach stworzyli jeden z najbardziej wyrazistych duetów współczesnych seriali grozy.

Sam Reid wraca jako nieprzewidywalny i charyzmatyczny Lestat de Lioncourt, natomiast Jacob Anderson ponownie wcieli się w Louisa de Pointe du Lac. W obsadzie znaleźli się także Assad Zaman, Eric Bogosian, Delainey Hayles oraz Jennifer Ehle.

Za produkcję odpowiadają nagradzany producent Mark Johnson, a także twórca, scenarzysta i showrunner serialu Rolin Jones. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Hannah Moscovitch, Christopher Rice oraz zmarła autorka literackiego pierwowzoru Anne Rice.

AMC stawia na jedną z najgłośniejszych premier roku

„Anne Rice’s The Vampire Lestat” to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier wśród fanów współczesnych seriali fantasy i horroru. Rockandrollowa atmosfera, kultowy bohater i kontynuacja historii znanej z „Wywiadu z wampirem” sprawiają, że nowy sezon ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych serialowych wydarzeń początku lata.

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