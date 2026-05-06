3 mocne premiery od Netflix i jedna od HBO Max. Dzisiaj się dzieje na streamingach!

Dzisiaj platformy streamingowe nie zwalniają tempa — zarówno Netflix, jak i HBO Max dorzucają do katalogów świeże premiery, które powinny przyciągnąć bardzo różne gusta. Od randkowego eksperymentu, przez mroczne historie związków, aż po sportowy dokument i kameralny dramat — każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli szukasz czegoś nowego na wieczór, dzisiejsze nowości zdecydowanie dają w czym wybierać.

Gorące premiery na dziś: reality show, true crime i dramat wjeżdżają na Netflix i HBO Max

„Love is Blind: Polska” (Netflix)

Światowy fenomen oparty na eksperymencie miłosnym, który kwestionuje współczesne standardy randkowania. Jego uczestnicy i uczestniczki mają szansę znaleźć pokrewną duszę, która pokocha ich za to, kim są, nie wiedząc, jak wyglądają.

„Koszmarni eks”, 2. sezon (Netflix)

Serial twórców cieszącego się ogromną popularnością na całym świecie „Koszmarnego lokatora”. Nowa produkcja — opierająca się na uniwersalnej niepewności dotyczącej własnych partnerów i partnerek — to kolejne historie o zdradzie, przemocy i kłamstwie. Złożony z fascynujących relacji, nagrań z kamer nasobnych i animowanych rekonstrukcji zdarzeń serial dokumentalny „Koszmarni eks” ujawnia niepokojące opowieści o przerażających, zakończonych już związkach.

„Odliczanie: Rousey vs. Carano” (Netflix)

Wybierz się na obóz treningowy z legendami MMA, Rondą Rousey i Giną Carano, zanim 16 maja wrócą do klatki na walkę, na którą czekali latami.

„Ślady po tobie” (HBO Max)

Po śmierci ojca Sara porzuca plany kariery w Nowym Jorku i wraca, by zmierzyć się z rodzinną przeszłością na ekologicznej farmie.

