Od dziś 5 perełek na Netflix i 5 na HBO Max. Serwisy dorzuciły solidne nowości

Piątek, 8 maja, oznacza solidną porcję premier na dwóch najpopularniejszych w Polsce serwisach streamingowych. Zarówno Netflix, jak i HBO Max dorzucają dziś do swoich bibliotek po pięć nowych tytułów — od głośnych nowości, przez mocne thrillery, aż po lekkie propozycje na wieczorny seans. Sprawdźcie, co właśnie wpadło na platformy i wybierz coś na weekendowy binge-watch.

5 perełek na Netflix i 5 od HBO Max. Premiery na dziś

„Niezwykle szlachetne stworzenia” (Netflix)



Po śmierci męża Tova Sullivan zaczyna pracować na nocną zmianę jako sprzątaczka w oceanarium. Praca zawsze pomagała jej w radzeniu sobie z problemami – zrozumiała to, od kiedy jej osiemnastoletni syn Erik w tajemniczy sposób zniknął na łodzi ponad trzydzieści lat temu. Właśnie tu Tova poznaje Marcellusa – olbrzymią ośmiornicę żyjącą w akwarium. Marcellus wie o wiele więcej, niż ktokolwiek może sobie wyobrazić, ale do tej pory nie miał ochoty tego pokazywać swoim ludzkim porywaczom – dopóki nie nawiązał niezwykłej przyjaźni z Tovą. Niczym detektyw, Marcellus podejrzewa, co wydarzyło się tej nocy, kiedy zniknął Erik. I teraz musi użyć każdej sztuczki, na jaką stać jego wiekowe ciało bezkręgowca, aby ujawnić prawdę, zanim będzie za późno.



„Dziękuję, następny”, 3. sezon (Netflix)



Po związku, który wywrócił jej życie do góry nogami, Leyla mierzy się z przeszłością i doświadcza niespodziewanej bliskości — tym razem będzie żyć i kochać na własnych zasadach.



„Mój królewski wróg” (Netflix)



Serial skupia się na bohaterce, która musi znaleźć w sobie odwagę, aby rozwikłać skomplikowane emocje i zdecydować, kim naprawdę chce być w życiu i miłości.



„Zabójcze ciało” (Netflix)



Pewna siebie licealistka zostaje opętana przez żądnego krwi demona.



„Oczy anioła” (Netflix)



Tajemniczy mężczyzna ratuje życie policjantce. Wkrótce rodzi się między nimi uczucie.



„Ostatni pociąg do Fortune” (HBO Max)



Film śledzi losy nauczyciela i banity, którzy zawierają układ i w drodze do miasteczka Fortune nawiązują osobliwą przyjaźń.



„Policja zastępcza” (HBO Max)



Windykator tropiący skradzione 10 mln wpada w niebezpieczny świat zbrodni i korupcji.



„Joe Baby” (HBO Max)



„Nieznajomy pod Wielkim Łukiem” (HBO Max)



Historia duńskiego architekta Otto von Spreckelsena, który zaskoczył świat, wygrywając konkurs ogłoszony przez prezydenta Francji.



„Materialiści” (HBO Max)



Młoda, ambitna swatka staje przed trudnym wyborem: idealne dopasowanie czy jej nieidealny były partner.

