Nowy skandynawski hit wpada do telewizji. Wzrusza i bawi jednocześnie

Takie produkcje od czasu do czasu przypominają, że ludzie potrafią też cierpieć po cichu, w kuchni, między praniem a wizytą u lekarza. Właśnie w ten czuły, bolesny punkt trafia „Keep it Together”. Nowy komediodramat pokazuje rodzinę, która próbuje utrzymać resztki normalności, gdy choroba alzheimera wywraca życie do góry nogami.

„Keep it Together”. Historia rodzinnego chaosu

„Keep it Together” to historia dwóch sióstr w średnim wieku, których codzienność zmienia się bez ostrzeżenia. Lina mieszka w niewielkim szwedzkim miasteczku i samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Pracuje jako pielęgniarka i właśnie pojawia się przed nią szansa na zawodowy awans. W tym samym czasie coraz bardziej martwi ją zachowanie ojca, który do tej pory wydawał się całkowicie samodzielny.

Sytuacja komplikuje się, gdy Lina i jej starsza siostra Petra zauważają u ojca niepokojące objawy. Problemy z pamięcią i gwałtowne zmiany nastroju okazują się początkiem choroby Alzheimera. Lekarz nie pozostawia rodzinie złudzeń. Stan mężczyzny będzie się pogarszał, a kolejne incydenty sprawiają, że Lina decyduje się zabrać ojca do swojego domu.

Twórcy serialu pokazują ten moment bez przesadnego dramatyzmu, ale też bez upiększania rzeczywistości. Choroba staje się początkiem lawiny problemów, które dotykają wszystkich członków rodziny. Bo życie nie zatrzymuje się tylko dlatego, że człowiek ledwo daje radę.

Serial o tym, jak zachować humor w cieniu trudnej diagnozy

Lina próbuje pogodzić opiekę nad ojcem, wychowanie dzieci i wymagającą pracę. Dodatkowo musi walczyć o zachowanie domu, gdy były mąż wraz z nową partnerką zaczynają coraz mocniej ingerować w jej życie. Z kolei Petra, dotąd rozsądna i uporządkowana, zaczyna pozwalać sobie na rzeczy, o których wcześniej nawet by nie pomyślała.

Choć siostry różnią się niemal pod każdym względem i regularnie dochodzi między nimi do spięć, łączy je jedno: zrobią wszystko, by nie zostawić ojca samego. Szczególnie że dla niego diagnoza oznacza utratę niezależności i konieczność pogodzenia się z własnymi ograniczeniami.

„Keep it Together” balansuje między dramatem a ciepłym humorem. Obok trudnych emocji pojawiają się absurdalne sytuacje i sceny, które rozładowują napięcie. Dzięki temu serial nie przytłacza, ale zostawia widza z refleksją o przemijaniu, rodzinnych relacjach i potrzebie wzajemnego wsparcia.

To historia bardzo bliska codzienności. Bohaterowie popełniają błędy, bywają zmęczeni, sfrustrowani i zagubieni. Właśnie dlatego łatwo odnaleźć w nich własne doświadczenia. Serial przypomina, że nawet w najtrudniejszych momentach człowiek nadal potrzebuje bliskości, czułości i poczucia, że nie został z tym wszystkim sam.

Za scenariusz odpowiada Erik Ahrnbom, znany z pracy przy „Moście nad Sundem”. Reżyserią zajęli się Maria Blom i Martin Larsson. W obsadzie znaleźli się Michaela Thorsén, Ulrika Nilsson oraz Lennart Jähkel.

Wszystkie odcinki „Keep it Together” pojawią się 8 czerwca na kanale Viaplay Filmy i Seriale, dostępnym poprzez Prime Video Channels, Megogo, Canal+ oraz Play.

Czytaj też:

Nowy 6-odcinkowy thriller zmierza do sieci. Zapowiada się niesamowicieCzytaj też:

Disney+ w czerwcu szaleje z nowościami. Wracają perełki