Nowy belgijski kryminał podbija streaming. Zbrodnia w sześciu odcinkach już online

„To nie jest zagadka kryminalna” to propozycja dla widzów ceniących klimatyczne, inteligentne kryminały z historycznym tłem i nieoczywistą narracją. Przenosimy się do lat trzydziestych XX wieku. Sztuka art déco i surrealizm, czerpiący z psychoanalizy i oparty na analizie podświadomości, są w rozkwicie, a ich przedstawiciele to śmietanka towarzyska ówczesnej Europy.

Zbrodnia w świecie surrealizmu. Serial „To nie jest zagadka kryminalna” już dostępny

W okazałej posiadłości West Dean spotyka się grupa młodych artystów związanych z ruchem surrealistycznym, którego pionierami są René Magritte oraz Salvador Dalí. Prywatna wystawa, która z założenia miała być celebracją sztuki i wolności twórczej, przybiera nieoczekiwany obrót, kiedy dochodzi do brutalnego morderstwa. Odcięta od świata rezydencja staje się zamkniętą przestrzenią pełną napięcia, podejrzeń i ukrytych motywów. Na miejsce przybywa Scotland Yard, a śledztwo prowadzone jest wśród ekscentrycznych gości, których wyobraźnia i skłonność do przekraczania granic zdają się zacierać linię między rzeczywistością a iluzją.

W tym serialu sztuka to nie tylko dekoracyjny element fabuły. To klucz do zrozumienia motywacji bohaterów, którzy w rozkwicie nowych idei redefiniowali sposób postrzegania rzeczywistości. Na ekranie surrealistyczne idee przenikają narrację, wpływając na konstrukcję fabuły, sposób prowadzenia śledztwa oraz atmosferę niepokoju i niejednoznaczności. Akcja nie jest liniowa i często przypomina senny koszmar, odbiegając od logicznej, detektywistycznej dedukcji, znanej z klasycznych kryminałów. To zamknięta historia nawiązująca do klimatu „country house mystery”, gdzie zagadka jest tylko punktem wyjścia do analizy relacji między bohaterami.

W obsadzie znaleźli się, między innymi, Pierre Gervais, Stephen Tompkinson, Donna Banya oraz Aoibhinn McGinnity. Aktorzy i aktorki tworzą galerię wyrazistych postaci, od charyzmatycznych artystów po śledczych, próbujących odnaleźć się w świecie, gdzie logika nie zawsze prowadzi do prawdy.

Nowy odcinek serialu „To nie jest zagadka kryminalna” co piątek w serwisie CANAL+.

