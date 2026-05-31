Thrillery i kryminały prosto z Islandii. 8 serialowych perełek do obejrzenia w Polsce

Islandia fascynuje nas surowym krajobrazem, mrocznym klimatem i historiami, które potrafią wciągnąć bardziej niż hollywoodzkie produkcje. Tamtejsze seriale wyróżniają się nie tylko świetnym scenariuszem, ale też charakterystycznym nordyckim napięciem — pełnym ciszy, tajemnic i emocji ukrytych pod chłodną powierzchnią. W ostatnich latach islandzkie produkcje coraz częściej trafiają na międzynarodowe platformy streamingowe. I choć nie ma tych tytułów dużo, teraz można je bez problemu oglądać także w Polsce. Wybraliśmy najlepsze seriale z Islandii, które warto obejrzeć i znajdziesz na platformach, dostępnych w naszym kraju.

Najlepsze islandzkie thrillery i kryminały do obejrzenia w Polsce

„Doktor Kristin”



Lekarka decyduje się porzucić życie w dużym mieście i przenieść się na prowincję. Musi zmierzyć się nie tylko z nowymi wyzwaniami zawodowymi, ale także z duchami własnej przeszłości, które powracają w nowym otoczeniu.



„Jak siostry”



Na żwirowisku zostają odnalezione szczątki nastolatki, która zaginęła ćwierć wieku temu. Policja na nowo bierze się za starą sprawę. Pora, aby trzy kobiety dobrze pamiętające feralne wydarzenia sprzed lat, zrobiły rachunek sumienia.



„Black sands”



Detektyw Aníta Elínardóttir wraca w rodzinne strony nad urwiste wybrzeże o czarnych plażach. Gdy u stóp klifu zostaje znalezione ciało turystki, policjantka angażuje się w śledztwo. Śmierć kobiety nie jest nieszczęśliwym wypadkiem. W cieniu skrywa się działający od lat seryjny morderca.



„Król i zdobywca”



Opowieść o Wilhelmie Zdobywcy i Haroldzie z Wessex, których rywalizacja zadecydowała o przyszłości Anglii na kolejne tysiąc lat.



„The Darkness”



Detektyw Hulda Hermannsdóttir prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, walcząc z własnymi demonami. Zbliżając się do emerytury, musi współpracować z nowym partnerem. Zdeterminowana, ryzykuje wszystko, by odkryć prawdę.



„Katla”



Rok po wybuchu podlodowcowego wulkanu z topniejącego lodu wyłaniają się tajemnicze elementy z czasów prehistorii, co pociąga za sobą nieoczekiwane konsekwencje.



„The Valhalla Murders”



Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.



„W pułapce”



Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.

