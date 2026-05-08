20 najwyżej ocenianych filmów na streamingach z 2026 roku. Tak to wygląda „na dziś”

Netflix, Max, Disney+ czy Prime Video regularnie dodają do swoich bibliotek tegoroczne produkcje, które błyskawicznie trafiają na listy najchętniej oglądanych tytułów. Ta lista powstała z myślą o tych, którzy lubią być na bieżąco. Wybraliśmy najwyżej oceniane (dotychczas) przez widzów filmy z 2026 roku dostępne obecnie w serwisach streamingowych — od głośnych premier i kina akcji po ambitne dramaty i zaskakujące perełki. To właśnie te tytuły zdobyły dotąd najlepsze opinie i największy rozgłos wśród oglądających.

Najwyżej oceniane nowe filmy na streamingach. Netflix, HBO Max i inne

„Dwaj nieznajomi z parku”



Komedia o nieprawdopodobnej przyjaźni między dawnym działaczem partii komunistycznej i podręcznikowym konformistą. Antonio Cardozo i León Schwartz prowadzą pełne śmiechu, czułości i emocji rozmowy na parkowej ławce, w międzyczasie popadając w konflikty z innymi postaciami z parku i swoimi rodzinami. Film jest adaptacją wysoce popularnej argentyńskiej sztuki teatralnej „Parque Lezama” na podstawie „Dziwaka z Central Parku” amerykańskiego dramaturga Herba Gardnera.

(Na Netflix)



„Pawana”



Opowieść o trzech zamkniętych emocjonalnie osobach, z których każda powoli zaczyna rozświetlać życie pozostałych, by w końcu nauczyć się ponownie stawiać czoła życiu i miłości.

(Na Netflix)



„Je m’appelle Agneta”



Agneta jest barwną i zabawną kobietą, ale na pierwszy rzut oka nie jest to oczywiste. Właśnie skończyła 49 lat, jej dzieci opuściły gniazdo, praca w biurze transportu stoi w miejscu, a Agneta czuje się niewidzialna. Jej mąż odnalazł sens życia w lodowatych kąpielach i jeździe na rowerze w drogich ciuchach. Próbując uciec od nudy codzienności, Agneta porzuca bezpieczne życie w Szwecji i zatrudnia się jako au pair szwedzkiego chłopca we Francji. Jednak gdy chłopiec — Einar — okazuje się starszym, ekscentrycznym mężczyzną, staje się jasne, że doszło do kosmicznego nieporozumienia. Ta pomyłka daje początek chaotycznej, afirmującej życie przyjaźni, która wywraca do góry nogami wszystko, co Agneta myślała o życiu i o sobie. Jak naprawdę powinno się przeżyć swoje jedyne cenne życie?

(Na Netflix)



„Szwedzki łącznik”



Gösta Engzell (Henrik Dorsin) to przeciętny dyplomata, niewidoczny i niedoceniany. Zafascynowany zasadami i przepisami, Gösta skrupulatnie przestrzega wytycznych swojego rządu jako szef działu prawnego w szwedzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jego departament zazwyczaj rozpatruje wszystkie rodzaje wniosków wizowych, ale odkąd Hitler doszedł do władzy, jest on zalewany sprawami o azyl. Żydzi z całej Europy - zwłaszcza ci z Niemiec - desperacko szukają ucieczki, gdy wieści o Holokauście rozprzestrzeniają się lotem błyskawicy. Początkowo Gösta balansuje na granicy neutralności przyjętej przez Szwecję, odrzucając każdy wniosek wizowy od osoby pochodzenia żydowskiego, nawet jeśli ma ona szwedzkie korzenie. Ostatnią rzeczą, jakiej chcą szefowie Gösty, jest to, aby Hitler, którego wojska pustoszą kraje europejskie, zwrócił uwagę na Szwecję.

(Na Netflix)



„List do mojej młodości”



W pewnym sierocińcu starszy opiekun stawia czoła wybrykom zbuntowanego wychowanka, z którym w końcu się zaprzyjaźnia. Gdy chłopiec poznaje tragiczną przeszłość opiekuna, musi wraz przyjaciółmi ścigać się z czasem, by ocalić mężczyznę przed nadciągającą tragedią.

(Na Netflix)



„W okamgnieniu”



Trzy historie, obejmujące tysiące lat, przeplatają się i tworzą opowieść o nadziei, więzi i cyklu życia.

(Na Disney+)



„Poczuj mój głos”



Film z Sarah Toscano, w którym Eletta - dziecko niesłyszących rodziców - wykonuje prace dla dorosłych w gospodarstwie, do czasu aż w jej głowie zaczyna kiełkować nowe marzenie.

