Jury i widzowie festiwalu w Opolu byli zgodni. To ona podbiła Opole i wygrała Debiuty 2026

Emocje, wzruszenia i wielkie marzenia o muzycznej karierze. Nagroda im. Anny Jantar trafiła w tym roku do Karoliny Charko, która podbiła serca zarówno jurorów, jak i widzów.

Festiwal Opole 2026. Młodzi artyści walczyli o prestiżową nagrodę

Koncert Debiutów był jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów tegorocznego festiwalu. Wydarzenie poprowadzili Gabi Drzewiecka i Ralph Kamiński, którym towarzyszył Artur Orzech.

O statuetkę i nagrodę im. Anny Jantar rywalizowali Martyna Baranowska, Jacko Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kędra, Karolina Charko i Julia Wasilewska, wyłonieni przez Radę Artystyczną Festiwalu. W konkursie wystąpili także reprezentujący Miasto Opole członkowie zespołu 21 gram oraz zwyciężczynie programu „Szansa na sukces” – Małgorzata Boć i Maja Oleśków.

Artyści festiwalowi oraz publiczność oddali także hołd artystom, którzy odeszli w ciągu ostatnich miesięcy. Wspomniano Magdę Umer, Stanisławę Celińską, Michała Urbaniaka oraz Stanisława Sojkę.

Karolina Charko wygrała Debiuty 2026

Kulminacyjny moment wieczoru przyniósł odpowiedź na pytanie, kto sięgnie po najważniejsze wyróżnienie konkursu. Decyzją jurorów i telewidzów nagroda im. Anny Jantar powędrowała do Karoliny Charko.

Nie zabrakło również dodatkowych wyróżnień. Dawid Kwiatkowski wręczył zespołowi 21 gram specjalną nagrodę związku artystów o wartości 20 tys. zł. Przy okazji zwrócił się do młodych muzyków słowami: „To ciężki kawałek chleba, ale dacie radę”.

Z inicjatywy Dody ogłoszono także miejsca na podium. Trzecie miejsce ex aequo zajęli zespół 21 gram i Martyna Baranowska. Drugą lokatę wywalczyła Maja Oleśków, która zdobyła również nagrodę publiczności.

Gwiazdy festiwalu w Opolu wsparły uczestników Debiutów

Wieczór uświetniły występy i obecność wielu znanych artystów. Wśród gości specjalnych znaleźli się Anna Wyszkoni, Wojciech Łuszczykiewicz, Kuba Badach, Doda, Alicja Szemplińska, Sławek Uniatowski, Antek i Kuba Sojkowie, a także Anna Maria Jopek oraz Natalia Przybysz.

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