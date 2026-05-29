„Ogląda się jednym tchem”. Ten polski kryminał z Więckiewiczem zawojował HBO Max

„Fenomenalny”, „Serial dobry. Ogląda się jednym tchem. Mega wciąga”; „Moim zdaniem genialny serial, koniecznie trzeba zobaczyć jeśli lubisz psychologię i kryminał razem”; „Sporo zmieniono i ugrzeczniono względem książki, ale wyszedł i tak kawał dobrego serialu”; „Poziom realizacji tego serialu jak na polskie warunki to jest sztos! Choć zaznaczam, że nie jestem fanem taśmowej twróczości R. Mroza” – pisali ci najbardziej zachwyceni widzowie. Serial ogólnie doczekał się oceny 6,9/10 na polskim Filmwebie, co jest bardzo dobrą notą, biorąc pod uwagę polskie kryminały.

Polski kryminał od Mroza w serialowej formie. O czym jest „Behawiorysta” na HBO Max?

Gerard Edling to stateczny wykładowca, ekspert w dziedzinie kinezyki – nauki zajmującej się badaniem mowy ciała oraz były prokurator z ogromnym doświadczeniem, Horst Zeiger – wycofany, młody mężczyzna, outsider, maniak komputerowy i… totalnie nieprzewidywalny morderca. Gdy jeden z nich zamierza popełnić zbrodnię, drugi, znany z tego, że potrafi rozszyfrować każdego przestępcę i rozwiązać każdą sprawę, próbuje temu zapobiec. Niestety skutkiem ich pojedynku jest makabryczne widowisko, transmitowane online do tysięcy widzów…

Świat online stał się integralną częścią codziennego życia. Użytkownicy sieci intensywnie lajkują, szerują, udostępniają, czatują. Zakupy, praca, nauka, a nawet relacje i emocje – wszystko jest „na kliknięcie”. Jak się okazuje, dla Horsta (Krystian Pesta), również decyzja o życiu lub śmierci innych. Internet w jego rękach to narzędzie do precyzyjnego planowania zbrodni i manipulowania ludźmi. Zeiger organizuje swoiste igrzyska śmierci i zaprasza wszystkich do wirtualnego uczestnictwa w krwawym show. Wybór ofiary pozostawia widzom, bezpiecznie schowanym za ekranami swoich komputerów. Czy organom ścigania oraz Gerardowi uda się zapobiec morderstwom? Czy Edling odkryje motywację porywacza i go przechytrzy? A może, w erze wszechobecnego WiFi, przestarzałe policyjne procedury i długo trwające formalności staną na drodze do uratowania kolejnych ofiar?

Obok Roberta Więckiewicza w serialu pojawią się także Krystian Pesta, Katarzyna Dąbrowska, Anna Mrozowska, Magdalena Czerwińska, Mirosław Haniszewski, Rafał Zawierucha, Maria Sobocińska i Anna Próchniak.

Serial „Behawiorysta” liczy 8 odcinków i wszystkie obejrzycie teraz na HBO Max i Playerze.