(Na Netflix)



„Królowa szachów”



Dwunastoletnia Węgierka marzy o podboju zdominowanego przez mężczyzn świata międzynarodowych szachów. Judit Polgár prze na szczyt, a jej celem jest pokonanie mistrza świata - Garriego Kasparowa. Podczas swojej 15-letniej podróży odkrywa, że ani upór, ani genialny umysł nie wystarczą, by zostać jedną z najlepszych szachistek wszech czasów.

(Na Netflix)



„Zabójcza pointa”



W tym pełnym wartkiej akcji thrillerze pięć skłóconych ze sobą baletnic jedzie na prestiżowy konkurs taneczny, kiedy nagle ich autokar psuje w odległym lesie. Nie mając innego wyjścia, z niechęcią szukają schronienia w budzącym niepokój przydrożnym zajeździe prowadzonym przez Devorę Kasimer, samotną i genialną byłą baletnicę. Od chwili przyjazdu coś wydaje się jednak nie tak, a ich najgorsze przeczucia szybko się potwierdzają. Gdy sytuacja staje się śmiertelnie niebezpieczna, podzielona grupa musi odłożyć na bok rywalizację i wykorzystać lata brutalnego treningu, zamieniając grację, dyscyplinę, a nawet pointy w narzędzia przetrwania.

(Na Prime Video)



„Urwisko”



Kiedy spokojne życie Ercell zostaje zburzone przez powrót jej byłego, mściwego kapitana, utalentowana była piratka musi zmierzyć się ze swą krwawą przeszłością, aby ocalić swoją rodzinę.

(Na Prime Video)



„Fałszerz”



Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę - zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.

(Na Netflix)



„Ekipa wyburzeniowa”



Dwóch przyrodnich braci – wyluzowany gliniarz i zdyscyplinowany żołnierz Navy SEALS, od ponad 20 lat nie utrzymują ze sobą kontaktu. Gdy ich ojciec zostaje zamordowany na Hawajach, muszą zapomnieć o dawnych urazach i połączyć siły, by rozwiązać zagadkę jego śmierci.

(Na Prime Video)



„Ludzie, których spotykamy na wakacjach”



Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.

(Na Netflix)



„90 minut do wolności”



Dystopijna przyszłość. Detektyw LAPD Raymond (Chris Pratt) staje przed sądem oskarżony o zamordowanie swojej żony (Annabelle Wallis). Postępowanie prowadzi ultranowoczesna sędzia oparta na sztucznej inteligencji, Maddox (Rebecca Ferguson), której wprowadzenie Raymond sam niegdyś popierał. W zaledwie 90 minut stróż prawa musi teraz w sposób niepodważalny udowodnić swoją niewinność, zanim sztuczna sprawiedliwość zadecyduje o jego dalszym życiu — lub o jego końcu.

(Na Prime Video)



„Alfa”



Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.

(Na Netflix)



„Maszyna do zabijania”



Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.

(Na Netflix)



„Pomocy”



Linda Liddle (Rachel McAdams) i Bradley Preston (Dylan O'Brien) są jedynymi ocalałymi z katastrofy lotniczej. Uwięzieni na bezludnej wyspie, zmuszeni są do współpracy, mimo że od lat dzielą ich głębokie animozje i skrajnie odmienne charaktery. Początkowa walka o przetrwanie szybko odsłania jednak coś więcej niż tylko konflikt osobowości. Izolacja, strach i rosnące napięcie sprawiają, że relacja bohaterów przeradza się w niepokojąco zabawną i coraz bardziej bezwzględną grę o dominację.

(Na Disney+)



„Crime 101”



Davis (Chris Hemsworth) to równie genialny, co nieprzewidywalny złodziej, którego zuchwałe napady raz po raz wyprowadzają śledczych w pole. Gdy przygotowuje swój ostatni, decydujący skok, na jego drodze staje sfrustrowana agentka ubezpieczeniowa Sharon (Halle Berry). Niechętnie muszą ze sobą współpracować, choć niemal wcale sobie nie ufają. Równocześnie na przestępczej scenie pojawia się Orman (Barry Keoghan), bezwzględny konkurent, który nie ma żadnych zahamowań. W miarę jak zbliża się wart miliony napad, detektyw porucznik Lubesnik (Mark Ruffalo) niebezpiecznie zbliża się do złapania całej grupy przestępczej. Im ciaśniej zaciska się sieć intryg i nieufności, tym wyraźniej staje się jasne, że nikt nie wyjdzie z tej gry bez szwanku.

(Na Prime Video)



„Łup”



Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.

(Na Netflix)



„Peaky Blinders: Nieśmiertelny”



Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć.

(Na Netflix)



„Wichrowe wzgórza”



Film w reżyserii Emerald Fennell to odważna i oryginalna wersja jednej z największych historii miłosnych wszech czasów. Margot Robbie i Jacob Elordi wcielają się w Cathy i Heathcliffa, których zakazana, romantyczna namiętność z czasem staje się toksyczna. Film jest monumentalną opowieścią o pożądaniu, miłości i szaleństwie.

(Na HBO Max)

