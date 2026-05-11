Między rozkazem a sumieniem. Debiutuje perełka – serial „Kontyngent”

„Kontyngent” nie jest klasycznym serialem wojennym opartym wyłącznie na widowiskowych scenach walki. Twórcy skupiają się przede wszystkim na emocjach, psychologii bohaterów i konsekwencjach decyzji podejmowanych w ekstremalnych warunkach. Oryginalny tytuł serii to „A life’s worth”, co odnosi się bezpośrednio do nazwy zadania w popularnej grze Assassin's Creed Odyssey, stawiającego gracza w obliczu moralnego konfliktu.

Serial „Kontyngent” nadchodzi. Nowy serial dla fanów mocnych klimatów

Z podobnym pytaniem mierzą się główni bohaterowie serialu. Czterech młodych żołnierzy: Forss, Babic, Strand i Kilpinen, trafia do regionu rozdartego brutalnym konfliktem etnicznym. Bośnia w 1993 roku nie jest miejscem, które łatwo opanować. Idealistycznie nastawieni bohaterowie początkowo wierzą, że ich obecność pomoże chronić cywilów i utrzymać względny pokój. Rzeczywistość okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Żołnierze szybko przekonują się, że misje pokojowe prowadzone pod flagą ONZ mają swoje ograniczenia. Bezsilni wobec tragedii i cierpienia w różny sposób odreagowują rozczarowanie i szok – jedni próbują zachować wiarę w sens powierzonego im zadania, inni coraz bardziej poddają się frustracji i poczuciu bezradności. Silną i znaczącą postacią w fabule staje się również dowódca misji, Andreasson, który staje przed wyborem między ochroną swoich ludzi a wypełnieniem powierzonych mu rozkazów. Sztywna i ułożona struktura wojskowa nie omija nikogo, a każdy z bohaterów mierzy się z własnym, wewnętrznym konfliktem.

Produkcja inspirowana jest historią pierwszego szwedzkiego batalionu ONZ stacjonującego w Bośni oraz książką Magnusa Ernströma opisującą wydarzenia tamtych lat. Dzięki temu „Kontyngent” zyskuje dokumentalną autentyczność i unika zbyt prostych scen, pokazując prawdziwe oblicze wojny i jej dylematów. Serial wskazuje również, jak wojna wpływa nie tylko na ofiary i mieszkańców terenów objętych działaniami, ale również na tych, którzy przyjechali tam jako rozjemcy.

W obsadzie znaleźli się Edvin Ryding, Johan Rheborg, Maxwell Cunningham oraz Erik Enge. Za stworzenie serialu odpowiada Ahmed Abdullahi. Serial został zrealizowany jako międzynarodowa koprodukcja Szwecji, Francji i Litwy.

Premierowy sezon „Kontyngentu”, na który składa się sześć odcinków, będzie dostępny w CANAL+ od 11 maja.

