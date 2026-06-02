Mocny zwiastun „Nieba nad Normandią”. Światowi krytycy zachwyceni

6 czerwca 1944 roku alianci rozpoczęli w Normandii operację, która odmieniła losy II wojny światowej i przyspieszyła wyzwolenie Europy Zachodniej. W związku ze zbliżającą się 82. rocznicą D-Day prezentujemy nowy zwiastun filmu „Niebo nad Normandią”.

W rolach głównych: mistrz złożonych ról, charyzmatyczny Andrew Scott („Dobrzy nieznajomi”), zdobywca Oscara Brendan Fraser („Wieloryb”), laureat nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis („Homeland”) oraz wszechstronna Kerry Condon („F1”). Za kamerą stanął Anthony Maras, reżyser przejmującego thrillera, opartego na faktach „Hotelu Mumbai”.

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje nadchodzącej produkcji. „Poruszająca i trafna lekcja historii, która dziś rezonuje silniej niż kiedykolwiek” (Deadline); „Wciągający dramat pokazujący niezwykłe napięcie jednego z kluczowych momentów II wojny światowej” (The Hollywood Reporter); „Scott i Fraser w popisowych rolach, o jakich marzyłby każdy aktor filmowy” (High On Films); „Odświeżająco nowe spojrzenie na II wojnę światową” (Loud and Clear Reviews); „Solidny dramat o II wojnie światowej skupiający się na niepokazywanym aspekcie D-Day – planowaniu meteorologicznym” („Variety”) – czytamy.

„Niebo nad Normandią”. O czym jest film?

72 godziny przed lądowaniem w Normandii, losy świata mają zależeć od… pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki odczuć mogą miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stagg (Andrew Scott) musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze – prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Zamknięty w atmosferze nieufności i presji ze strony najwyższych dowódców, Stagg toczy psychologiczną walkę z czasem, wspierany jedynie przez kapitan Kay Summersby (Kerry Condon). Nad wszystkim czuwa generał Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser), który musi zdecydować czy ruszyć z inwazją, czy ją opóźnić – ryzykując, że Niemcy odkryją plany aliantów.

Film „Niebo nad Normandią” w kinach od 11 września.

